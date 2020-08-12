Увезли туалет и сторожку, угнали каток с будущего полигона ТКО около кладбища Бердска

Но бердские активисты полагают, что работы остановили перед выборами в региональное заксобрание, чтобы не будоражить общественное мнение. Смотрите фото.

Теперь снова пустырь - без вагончика и туалета

На месте, где предполагалось строительство мусорной свалки в Искитимском районе на границе с Бердском, 12 августа царит пустота. "Курьер. Среда. Бердск" выяснил, что накануне с поля возле проложенной к будущему полигону ТКО дороги убрали строительный вагончик и туалет. Тишина - строительные работы не ведутся, технику, в том числе каток для укладки асфальта, отогнали.

Остались собственно дорога, наполовину засыпанная щебнем, и столбы с протянутыми проводами ЛЭП.

Начальник управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова накануне тоже зафиксировала отсутствие работ на месте предполагаемого строительства мусорного полигона, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска. Чиновники раз в неделю бывают на месте, которое взбудоражило весь Бердск и даже Новосибирскую область, чтобы лично проверять, что там происходит.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вагончик и туалет для рабочих появился в поле, где собираются строить свалку, 1 августа, чуть ранее там начались геодезические работы. Вероятно, их убрали и свернули строительство после массовых акций протеста: бердчане не хотят иметь у себя под носом мусорный полигон, который существенного, по их мнению, скажется на привлекательности Бердска, будет отравлять жизнь жителям окрестных микрорайонов.

Чтобы прекратить строительство общественники писали во все инстанции - вплоть до президента России. "Курьер. Среда. Бердск" получил ответы на множество запросов от министерств и ведомств. Прокуратура Искитимского района начала проверку законности сооружения свалки в "людном месте".

С одной стороны, чиновники подтверждают в целом, что мусорный полигон у бердского кладбища может быть. Но с другой, - скоро выборы депутатов заксобрания, и не стоит, наверное, до 13 сентября будоражить общественное мнение, считают активисты. Посмотрим, что случится после голосования.