Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются

Набор сотрудников ОА "БЭМЗ" на вакансии от рабочего до инженера.

АО БЭМЗ требуются: - регулировщик РЭА; - комплектовщик изделий и инструмента (возможно обучение); - контролер деталей и приборов; - инженер-конструктор (проектирование электромеханических устройств); - инженер-технолог; - инженер АСУП; - архивариус; специалист по охране труда; - мастер ПРИМ (опыт); - кладовщик (металл); - электромонтер; - слесарь-ремонтник вентиляционного оборудования (опыт); - слесарь-ремонтник (6 разряд); - пескоструйщик; - столяр (возможно обучение); - уборщик территории. Обращаться: отдел кадров ОАО БЭМЗ,

проезд м/т №15, 18, ост. «Зеленая роща».

т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38

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