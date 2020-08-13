Где лечить онкологию? Куда обращаться жителям Бердска?

Раньше многие считали, что основной причиной появления атипичных клеток является генетическая аномалия. На данный момент времени научно доказано, что наследственность играет роль в 10% случаев, 10% остается на остальные внутренние причины, а в 80% виноваты внешние факторы окружающей среды.
Рак — коварное заболевание, и лечение пациента кардинально меняется в зависимости от стадии, на которой диагностируется болезнь. Наиболее успешным считается лечение на ранних стадиях.
Новосибирск можно по праву считать одним из центров лечения онкологических заболеваний в Сибирском регионе. За годы медицинской практики устойчиво сформировалась связь достижений медицины и накопленного профессионального опыта. Онкологический центр «Медсанчасть -168» в Академгородке занял одну из лидирующих позиций в лечении онкологических заболеваний.
В центре «Медсанчасть-168» пациент проходит комплексную диагностику, лечение и восстановление:
- комплексное обследование, направленное на исключение и раннее обнаружение опухолевых заболеваний (онкологический check-up)
- специализированную диагностику опухолевой патологии для постановки или уточнения диагноза с целью назначения более эффективного лечения и контроля проводимой терапии
- составление индивидуального плана лечения при опухолевых заболеваниях
- комплексное лечение по поводу новообразований различных органов
- оперативное лечение и проведение химиотерапии, в т.ч таргетной терапии
- поддерживающее и восстановительное лечение до и после проведенной химиотерапии и лучевой терапии
- заочное консультирование по предоставленной медицинской документации
паллиативное хирургическое лечение
оказание психологической помощи пациенту и его близким.
Лечение пациентов проводится с новообразованиями различных локализаций, выполняются операции, которые требуют привлечения узконаправленных специалистов. При необходимости собирается онкологический консилиум: химиотерапевты, хирурги, урологи, маммологи, гинекологи, торакальные хирурги и другие профильные специалисты.
Квалифицированные специалисты онкологического центра «Медсанчасть-168» готовы оказать пациентам необходимую поддержку и помощь в поиске панацеи от онкологии.
Если вам нужна наша помощь, обратитесь в контакт-центр: (383) 332-05-51, 363-07-91
Онкологический центр «Медсанчасть-168»:
Новосибирск, Академгородок, ул. Арбузова, 6e-mail: info@hospital168.ru
http://hospital168.ru/specializations/onkologiya/
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Раньше многие считали, что основной причиной появления атипичных клеток является генетическая аномалия. На данный момент времени научно доказано, что наследственность играет роль в 10% случаев, 10% остается на остальные внутренние причины, а в 80% виноваты внешние факторы окружающей среды.
Рак — коварное заболевание"
И так рассмотрим оставшиеся 80% внешних факторов в Бердске: Вот в Бердске химзавод который воняет, но не официально, типа безвредно. Свалка Морозово стабильно травит Бердчан с 80 х годов! Вода водозабор АГРОЛЕС, поставка гадости, почему гадости потому слив цементного завода, плюс электродного, плюс канализация Искитима сливается в символически в семи километрах от забора питьевой воды АГРОЛЕСОМ, за наши деньги в каждый кран Бердска. Федеральная трасса вдоль всего Бердска вносит свой вклад в канцерогенную обстановку в Бердске не меньше свалки и должна быть объездная дорога не сквозь Бердск, а в объезд!
Китайские теплицы оккупировавшие Бердск. Официально разрешённый обжиг поихлорвиниловой оболочки электро кабелей часто даже раз и более в месяц на металоприёмки их очень много в Бердске, но это ещё цветочки, ведь в Бердске не редко с разрешение администрации оказывается жгут автомобильные покрышки, ну не на свалку же их вести если можно получить разрешение сжигать в центре Бердска, правда? И т д и т п , но кто то из небожителей подумал, что два онколога в Поликлинике №1 на Островского не справляется с лавиной онкобольных в Бердске, потому что реально немерено приходит в Бердске и решили увеличить количество онкобольных в Бердске на порядок открытием ОБЛАСТНОЙ СВАЛКИ в Бердске, ну чтобы жители Бердска не мучилась долго, а сразу в могилу все иначе зачем жителям Бердска хотят превратить 80% внешних онкофакторов в 160% вероятности сдохнуть в Бердске ?