«Плодятся ради льгот»: За выплату 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет подписали петицию 235 000 россиян

Но родительский энтузиазм улетучивается с каждым днем. Лидер нации молчит. Многие подписавшие благодарны ему, другие критикуют «попрошаек», которые не могут обеспечить детей. И рассказывают свои истории обнищания.

Государство выплатило в июне и июле детям от 0 до 16 лет

Несмотря на то, что время уходит, родители ждут от президента Путина еще одного продления выплаты 10 тыс. рублей. Но уже 6 августа, а глава государства пока не сделал заявления об августовских пособиях.

В июне и июле семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет получили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Напомним, что Владимир Путин заявил о повторных выплатах на детей в июле в своем обращении к нации 23 июня. Родители с восторгом восприняли инициативу о продлении выплат. А теперь россияне хотят получить пособие и в августе, аргументируя большими тратами на подготовку к школе. И ждут, что скажет глава государства.

В начале июля на портале change.org появилась петиция родителей, в которой они попросили продлить выплату в 10 тысяч рублей на детей на август. С инициативой выступила жительница Новосибирска Наталья Бусарова, она адресовала просьбу президенту и правительству РФ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.

На 17.00 четверга, 6 августа, петиция собрала около 235 тыс. подписей. За сутки появилось почти 5 тыс. сторонников, подписавших обращение к главе государства и кабмину, выяснил «Курьер. Среда. Бердск».

Многие родители в комментариях благодарят президента. Есть и критические посты о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.

Комментаторы приводят примеры того, на что родители потратили детские выплаты, внезапно свалившиеся на них приличными суммами, особенно, если в семье не один ребенок до 16 лет. Говорят, что выплатить по 20 тыс. рублей на каждого ребенка следовало бы действительно нуждающимся. И звезды эстрады в этот список входить не должны.

— Всё дай и дай. Надо было сделать выплату от 0 до 18, действительно тем, кто нуждается, если у кого-то минимальный прожиточный минимум или кто-то из родителей потерял работу, а то дали всем подряд без разбора. Наши звезды эстрады тоже, наверное, нуждающиеся или олигархи им тоже наверное очень надо. Цыгане, у которых по 5 детей, ни дня нигде не работали, и мы с вами понимаем, каким путем они день зарабатывают. А то, что тут просят еще и в августе выплатить, а куда тогда вы 20 000 потратили? У меня знакомая, не стесняясь, сказала мне: у нее 2 детей она 40 тыс. получила и пошла себе серёжки золотые купила. Вот и всё. Кто с умом тратит, могли бы на эти деньги уже одеть детей. А вы опять клянчить денег.

Кабардино-Балкария, Якутская область, Тверь, Тульская область, Калининград, Новосибирск, Алтайский край — со всех уголков России люди делятся мнениями о президентских выплатах. Кое-кто критикует просящих, называя их попрошайками. А родители, подписавшие петицию, рассказывают свои истории безденежья и упадка доходов из-за коронавируса.

Аноним:

- Поставили народ на колени... Правовое государство? Почему у нас всё время пытаются перенять негативный опыт других стран, а не положительный? Подруга живёт в Германии, там платят достойные детские пособия на детей, которые даже уже учатся в высших и средних учебных заведениях. И в других именно развитых странах платят такие пособия. И почему народ такой озлобленный? Читаешь некоторые комментарии и диву даёшься. Я своему ребёнку купила детский спортивный комплекс, у неё сколеоз, ей надо. Без этих выплат, я бы так и не исполнила эту свою мечту!

Анастасия Щепина:

- Люди правду пишут. Если бы у нас в стране выплачивали такие детские, народ бы не считал деньги до зарплаты. А алименты не все мужики платят, некоторым просто плевать на своих детей, особенно если мужик ушёл к другой женщине.

Аноним:

- У нас на заводе многие мужики поувольнялись. Встал на биржу 13 т. р пособие + 3 на ребенка, + 10 от Путина. На кой ему работать.

Аноним:

Тошнит уже от этой темы и от попрошайничества яжемамок, прямо какое-то презрение к ним чувствую последнее время, особенно к тем, кто детей рожает и ребёнок для них всего лишь источник дохода! Раньше многодетные семьи уважали, сейчас нормальных многодетных осталось единицы, остальные плодятся ради льгот и пособий и только орут «Дай!». Бедные ваши дети, потому что ничего путнего они в жизни не увидят!

Миляуша:

Такие все умные, куда дели июньские и июльские выплаты, на продукты люди потратились, кредитные карты - вот туда и ушли, во время короновируса люди в долги залезли. когда без работы остались. Детей кормить надо как-то, вот и пришлось в кредитные карты залезть. А с 3х до 7ми лет большинству отказ пришёл, потому что с налогом вместе считают доход - то нормально вообще. Это несправедливо совсем...

Полностью согласна:

- Полностью согласна, да и ещё к этому считать и сами же выплаты социальные уже сверх нормы.... По сути это и есть наши налоги. Так пусть или с налогом считают, но без соцвыплат или наоборот... А то считают ту часть денег, которую народ даже на руки не получает

Гульмира Жахеева:

- Потому что все дорожает, а государство наше помогает только крупному бизнесу триллионами.

Пономарев Роман:

- Это неплохие деньги, и они очень помогут моим детям. Скоро школа, ценник на все значительно вырос. Перестроится под новые цены просто не успел.

Наталья Ведерникова:

- Очень тяжёлое время настало, на работах сокращение, не устроиться, с младшим сыном получую последнюю выплату до 1,5 и все. На что жить и в школу старшего собирать?! В сад младшего не берут, очередь.

Анастасия Скосарева:

- Окажите помощь гражданам. В условиях нынешнего положения это необходимо. Россияне имеют право рассчитывать на помощь от избранного правительства. Докажите заботу и поддержку семей с детьми реальными действиями.

Наталья Карпсон:

- Так как я работаю в детском санатории, а их не открывают и мне не на что одеть ребёнка в школу. Хоть вообще не води. И почему-то правительству нет дела до нас, до санатория в Рубцовске. И столько людей остались без работы и заработка. Всё заканчивается на Барнауле. А как же мы?

Шалимова Елена:

- Две первых выплаты ушли на пропитание и закрытие долгов, и всё равно без зарплаты большинство ушло в минус. А дети растут, и выбирать между поесть и купить школьную форму как-то совсем не хочется.

Алла Пешкичева:

- Я подписываюсь, потому что во многих регионах, например, в Томской области, ситуация всё ещё очень сложная. Работы нет, зарплат нет, коэффициент всё ещё выше 1. Детей надо собирать и в школу, и в сад (заплатив при этом за месяц вперёд). До трёх лет сад никто не даёт, частные сады вообще в копеечку выливаются.

Наталья Белая:

- Я выросла в детдоме из-за того, что мои родители умерли, и сейчас я мама одиночка, воспитываю детей одна без всякой помощи. Денег не хватает. Хорошо бы сделали выплаты 10 000т не 3 лет, а с 0 до 16 лет детям. Потому что реально денег не хватает. Я на данный момент не работаю, сижу в декрете, платят копейки по уходу за ребенком. Поэтому я согласна и подписываюсь, чтобы детям с 0 до 16 лет выплатили по 10 000 в августе.

Леонид Табачник:

- Это будет справедливо!