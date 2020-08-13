Невероятный звездопад Персеиды в августе 2020: С 12 на 13 августа достигнет пика- нужно загадывать желание

Персеидами называют поток метеоров

В августе 2020 года можно будет наблюдать за невероятно красивым астрономическим событием – звездопадом Персеиды. Эксперты об этом знают всё: и в какие дни звездопад будет виден лучше всего, и как правильно за ним наблюдать, чтобы падающие звёзды были бы видны максимально отчётливо.

Что известно о звездопаде Персеиды и его активности в августе 2020 года

Всем, безусловно, известно, что, когда падает звезда, нужно загадать желание, и оно обязательно исполнится. Такое утверждение астрологи связывают с тем, что звездопад – понятие не только из области астрономии, но и астрологии также. Звездопады отличаются тем, что способны заряжать человека определённым энергетическим потенциалом. Персеиды считаются явлением созидательным, и по этой причине они могут помочь осуществить мечту.

Персеидами называют поток метеоров, получивший своё название по зоне того радианта, который и является источником метеоров в этом созвездии. Из года в год время начала Персеиды и её окончания остаётся практически неизменным – с июля по август. Данное явление связывают с ежегодным прохождением нашей планеты через скопление оставшихся частей кометы, именуемой Свифта-Таттла.

Звездопад будет постоянно менять свою интенсивность. Встреча атмосферы Земли и звездопада Персеиды войдёт в интенсивную фазу в последний месяц лета, а самые высокие его значения по количеству наблюдаемых в ночном небе падающих звёзд — с 12 на 13 августа. Если правильно выбрать место наблюдения (без посторонних источников света), за один час возможно будет наблюдать за падением свыше 60 метеоров – по одному и более каждую минуту.

Первые «ласточки» звездопада Персеиды в 2020 году прилетят уже 17 июля, а когда 12-13 августа минует их наибольшая активность, поток начнёт резко понижать свою интенсивность, хотя изредка звёзды всё ещё будут падать – практически всё лето.

Для наблюдения за падающими с потоком Персеид звёздами, не понадобится использовать какие-либо приспособления, потому что за ними всегда можно наблюдать и невооружённым глазом. Они отличаются достаточно высокой яркостью свечения, потому что летят на огромной скорости и имеют особую химическую структуру. Важно, безусловно, чтобы небо было безоблачным, и тогда нужно будет только успевать загадывать желание на падающие звёзды.

Эксперты об астрологическом смысле звездопада Персеиды

Астрологи связывают поток Персеиды с финансовым положением человека. Они рекомендуют прислушаться к рекомендациям финансового гороскопа на этот период и отнестись к деньгам особенно внимательно. Существует вероятность того, что на пике активности Персеиды придётся совершить какие-то незапланированные траты и покупки.

Если проблем с финансами не возникнет, тогда на период звездопада Персеиды астрологи рекомендуют шопинг, покупку новой одежды, украшений и талисманов.

С середины августа рекомендуется приступать к новым проектам, планированию и решению важных задач в работе, в сфере финансов и в любовных отношениях.

Что касается амурных дел, то астрологи уверены, что всех знаков зодиака ожидает немало интересного. В особенности позитив коснётся тех, кто ищет любовь. Им желательно познакомиться или пойти с кем-то на свидание 12 августа вечером – астрологи уверяют, что встреча окажется удачной и судьбоносной.

Кто в период активной Персеиды заключит брак, тот будет счастлив в семейной жизни. Удачным также окажется знакомство с родителями партнёра, ответные чувства вызовет признание в любви своей половинке. Удача ожидает каждого, кто решит в этот период перейти на уровень выше.

Источник: rsute.ru