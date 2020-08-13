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Невероятный звездопад Персеиды в августе 2020: С 12 на 13 августа достигнет пика- нужно загадывать желание

21:45 13.08.2020 Фото: pxhere.com
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Астрологи связывают поток Персеиды с финансовым положением человека. Они рекомендуют прислушаться к рекомендациям финансового гороскопа на этот период и отнестись к деньгам особенно внимательно.

Невероятный звездопад Персеиды в августе 2020: С 12 на 13 августа достигнет пика нужно загадывать желание
Персеидами называют поток метеоров

В августе 2020 года можно будет наблюдать за невероятно красивым астрономическим событием – звездопадом Персеиды. Эксперты об этом знают всё: и в какие дни звездопад будет виден лучше всего, и как правильно за ним наблюдать, чтобы падающие звёзды были бы видны максимально отчётливо.

Что известно о звездопаде Персеиды и его активности в августе 2020 года

Всем, безусловно, известно, что, когда падает звезда, нужно загадать желание, и оно обязательно исполнится. Такое утверждение астрологи связывают с тем, что звездопад – понятие не только из области астрономии, но и астрологии также. Звездопады отличаются тем, что способны заряжать человека определённым энергетическим потенциалом. Персеиды считаются явлением созидательным, и по этой причине они могут помочь осуществить мечту.

Персеидами называют поток метеоров, получивший своё название по зоне того радианта, который и является источником метеоров в этом созвездии. Из года в год время начала Персеиды и её окончания остаётся практически неизменным – с июля по август. Данное явление связывают с ежегодным прохождением нашей планеты через скопление оставшихся частей кометы, именуемой Свифта-Таттла.

Звездопад будет постоянно менять свою интенсивность. Встреча атмосферы Земли и звездопада Персеиды войдёт в интенсивную фазу в последний месяц лета, а самые высокие его значения по количеству наблюдаемых в ночном небе падающих звёзд — с 12 на 13 августа. Если правильно выбрать место наблюдения (без посторонних источников света), за один час возможно будет наблюдать за падением свыше 60 метеоров – по одному и более каждую минуту.

Первые «ласточки» звездопада Персеиды в 2020 году прилетят уже 17 июля, а когда 12-13 августа минует их наибольшая активность, поток начнёт резко понижать свою интенсивность, хотя изредка звёзды всё ещё будут падать – практически всё лето.

Для наблюдения за падающими с потоком Персеид звёздами, не понадобится использовать какие-либо приспособления, потому что за ними всегда можно наблюдать и невооружённым глазом. Они отличаются достаточно высокой яркостью свечения, потому что летят на огромной скорости и имеют особую химическую структуру. Важно, безусловно, чтобы небо было безоблачным, и тогда нужно будет только успевать загадывать желание на падающие звёзды.

Эксперты об астрологическом смысле звездопада Персеиды

Астрологи связывают поток Персеиды с финансовым положением человека. Они рекомендуют прислушаться к рекомендациям финансового гороскопа на этот период и отнестись к деньгам особенно внимательно. Существует вероятность того, что на пике активности Персеиды придётся совершить какие-то незапланированные траты и покупки.

Если проблем с финансами не возникнет, тогда на период звездопада Персеиды астрологи рекомендуют шопинг, покупку новой одежды, украшений и талисманов.

С середины августа рекомендуется приступать к новым проектам, планированию и решению важных задач в работе, в сфере финансов и в любовных отношениях.

Что касается амурных дел, то астрологи уверены, что всех знаков зодиака ожидает немало интересного. В особенности позитив коснётся тех, кто ищет любовь. Им желательно познакомиться или пойти с кем-то на свидание 12 августа вечером – астрологи уверяют, что встреча окажется удачной и судьбоносной.

Кто в период активной Персеиды заключит брак, тот будет счастлив в семейной жизни. Удачным также окажется знакомство с родителями партнёра, ответные чувства вызовет признание в любви своей половинке. Удача ожидает каждого, кто решит в этот период перейти на уровень выше.

Источник: rsute.ru

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От редакции

Видели когда-нибудь падающую звезду?

Аноним, 11 августа 2020 13:33
А жилания збудитса ли
Казимбек, 11 августа 2020 13:35
А кагда оно забывается а 5 делает можно или только одно
Аноним, 12 августа 2020 02:24
НВР:
Да
Аноним, 12 августа 2020 20:10
НВР:
Нет
Ксюша, 12 августа 2020 22:17
НВР:
В лагере 2 раза и то редко!
Аноним, 13 августа 2020 06:54
Да сегодня
Звёздочка, 13 августа 2020 07:25
Наблюдали метиоритный дождь второй год подряд. Офигенное зрелеще. В этот раз кроме отдельно падающих метиоритов увидели и настоящий хвост))) большое скопление метиоритов штук 40 летели сплошной полосой это очень красиво
Аноним, 13 августа 2020 12:15
А сегодня ещё будет звездопад
Аноним, 13 августа 2020 13:42
НВР:
Да и много раз только желание загадать можно только одно жаль
Аноним, 13 августа 2020 15:32
а у нас в городе все небо было в тумане, надеюсь сегодня смогу увидеть звездопад

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