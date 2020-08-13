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Новое пособие в 12 000 рублей выплатят бедным семьям в России. Узнайте, положено ли оно вам

16:12 13.08.2020 Фото: pixabay.com
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Речь идет об обязательной ежемесячной финансовой помощи за счет средств федерального бюджета.

Новое пособие в 12 000 рублей выплатят бедным семьям в России. Узнайте, положено ли оно вам
В Думу внесли законопроект о дополнительных выплатах россиянам с доходом ниже минимума

Законопроект о финансовой помощи россиянам, оставшимся во время действия режима повышенной готовности без работы и тем, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, внесен в Госдуму. Документ, разработанный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым, размещен в четверг в думской электронной базе данных.

"Фракция "Справедливая Россия" предлагает ввести дополнительные социальные выплаты. По нашему мнению, граждане, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, установленного в их регионе, должны получать финансовую помощь в размере прожиточного минимума, установленного в каждом конкретном регионе", - заявил Миронов журналистам.

Согласно законопроекту, речь идет об "обязательной ежемесячной финансовой помощи за счет средств федерального бюджета на период не более 12 месяцев гражданам Российской Федерации, не имеющим дохода либо имеющим в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации доход ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ". "Указанным гражданам устанавливается финансовая помощь - доплата до величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ", - говорится в тексте документа.

Пандемия коронавируса поставила людей в сложнейшее финансовое положение, сотни тысяч россиян потеряли работу, подчеркнул Миронов. "Многим не на что кормить свои семьи, и они полностью зависят от социальных выплат. Самое время государству протянуть людям руку помощи и ввести дополнительные пособия", - подытожил лидер справороссов.

Поправки предложены в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Источник: ТАСС

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От редакции

Какие пособия получаете вы?

Аноним, 10 августа 2020 14:55
НВР:
Я получаю пособие на ребенка 216 рублей
Наталья, 10 августа 2020 15:15
Да у нас очень много мало обеспеченных семей и им очень нужна помощь
Альбина, 10 августа 2020 15:49
А куда обращаться за этими выплатами?

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