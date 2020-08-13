"Слишком открыто, хоть бы штанишки какие-нибудь": Перенапрягла попу из-за тверка Мадина из Новосибирска. Смотрите видео

Девушка рассказала, что научиться тверку можно за час. Для людей «старой закалки» признать тверк за танец довольно сложно, они считают его чересчур откровенным. Такого же мнения придерживаются и родители сибирячки.

Танцовщица твёрка с пятилетним стажем, Мадина Фахрутдинова рассказывает о твёрке

- Мне показалось, что твёрк – это будет легко, - рассказывает Мадина Фахрутдинова, танцовщица с пятилетним стажем из Новосибирска. Твёрк увлек ее еще на первом этапе его популярности, а сейчас она ездит на фестивали, представляя композиции с элементами твёрка, и ведет свою группу.

7 августа редакция «Курьер. Среда. Бердск» взяла интервью у Мадины, чтобы рассказать читателям о спорном, но таком популярном виде танца, завораживающем ритмичными движениями бедрами и попой.

- Занимаюсь я где-то с 2015 года. Пришла я в твёрк, потому что просто интересно было. В интернете как-то увидела, там чернокожие девочки танцевали. Но отправной точкой было, что такое направление появилось в Новосибирске. Тогда студия называлась Happy Time, вела тренировки Настя Долматова, сейчас она в Москве уже, - рассказывает Мадина.

За столько лет твёрка она уже вела собственные курсы – небольшая группа, а потом, после гастролей в Корею в 2018 году целый год расслабляла мышцы из-за перенапряжения: мануальная терапия, растяжка. Сейчас девушка постепенно возвращается к тренировкам – дважды в неделю по часу в Fraulesdance. Будет ли она брать и тренировать группу в этом году, девушка не уверена.

- Мы ездили с командой на танцевальный фестиваль в Корею, в Пусан. Выступающих было 16 команд, людей было очень много. В Корее у них там фестивали часто бывают, потому что они любят праздновать что-нибудь. Это был фестиваль вроде дня города, дня природы - они приглашали для танцевальных соревнований разные команды из разных стран. Там была Индонезия, Китай и другие страны. Фестиваль был не по твёрку, но с элементами – в любом танце сегодня есть элементы твёрка, - рассказывает девушка.

Далеко не все готовы признать, что твёрк – это такой же танец, как и другие стили. Многие видят в нем лишь эротическую составляющую, а движения кажутся им непристойными.

- Для чего этот танец? Просто трясти попой? Разве это искусство? Это уродство какое-то, танец только для соблазнения мужчин, или привлечь к себе внимание, - возмущается 31-летняя Кристина (имя изменено).

Для людей «старой закалки» признать тверк за танец довольно сложно, они считают его чересчур откровенным. Такого же мнения придерживаются и родители Мадины:

- Родители не очень относятся, говорят: «Слишком открыто, хоть бы штанишки какие-нибудь». Друзья нормально относятся. Ну, я сама как бы к этому с юмором отношусь, не считаю, это каким-то серьезным делом, не говорю никому, что это искусство, не навязываю, поэтому все к этому нормально относятся. Я считаю, что твёрк может быть частью какого-то танца, и если этот танец в свою очередь будет частью какого-то номера, то это и будет искусством. А если, например, люди в зале собираются и трясят-трясут-трясут-трясут, то это тупо творчество, не претендующее ни на что высокое, - делится Мадина Фахрутдинова.

Твёрк, по мнению Мадины, может быть как спортом, так и танцем – в зависимости от того, как к этому относиться. Несмотря на кажущуюся простоту движений, это серьезная кардионагрузка, долго танцевать тяжело, быстро выдыхаешься. Тем не менее, прийти в твёрк легко – основным движениям можно обучиться за час.

- Когда я начинала, у меня вообще не было никаких спортивных навыков, я еле-еле по физре занималась. Прям базовым элементам очень легко учатся уже на первых тренировках, а дальше там уже, конечно, сложно. С опытом приходят более интересные вещи: чем больше человек занимается и старается, тем больше это уже становится похоже на танец. Твёрк - это легко потому, что в принципе элементов мало и в танце они просто варьируются, повторяются, положение тела в пространстве меняется, а элементы все те же остаются. Попа вверх, попа вниз, влево-вправо. Но это сложно по нагрузке, долго не получится это трясти. Мне прям сложно приходилось поначалу, - делится танцовщица из Новосибирска.

Помимо твёрка, Мадина занимается дэнсхоллом, вогом, хип-хопом. Как рассказывает девушка, все эти стили отлично компануются, в них много общего, это все – уличные стили.

- Хип-хоп и твёрк они совсем близко, потому что там афроамериканцы, тут афроамериканцы. Дэнсхол очень близко, потому что женский дэнсхолл это движение попой, и твёрк это движении попой. Вог – это о раскрытии себя и твёрк тоже о раскрытии себя. Они очень друг с другом хорошо ладят, - рассказывает девушка.

Многим кажется, что при твёрке нужно максимально внимательно относиться к выбору музыки, но на самом деле это не так: танцевать можно под любую композицию, просто есть то, что зажигает и танцора, и толпу. В твёрке от танцовщика нужно чувствовать ритм, чтобы показать все клэпы и биты телом. Определенные сложности на первом этапе возникают со стеснением:

- На самом деле сначала я сама себя стеснялась в зеркале видеть. Потому что не привыкла. Я когда пришла в студию, там все такие были. Вот, приходим, там в зеркале мы, и ой, страшно, ну потому что вообще непривычно. Твёрк в общем-то помогает. Вообще танцы помогают принимать себя такой, какая есть. Побороть смущение мне помогла просто наработка, просто привычка видеть себя в зеркало и контролировать. Как бы ты не только привыкаешь к себе, но ты и становишься лучше, красивее, - делится девушка.

Наверное, самый волнующий при этом вопрос – останется ли твёрк в культуре танца навсегда или исчезнет как большинство модных тенденций? Почему-то твёрк внезапно набрал огромную популярность – Мадина считает, что на это довольно много причин:

- Наверное, популярность твёрка объясняется тем, что ему просто научиться, и тем, что он такой немножечко провокационный, и тем, что у нас популярен сейчас видео-контент в интернете, на что интереснее смотреть, то и популярно. Я не думаю, что твёрк куда-то уйдет, потому что он и не пришел. Потому что движения попой они были всегда, когда появилась попа, тогда и появились движения. Это еще с каких-то древних африканских, кубинских, латинских времен, и он может перестать называться так, но пока есть попа, движения попой будут, - уверена Мадина.