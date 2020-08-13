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Построить свалку может каждый: Что увидели во время визита на строящемся полигоне ТКО около кладбища Бердска, рассказали в прокуратуре Искитимского района

09:02 13.08.2020, Алиса Ершова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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О том, как прекратить строительство свалки, о найденных нарушениях, о том, как построить свалку на своей земле и о проверке проекта, предоставленного ООО "Полигон".

Построить свалку может каждый: Что увидели во время визита на строящемся полигоне ТКО около кладбища Бердска, рассказали в прокуратуре Искитимского района
Искитимская межрайонная прокуратура ответила на главные вопросы о свалке между Бердском и Искитимом
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Построить свалку может каждый: Что увидели во время визита на строящемся полигоне ТКО около кладбища Бердска, рассказали в прокуратуре Искитимского района

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Дело о свалке возле села Маяк Искитимского района, но около кладбища Бердска 7 августа было передано в прокуратуру Искитимского района, с целью проверить законность строительства свалки. 11 августа корреспондент редакции «Курьер. Среда. Бердск» взял интервью у заместителя искитимского межрайонного прокурора Дмитрия Попкова и помощника прокурора Юлии Слобиенко.

- В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что вам поручили проверить свалку возле села Маяк. Это правда?

- Да, нам действительно поступило поручение из прокуратуры области, но оно поступило на днях. По этому поручению мы проверку не начинали, но нами проводилась проверка по обращению гражданина.

- Будете ли вы выезжать на место свалки?

- Да, будем.

- Будет ли сравниваться терсхема с тем, как выглядит территория свалки на самом деле?

- Проверка территориальной схемы в сфере обращения с отходами в нашу компетенцию не входит. Мы выйдем на место с целью установить фактически, какие работы проводятся на данный момент.

- Сейчас известно, что на территории проходит стройка, ставят столбы, прокладывают провода, уже построена дорога. Несмотря на это, министр ЖКХ Архипов стройку опровергнул. Это считается нарушением?

- На момент проведения проверки по обращению гражданина мы выезжали на место. На месте была обнаружена дорога, которая не является объектом капитального строительства, признаков строительства каких-либо объектов капитального строительства не выявлено.

- То есть отсутствие объектов капитального строительства возможно до прохождения экспертизы?

- Экспертиза требуется в том числе для получения разрешения на строительство. Поскольку на данный момент каких-либо объектов капитального строительства не было обнаружено. Мы проводили проверку 22 июля. На тот момент никаких объектов капитального строительства выявлено не было.

- Не могли бы вы объяснить регламент, как по правилам, без нарушений, должна строиться свалка? Предположим, есть некий участок земли, и в нем соблюдены все нормы, которые позволяют построить там свалку. Соответственно можно ли эту свалку построить, или есть какие-то дополнительные правила и ограничения на свалки, которые должны соблюдаться?

- Что отличает строительство именно полигона для размещения твердых коммунальных отходов, это необходимость получения заключения государственной экологической экспертизы.

- Если это разрешение получено, то каждый человек на своей земле может построить свалку?

- И если все документы для получения разрешения на строительство, которые предоставляются для любого объекта капитального строительства, положительное заключение государственной экологической экспертизы, разрешенный вид использования участка есть. Если территориальная зона, предусмотренная правилами землепользования застройки и категория земель, к которой относится земельный участок позволяют строительства полигона ТКО, если получено санитарно-эпидемиологическое заключение, если установлена санитарно-защитная зона и соответственно получено разрешение на объекты капитального строительства, то возможно.

- Сейчас уже получено заключение по проверке Санэпиднадзора, но тем не менее, рядом со свалкой находится аэродром, находится речка, лог, будет ли проверяться заключение Санэпиднадзора?

- Проверка правомерности указанного заключения экспертизы не входит в компетенцию Искитимской межрайонной прокуратуры.

- Расскажите, может ли прокуратура закрыть строительство свалки, обнаружив там некое количество нарушений?

- Непосредственно по нашему акту реагирования. В случае обнаружения каких-либо нарушений при строительстве объекта капитального строительства, мы можем внести представление и можем обратиться с иском в суд. Но это только в случае, если будут выявлены нарушения.

- То есть все будет решаться только через суд?

- Если не будет исполнен наш акт реагирования, представления, то в суд.

- Будет ли как-то решатся, сколько Искитиму нужно мусорных полигонов? Сейчас уже есть недалеко от Бердска один мусорный полигон, и вот уже строиться второй. Решается ли Искитимской межрайонной прокуратурой, что количество мусорных полигонов превышает некую норму или необходимость?

- Это не входит в компетенцию прокуратуры, поскольку есть территориальная схема по обращению с отходами, она утверждена органами государственной власти субъектов Федерации и соответственно к нашей компетенции проверка законности данных решений не относится.

- У нас есть информация, что в аэродром «Бердск-Центральный» был предоставлен проект закрытого полигона. Однако есть сомнения, что полигон строится закрытый, и есть информация, что полигон будет открытым. Может ли Искитимская межрайонная прокуратура проверить проект этого полигона и может ли закрытый проект, который был предоставлен аэродрому, быть предоставленным до прохождения экологической экспертизы. Не нарушение ли это?

- В настоящий момент в Искитимскую межрайонную прокуратуру каких-либо обращений, содержащих доводы о проверке непосредственно проекта, не поступало. Кроме того, поскольку ООО «Полигон» не обращалось в администрацию Искитимского района за получением разрешения на строительство полигона твердых коммунальных отходов, соответственно нами не проводилась проверка этого проекта. Для проведения публичных слушаний ООО «Полигон» была предоставлена проектная документация, которая касается экологических решений.

- То есть они могли проводить публичные слушания по данному полигону, не имея заключения экологической экспертизы?

- Эти слушания проводятся именно для того, чтобы впоследствии предоставить их результаты для проведения экологической экспертизы.

- Несколько лет назад была объявлена мусорная реформа Путина, где говорилось, что в России будут строиться мусороперерабатывающие заводы. Однако на данный момент в территориальной схеме нет ни одного. Это может считаться каким-то нарушением?

- Проверка законности территориальной схемы не входит в компетенцию Искитимской межрайонной прокуратуры.

- Если нарушений замечено не будет, и свалка будет продолжаться строиться, то каков механизм дальнейшего прекращения строительства свалки, если будут дальнейшие нарушения? Например, закрытым полигоном и открытым полигоном. Измениться ли что-то в строительстве свалки, если инициативная группа горожан будет подавать в суды?

- Если граждане полагают, что их права нарушены, они имеют право обращаться в суд с исковыми заявлениями. В таком случае разрешения вопросов, поставленных гражданами, относится к компетенции суда. Если гражданин обращается в суд, то оценка доводов гражданина должна даваться судом.

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От редакции

Как вы думаете, какие нарушения нашли в строительстве полигона ТКО?

Аноним, 11 августа 2020 13:12
Судя по ответу, в компетенцию прокуратуры вообще ничего не входит
1906, 11 августа 2020 13:12
Ожидания не оправдываются.Вот что ожидает Бердск https://news.ngs.ru/more/69413200/
здесь тоже соблюдены все экологические требования -расстояние 1 км от жилых домов.
Аноним, 11 августа 2020 13:19
НВР:
Настоящее техническое состояние полигона не допускает возможности его эксплуатации с целью приёма и размещения ТКО, поскольку это влечёт нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и об отходах производства и потребления, будет создавать угрозу причинения вреда окружающей среде и санитарно-эпидемиологической обстановке
Аноним, 11 августа 2020 13:36
Несоответствие обнаружено по изысканиям (они должным образом не проведены, и об этом свидетельствуют акты), по проведению общественного опроса населения, которое попадает в зону воздействия объекта. Это зона нигде в документах не звучит. И она не определена. И мы задавали этот вопрос на выездном совещании. Проекта санитарной защиты тоже нет.
Аноним, 11 августа 2020 13:40
небожитель всех нищебродов купил
Аноним, 11 августа 2020 13:43
Построить свалку может каждый:
Мы все верим в это
ИО, 11 августа 2020 14:20
Попков так то работал ранее у Почетного....так что..
Естественно, 11 августа 2020 21:50
Думаю опрометчиво указали данный факт в прошедшем времени.
Аноним, 11 августа 2020 14:39
- Если это разрешение получено, то каждый человек на своей земле может построить свалку?

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/08/11/589359-postroit-svalku-mozhet-kazhdyj-chto-uvideli-vo-vremya-vizita-na-stroyashhemsya-poligone-tko-okolo-kladbishha-berdska-rasskazali-v-prokurature-iskitimskogo-rajona#comments-start0

Я хочу построить свалку в 500 метрах от Зеленого Острова в сторону Голубого озера.
Там много участков есть незастроенных.
Ку обратиться за разрешением и изменением зонирования?
Аноним, 11 августа 2020 14:42
Мне кажется , это перепечатка из ответа по поводу строительства Дома на Спортивной.
Или нет?
Осталось только добавить: ужепостроилинесноситьжетеперь.
Аноним, 11 августа 2020 15:42
"На месте была обнаружена дорога, которая не является объектом капитального строительства, признаков строительства каких-либо объектов капитального строительства не выявлено."

С каких это пор автомобильная-асфальтовая дорога стоимостью в много миллионов рублей, вдруг резко стала не капитальной? Вы её способны свернуть в рулон и увезти на несколько километров, а там развернуть рулоном-паласом в другом месте? Нет? Тогда вас самих пора проверять...
Шок, 11 августа 2020 17:37
Этот бы ответ, про дорогу что не является обьектом кап строительства, да повыше отправить, чтобы за несоответствие сняли Попкова и компанию
Аноним, 11 августа 2020 19:11
В Бердске ни одна дорога не является капитальным строительством. Поглядите сами вокруг. Сегодня укладывают новые дороги, а через два года их просто больше нет.... Дороги в Бердске - это самое что нинаесть временное строительство.... :-)
деньги не пахнут, а бабы ещё нарожают, 11 августа 2020 15:48
" - Расскажите, может ли прокуратура закрыть строительство свалки, обнаружив там некое количество нарушений?- Непосредственно по нашему акту реагирования. В случае обнаружения каких-либо нарушений при строительстве объекта капитального строительства, мы можем внести представление и можем обратиться с иском в суд. Но это только в случае, если будут выявлены нарушения."

Только иностранец может поверить, что эти облачённые властью люди, собираются реально наказывать и запрещать превращение города Бердска в областную выгребную яму всей новосибирской области! Ну проверят они гараж если совсем приспичит, скажут, что в строительстве гаража нарушений нет , а свалками они уже сказали, что заниматься не собираются! Тянут время и забалтывают жителей Бердска, чтобы уничтожать жителей Бердска с помощю областной канцерогенной свалке не мешали.
Аноним, 11 августа 2020 17:43
НВР:
Нарушения прокуроры нашли, определённо нашли, это даже видно из интервью с помощниками межрайонного прокурора - озвучены чеканные, формальные, прокурорские фразы. Видимо, нужные команды уже поступили по всей цепочке властных структур.
1906, 11 августа 2020 20:52
Складывается впечатление,что все надзирающие и проверяющие конторы начиная от ГЖИ,роспотребнадзора,санитарных надзоров,водных и пр.контор за соблюдением законов созданы специально для отписок населению и для того,чтобы узаконить беззакония толстосумов.
Аноним, 11 августа 2020 23:14
Почему в статье ничего не сказано о результатах проверки?: "нами проводилась проверка по обращению гражданина".
Только ответы на вопросы про компетенцию.
Что нашла прокуратура?
Аноним, 12 августа 2020 09:03
Видимо, какие вопросы были, на такие и отвечали.
Аноним, 11 августа 2020 23:32
Ну, вот!
Оказывается , Голубев зайка!
Ничего не нарушил , а вы на него гоните !
Вовочка, 12 августа 2020 03:43
Построить свалку на городском кладбище могут не только лишь все, мало кто может, фактически один только человек. Не верите? Попробуйте сами.
Аноним, 12 августа 2020 07:19
В силу части 7 статьи 12 федерального закона от 24.06.1998 года "Об отходах производства и потребления" запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). У нас есть полигоны, внесенные в этот реестр, — это МУП "Спецавтохозяйство" Все остальные — нелегальны. Заместитель Росприроднадзора России что в территориальную схему по обращению с отходами не могут быть включены полигоны, не внесенные в ГРОРО (есть онлайн версия).
Nomad47, 12 августа 2020 13:07
Аноним, 12 августа 2020 07:19,опубликуйте онлайн версию или ссылку, пожалуйста.
Аноним, 12 августа 2020 15:12
Ну как дети прямо.
Пару розовых пакетиков - и всё сами внесут и вынесут.
Тут безотходный бизнес мутится лет на 50, а вы тут со своими реестрами.
Аноним, 12 августа 2020 07:24
Федеральный закон №7-ФЗ гласит, что все, расположенные на территории РФ, объекты, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, обязательны к постановке на учёт объектов НВОС. Так, за невыполнение обязательств или несвоевременную подачу заявки о постановке объектов негативного воздействия или актуализацию данных, согласно КоАПП (8.46):
•на должностных лиц накладывается административный штраф от 5 до 20 тыс. руб.
•на юридических лиц и ИП - от 30 до 100 тыс. руб.
Аноним, 12 августа 2020 07:52
Был полностью проигнорирован Градостроительный кодекс РФ, в частности — ч. 3 ст. 5.1 ФЗ-190, ч. 5 ст. 28 ФЗ-131, и ч. 2 ст. 25 ФЗ-212. Также были нарушены статьи Конституции РФ. Жителями резервации Бердск лишены конституционного права на благоприятные условия окружающей среды и права на участие в общественных обсуждениях.
Аноним, 12 августа 2020 15:13
Какой Конституции?
Той, за какую проголосовали?
Аноним, 12 августа 2020 08:57
У меня вопрос? А если, чисто гипотетически, по закону всё правильно и ничего не нарушено, а люди просто не хотят. Как быть? Построить. Тогда все скажут, что нас обманули, мы не хотели, власть плохая и т.д. Не строить. Но ведь всё в рамках закона. Как мы хотим? Исполнять всё что хотят люди, или делать всё по закону?
Аноним, 12 августа 2020 10:52
Делайте по закону. Лицензии, разрешения, проекты, федеральные экспертизы, слушания с заинтересованными жителями, все подписи только лицензированных специалистов и т.д. и т.п. (и б/у и х/б и БТ). Ваша образцовая свАлочная деятельность будет увенчана премией Дарвина
Аноним, 12 августа 2020 13:48
Выбрали вариант "не по закону"? Ну это вам не гостиница с "гимнастками" Уже удовольствие для народа, что вам законы придётся читать и правоприменительную практику. Одновременно думать "Не замутили ли ОРМ полисмены", может всё уже на прослушке? Занесём и всё... "А если, чисто гипотетически, по закону всё правильно и ничего не нарушено" - это фантастика второй ряд с правой стороны
Аноним, 12 августа 2020 14:41
"Исполнять всё что хотят люди, или делать всё по закону?" А вы с семьёй - уже не люди? Ваши дети и родители уже на Лазурном берегу? Наивные чукотские дети, лишённые стратегического мышления.
Аноним, 12 августа 2020 09:09
В компетенцию прокуратуры входят все вопросы, на которые в статье указано, что "не входит в компетенцию". Просто они для этого должны привлечь специалистов, после чего оценить законность того или иного акта или решения. Но принцип работы любого органа контроля или надзора таков- проверка проводится в соответствии с доводами обращения или поручения вышестоящего органа. Следовательно, нет в поручении или обращении такого вопроса- оценка не проводится. Редакция, направьте в прокуратуру Искитима обращение.
житель, 12 августа 2020 10:29
Редакция! Запросите у Попкова официальный ответ, что капитальная дорога не относится в капитальному строительству и отправим куда надо! Пусть закажет экспертизу.
Иван, 12 августа 2020 10:57
Сейчас свалка в черте города-напротив колорлона она никого не смущает. Её переносят за город. Будет лучше я считаю. Все равно ее где то построят, пусть лучше за кладбищем.
a.danilov, 12 августа 2020 11:34
очень даже смущает. Но с неё хотя бы не всегда вонь и гарь на город несёт. А вот с голубевской будет почти всегда, ибо роза ветров в сторону города.
Это я., 12 августа 2020 11:47
Сказать - свиннство будет правильно. Свинство по отношению к бердчанам, свинство по отношению к усопшим нашим близким и родным людям. Мерзость и свинство возводить свалку за погостом.
Аноним, 12 августа 2020 14:06
21 марта 2019 г.
В Новосибирской области согласован перечень объектов в сфере обращения с отходами для заключения концессионных соглашений
20 марта 2019 года Комитет Законодательного собрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Новосибирской области согласовал перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. В их число вошли 7 объектов в сфере обращения с отходами, в частности, два — объекты социального назначения, пять — полигоны для ТКО.
Полигоны с мусоросортировочной линией планируется разместить в городах Куйбышев, Татарск, Тогучин, Каргат и в селе Кыштовка Новосибирской области. По всем объектам твердых коммунальных отходов имеется частная концессионная инициатива и созданы рабочие группы с включением, в том числе, депутатов Законодательного собрания Новосибирской области. По частной концессионной инициативе рабочая группа может принять три решения: согласовать в виде, предложенном концессионером, отклонить или разработать иные условия.
Всем инициативам предстоит пройти ценовой и технологический аудит. Комитет Законодательного собрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Новосибирской области предварительно согласовал все семь объектов при условии аудита.
По данным Базы данных ИНВЕСТИНФРА db.investinfra.ru на территории Новосибирской области реализуются несколько концессионных проектов средней категории с объемом инвестиционных обязательств от 100 млн руб. д
Аноним, 12 августа 2020 14:36
Если свалку "почётного" утвердят, то возмездием станет свалка у Голубого озера! Пущай понюхает народный гнев!

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