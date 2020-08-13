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Дети могли сгореть заживо: Облил машинным маслом сидящих у гаражей мальчиков с музыкой у дома №95 по ул. Островского житель Бердска

08:14 13.08.2020, Алены Романцовой Фото: матери мальчика
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Мужчина объяснил свой поступок тем, что устал гонять детей. Они постоянно собираются в этом месте и шумят. Мать же в ужасе: хорошо мужчина не курил и не было рядом огня. Полиция проводит проверку.

Дети могли сгореть заживо: Облил машинным маслом сидящих у гаражей мальчиков с музыкой у дома №95 по ул. Островского житель Бердска
Облил маслом слушающих музыку детей во дворе дома житель Бердска

Облил машинным маслом (отработкой) сидящих под кленом у гаражей подростков с музыкальной колонкой житель дома №56 ул. К. Маркса Бердска. Конфликт произошел 8 августа. Мать одного из мальчиков 10 лет Диана смогла отмыть своего ребенка только средством для кафеля, а все вещи пришлось выбросить. Она обратилась в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" с рассказом о произошедшем и прислала фото.

Окатил горючим маслом подростов

Четверо мальчиков сидели под деревом и слушали музыку, а мужчине это не понравилось.

- Сын вышел на улицу и буквально через полчаса забежал домой весь в масле. Говорит, мы умоляли его не обливать нас, не огрызались. Он и еще один мальчик не успел убежать, потому что у них были самокаты, их нужно было забрать. Другие двое убежали, -рассказала Диана 11 августа.

В тот же вечер Диана вместе с матерью второго мальчика обратились в полицию, написали заявление. Сегодня, 11 августа, их пригласили давать показания.

- Хорошо, что это мужчина не курил и не было рядом огня. Если бы масло загорелось, дети могли бы сгореть заживо! - в ужасе говорит Диана.

Дети всем мешают?

В момент беседы с "Курьер. Среда. Бердск" Диана находилась во дворе своего дома №95 по ул. Островского. Мужчина, обливший мальчиков, находился рядом, но отказался общаться. Лишь прокомментировал, что устал гонять подростков. Он живет в соседнем доме.

- Между нашими домами стоят гаражи и клены. Туда постоянно стекаются дети, подростки с наших и соседних домов. И они постоянно всем мешают, шумят. А где им еще собираться? Или что изолировать детей? Где им еще находиться? Наши дети постоянно всем мешают, даже звук проезжающих самокатов бабушкам. А как детям быть? Не ходить, не ездить, не гулять и не собираться? - возмущена Диана.

Чем закончится конфликт?

В главном управлении МВД по Новосибирской области "Курьер. Среда. Бердск" подтвердили факт обращения.

- К нам поступало заявление гражданки. Проводится проверка, - отметил дежурный офицер 11 августа.

Если будет доказан ущерб, то возможно поступок мужчины квалифицируют, как повреждение чужого имущества. Читайте продолжение в ближайшее время.

Дети могли сгореть заживо: Облил машинным маслом сидящих у гаражей мальчиков с музыкой у дома №95 по ул. Островского житель Бердска
Дети могли сгореть заживо: Облил машинным маслом сидящих у гаражей мальчиков с музыкой у дома №95 по ул. Островского житель Бердска
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От редакции

Можно было обливать?

Аноним, 11 августа 2020 13:53
Лечить голову нужно этому мужчине....
Аноним, 11 августа 2020 14:03
Лечить голову нужно родителям этого мальчика если живете в социуме.Обьяснить что нельзя шуметь,огрызатся,трогать чужое,не матерится и т.д. В этом заключается цивилизованное общество. Попробуйте сделать замечание и попадете в сводку с видео-избит,ограблен.......
Аноним, 11 августа 2020 14:13
мамам надо лечить голову.Порой именно дети такого возраста не дают покоя никому,кроме своих мамаш Ведь бегут из дома и шляются неизвестно где,а с этими колонками просто все мозги продолбили У нас около дома тоже так же И мало того,что приходят со всей округи,так еще и не сделай им замечания,в словах и беседе таких лапонек ребятишек мат перемат
Александр, 12 августа 2020 08:16
Молодец мужик. Эти малолетние достали уже всех жителей в округе.
Аноним, 11 августа 2020 14:06
Лечить мамашу, прежде всего надо, чтобы смотрела, где шляются её детки и чем занимаются! Мужик, конечно, не прав, но и современных мамашек, у которых дети шляются с утра до ночи безнадзорно, тоже никак не поддержу! Думаю, многие в курсе, что из себя сейчас представляют такие детки и их родители!
Аноним, 13 августа 2020 00:32
От чего лечить мамашку? От того что дети в час дня водворе собственного дома слушали музыку?
Аноним, 11 августа 2020 14:21
Да какое бы не было воспитание и родители этого мальчика, это не повод обливать всякой химией детей, есть другие цивилизованные способы
михалыч, 12 августа 2020 06:50
а предложи уважаемый какой-нибудь цивилизованный метод.
Аноним, 11 августа 2020 14:43


Эти детки из 95 дома, всех на квартале уже достали, со своим грохотом блютуз колонки, и круглосуточном прыганьем на самокатах на мозгах жильцов соседних домов, совсем житья от них никому не стало всё лето!
Аноним, 12 августа 2020 23:29
Что же вы "жильцы соседних" домов не вышли и не облили мужчин распивающие алкоголь и писающие там же у вас под окнами? Боитесь по лицу от них получить? , а дети вам мешают....
Аноним, 11 августа 2020 14:50
"- Хорошо, что это мужчина не курил и не было рядом огня. Если бы масло загорелось, дети могли бы сгореть заживо! - в ужасе говорит Диана."

А если бы мы везли патроны, цитата из фильма, а если бы в это время начался конец света? Почему этой Дианой, до сих пор не интересуются органы опеки и попечительства? Её ребёнок с утра до вечера терроризирует всю округу на своих самокатах с подельниками, растут не пойми кто, которые матерят людей в пять , шесть раз старше себя, дерзят и грубят на замечания пожилых людей, а этой горе-яжемать плевать на всех, лишь бы своим ребёнком и дальше не заниматься! Их уже пора всех на учёт в детскую комнату милиции ставить!
Аноним, 12 августа 2020 22:51
Эти дети, эта мамаша откуда столько желчи? Вы человека не знаете и льете грязь, что бы органы опеки заинтересовались родители должны вести разгульный образ жизни пить, устраивать гулянки,не заниматься ребёнком, а этого нет, родители не пьют и не курят и ребёнок всегда чист и опрятен. Оброщать внимание нужно на таких как ты....
Аноним, 13 августа 2020 00:01
Вас дети тероризируют? Вы себя слышите? , вы готовы закрывать глаза на пьющих и писающие у вас под окнами людей? А дети вам помеха.... , гдеже ваша мораль вы хоть раз сделали им замечание, я думаю что нет так как боитесь последствий, вы бы на это обращали внимание. Или в вашем доме нет детей и они ни кому не мешают?
Аноним, 11 августа 2020 15:04
Мужчина поступил ПРАВИЛЬНО и я его полностью поддерживаю! Этих детей неоднократно предупреждали, что они ведут себя плохо, мешают другим людям. Все, хватит. Пусть теперь расхлебывают вместе со своими родителями.
Соседка справа, 11 августа 2020 20:37
Расхлебывать будет придурок, что облил маслом ребенка. Хотя бы суток на пятнадцать упекли бы его за решетку, для поправки больной психики.
Олеся, 11 августа 2020 21:56
А вы бы тоже так сделали? Или чем посерьезнее, чем масло, решали бы "проблему". Во всех разборках взрослый-ребенок - не прав всегда взрослый. ВСЕГДА и точка. Если какие-то проблемы с ребенком, идите к его родителям и выясняйте проблемы. А тут - разборка с заведомо слабым, маленьким и глупым еще человечком. Кто-то реально трус, раз решил с детьми разбираться и Анонимы его поддерживающие тоже недалеко ушли. Чо вы сс..те, идите и разговаривайте с родителями. Почему языки в ..пы позасунули? Мой вам совет только, не нужно грубить и хамить и идти с открытым сердцем и чистой головой, без наездов и обвинений. Спокойно изложите суть проблемы, без угроз! И будет всем счастье.
Аноним, 12 августа 2020 11:58
" Олеся, 11 августа 2020 21:56А вы бы тоже так сделали?"
С этой Дианой разговаривать бесполезно!Уже многие пытались! Она всех посылает кто с ней по человеческии пытается, а не быкует как она!

"Или чем посерьезнее, чем масло, решали бы "проблему"."

Естьтакая древняяму дрость, если слова до мамаши и её сынка не доходят то- Не дойдёт через голову, дойдёт через ноги!

"Если какие-то проблемы с ребенком, идите к его родителям... заведомо слабым, маленьким и глупым еще человечком."


К ней,Диане не однократно уже ходили, она всех посылает!

"Кто-то реально трус, раз решил с детьми разбираться и Анонимы его поддерживающие тоже недалеко ушли. Чо вы сс..те, идите и разговаривайте с родителями. Почему языки в ..пы позасунули?"

Вы сами женщина хам-это можно ссудить по вашим выкрикам в личной беседе и даже в газете вы такая ,как в жизни,никакой разницы вы ничего не стесняеетесь! Вы людей в два раза себя старше об@"рали прямо в общественной газете, плюя на все законы приличия! Вы подтвердили предыдущих комментаторов, что разговаривать с вами бесполезно! Куда ваши соседи, что засунули ? Что мы там сс.. м, люди в два раза вас старше и культурнее на несколько порядков чем вы-яжемать? По вас самой тюрьма плачет и скучает, а ребёнок вас полностью копирует при общении с окружающими взрослыми! Мы уже устали с вами разговаривать по человечески! Пускай вами займётся полиция-суд!

"Мой вам совет только, не нужно грубить и хамить и идти с открытым сердцем и чистой головой, без наездов и обвинений. Спокойно изложите суть проблемы, без угроз! И будет всем счастье."

Мы это делали тысячи раз и получали от вас словесные плевки! И после того, что вы на нас вылили десять ушатов грязи при свидетелях в газете,десять раз нас унизили и оскорбили, вы требуете к вам уважения? ВЫ нас не только равными себе не считаете, но и сильно сомневаетесь,что все кто вас окружает не глупее вас! Взаимоуважение- это двухсторонняя движение, а вы просто манипулятор и сын ваша копия и такие , как вы слов никогда не понимали, это наследственное и хорошо лечится в тюрьме!
Олеся, 12 августа 2020 23:06
Анониму 12:58 12 августа. За грубость и хамство в комментарии прошу простить меня - согласна слишком эмоционально получилось, возмущена до глубины души и комментариями, и главное одобрением поведения мужчины. Но и у более старшего поколения методы воздействия так себе. Разве это не так? чему вы учите, старшее поколение, своих детей и внуков, задумайтесь, а потом показывайте пальцем и рассказывайте, кто лучше интеллегентнее, умнее и т.д. Общество оно не из космоса берется, а развивается поступательно. И то, что мы сейчас имеем является следствием того, что было. Вот так. Еще раз прошу простить за грубость. Не хочется мне верить, что мы живем вот так и проблемы решаем в итоге вот так, как описано и главное с молчаливого согласия и поддержки большинства.
Аноним, 12 августа 2020 23:32
Вы поддерживаете"алкаша"!А сами то не боитесь что он после очередной пьянки" белку словит" и не пырнет вас ножом?
Аноним, 12 августа 2020 23:45
Облей своего ребёнка и проверь...
Анна, 12 августа 2020 23:51
Вот когда он тебя покалечит не удивляйся что ни кто не обратил на это внимание, у алкоголиков бывают срывы, и мы его в этом поддержим. МОЛОДЕЦ МУЖИК!!!!
Аноним, 11 августа 2020 15:05
" Или что изолировать детей? Где им еще находиться? Наши дети постоянно всем мешают, даже звук проезжающих самокатов бабушкам. А как детям быть? Не ходить, не ездить, не гулять и не собираться? - возмущена Диана."

Если бы дети на самом деле просто катались на своих самокатах по всему кварталу, как мы в детстве, то мы, их соседи, бы только радовались за них, НО они включают свою колонку грохочущую на весь квартал и под её грохот, не слыша друг друга с двух метров орут , как глухие друг другу, потому, что от собственного грохота даже себя не слышат и вообще не катаются, а только прыгают на одном месте на своих самокатах от ста до двухсот прыжков на одном месте, пока ось у самоката не сломается, или прыгают разгоняясь от двери вашего подъезда на проезжую часть, под проезжающие автомобили и это всё толпой в десять, пятнадцать человек и на маленьком пяточке в пять квадратных метров!!! Представьте когда подросток весом тридцать пять - сорок килограммов несколько часов к ряду прыгает на одном квадратном метре несколько часов подряд пред вашими окнами, а в жару окна не закроешь! Такое ощущение, что у вас с утра до вечера сваи забивают пятнадцать штук одновременно, к вечеру у местных жителей уже прединсультное состояние, а в ответ от этих мамаш только хамство и маты от их белых и пушистых милашек!!!
Аноним, 13 августа 2020 09:55
Может бабок изолировать?
Знаю тихое место в лесу за Новым поселком со своей свинофермой.
Аноним, 13 августа 2020 09:57
А чё вы дома сидите с утра до вечера? Работать не пробовали?
А пьянь на лавочках тоже маслом обливать будете или своё лицо пожалеете.
Аноним, 13 августа 2020 09:59
Днем имеют право по закону шуметь с утра до вечера.
Мишка, 11 августа 2020 15:11
Это будущая интелегенция Бердска подрастает, не мешайте им слушать рэпчик. Недавно там помер ребенок за этими гаражами, чего то употребил. Мама видимо еще не осознала , что мужчина помогает стать мальчику хорошим.
Олеся, 13 августа 2020 01:06
Или очень-очень плохим и озлобленным на всех людей.
Анон, 11 августа 2020 15:26
Люди личите голову. Дети есть дети. Они гуляют, играют, слушают музыку, шумят и т.д. ЭТО НОРМАЛЬНО!!! ВЫ, ЧТО В ИХ ВОЗРАСТЕ ПРАВИДНИКАМИ БЫЛИ!? Ни кто не имеет право трогать и вредить им. А то один на 4х летнего ребёнка кидантся и душит, другой с маслом полоумный бегает, третий орёт на детей, что те на самокатах громко катаются. Кому мешает детвора или соседи, то переезжайте в частный дом или на край за пауты. Там вообще тишина.
Аноним, 11 августа 2020 16:19
да,дети шумят. Но тут разговор о том,что дети неуправляемые. И мир не крутиться только возле них. Есть пожилые,больгые ,со второй смены пришедшие и они зотят отдыхать,смотреть теоек и всё такое. Поэтому безуловного приоритета нет у детей и быть не может. Воспитывайте своих детей и не считайте их исключительными и что они всем вокруг нравяться.
Аноним, 11 августа 2020 20:33
Анон, вы абсолютно заблуждаетесь! Детей надо воспитывать в духе уважения к окружающим прежде всего. А у вас получается мое чадо всегда право. Это неправильно. Называется эгоизм, мягко выражаясь. Так что хотите жить в обществе людей - уважайте общество, а нет- валите куда-нибудь в лес (или как вы пишите в частный дом) и живите среди зверей.
Александр, 12 августа 2020 08:21
"ЧТО В ИХ ВОЗРАСТЕ ПРАВИДНИКАМИ БЫЛИ!" - в моем детстве за подобное поведение можно было подзатыльник от любого соседа схлопотать. А потом дома папа бы добавил. Нас воспитывали, что нужно уважать окружающих. А этих учат, что они неприкасаемые и могут хамить всем вокруг. А потом удивляться будут, почему из сыночка такое гавно выросло...
Ufugu, 11 августа 2020 15:35
Это хулиганство. Можно дядечку и на 7 лет отправить в каталажку.
a.danilov, 11 августа 2020 15:51
а раньше бы родители дитятку ещё б и подзатыльников навтыкали, за то что хамит старшим да ещё и жалуется потом. Поддали бы хорошенько, чтоб и за собой следил и за поступки отвечал сам.
Хотя, вот облить, по-моему, перебор всё таки.

ps. одежду зря выкинули- без проблем всё отстирывается. И, таки да- отработка не горит. Может поддерживать горение(при определённых условиях), но так чтобы горела... неа.
psps. а детвора нынче в самом деле дерзкая от безнаказанности.
моё мнение.
Аноним, 11 августа 2020 19:16
Данилов - масло само по себе токсичное без сигареты.
И посчитайте, сколько будет стоить порошок на стирку и сколько та китайская одежда.
Не выгодно.
А дети, что дети - они повторят за взрослыми.
Нет уважения в обществе - не дождётесь его и от детей.
Аноним, 12 августа 2020 12:37
" Аноним, 11 августа 2020 19:16
-А дети, что дети - они повторят за взрослыми.
Нет уважения в обществе - не дождётесь его и от детей."

Не валите всё на общество! Общество состоит из таких как вы пупоземельцев, ни во что не ставящих соседей по человейникам! Начните с себя лично, пока вы не переделаете в себе хама в адеквата, ваш ребёнок будет всегда обезьянничать полностью повторяя за вами хамство, эгоцентризм и пупоземельство, хоть что и хоть кто ему скажет,это бесполезно! Хочешь изменить ребёнка - измени его мать- вернее она сама должна захотеть измениться,но ей плевать на весь мир, она уверенна, ей все должны и она не устает требовать у всех окружающих "купить кирпич в тёмном переулке" и ребёнок просто её скопирует, это закон природы!
Ириска, 11 августа 2020 16:37
Так пусть у мамы в квартире собираются и слушают свою колонку, а мама наслаждается своим дитятком. Терпеть не могу таких мамаш. Представляю как нужно было достать мужика!задумайся мама, пока не поздно!
Майя, 11 августа 2020 18:24
Мамаши оказывают медвежью услугу своим детям вставая на их защиту,неужели не понимают этого!Вместо разговора о поведении своих детей поддерживают их безобразие!
Олеся, 11 августа 2020 22:03
Ага, медвежью услугу. Посмотрите вокруг, у нас каждый готов раздавать советы как надо жить и воспитывать чужих детей. Родители - это та сила, которая всегда должна быть на стороне ребенка. А если каждый встречный поперечный будет учить как жить, а мать еще будет этому и рада, и сверху добавлять, то что вырастит из этого человечка? Майя, желаю вам не оказывать медвежью услугу своим детям, а быть благодарной каждому воспитателю, который встретится на пути вашего ребенка.
Аноним, 12 августа 2020 23:38
Что же вы "жильцы соседних" домов не вышли и не облили мужчин распивающие алкоголь и писающие там же у вас под окнами? Боитесь по лицу от них получить? , а дети вам мешают....
Аноним, 13 августа 2020 00:17
Этого мужика достали не только дети на самокатах, но и дети расположенного рядом детского сада своими криками и визгами,будем надеяться что после очередной пьянки он не поколечит других детей. Женщина написала не для того что бы залили грязью её и ребёнка, а что бы вы обратили внимание на данную ситуацию, что бы в последствии его действий, по отношению к другим детям не произошла трагедия, и вы не писали о том что куда смотрит полиция и как все плохо, ведь ваши дети тоже гуляют на улице и сами этого не случилось.
Аноним, 13 августа 2020 00:26
Женщина написала не для того что бы её грязью обливали вместе с ребёнком, а что бы вы с вашими детьми не оказались на их месте, ведь ваши дети вежливы только сами, а за дверью это уже не ваши дети. И не дай бог что бы ваши дети не пострадали от чужих рук.
Аноним, 11 августа 2020 16:47
По моему тому мальчику на вид лет 40
Анон, 11 августа 2020 17:57
Да, где то дети перегибают палку, но физически ни кто не смеет трогать детей. Значит родители этих детей тоже могут подойти и сделать что то с этим мужиком. С ваших слов получается так. Дети шумели он подошёл облил-он облил значит родители пришли и облили тоже чем то его. Очнитесь! Что тогда будет?! Вы говорите все о воспитании, а какое воспитание у этого мужика раз позволяет себе в адрес не совершеннолетних такое!!! Есть другие меры, но у него мозгов хватило только на это. Вот теперь будет отвечать. За малолеток хорошо теперь наказывают. Всем добра)))
Махновец, 11 августа 2020 18:04
Особенно донимают,если не сказать прямо-выбешивают,дети понаехавших азиатов,вечно во двора,вечно шум и гам,и тотальное непонимание слов типа "орите потише" (наши,русские как то поспокойнее в плане гама на улице)
Аноним, 11 августа 2020 20:37
Азиатов, нарушающих наши законы, надо вообще проучать жестко и без всякого сожаления. Иначе они вас уважать не будут. Это у них в крови.
Raven, 11 августа 2020 20:21
Извечная проблема. Дети-оторвыши и устающие от них взрослые. Год эдак 73й, я еще пацан, сплю ночью дома, под окнами на лавке трындят на гитаре лохматые пацаны,выпивают, гогочут, курят, визжат девчонки. Отец выходит на балкон и делает им замечание, они в ответ, он запуливает в их компашку картофелины с психу, затем стеклянную банку. Местная шпана разбегается. Год эдак 80й, я с пацанами вечерком, на лавочке под гитару или мафон, курим, гогочем, яблочная и портвешок, батя как-то отходил меня пьяного клюшкой "Сызрань". Цепляемся с жильцами дома, они в ответ ругаются и кидают в нас с балконов всякие предметы. 2000е внушаю своему оболтусу, что не надо пить, курить, материться, пререкаться с взрослыми. Пока ему 11, пока не пьет, не курит, но начинает дерзит взрослым и у них новая субкультура и непонятные слова. Пойду однако посмотрю, где там наследственная батина стеклянная банка и клюшка "Сызрань", которые опять же останутся в наследство моему оболтусу в качестве меры воздействия на его оболтусов и их друзей.
Аноним, 11 августа 2020 22:38
А чЁ пацан то голый.Или он так и гулял.В том дворе вообще треш от одной только общаги.По поводу азиатов-не стесняйтесь выходить из своих квартир и разгонять Просто гнать с площадок по домам еще и пригрозив
Аноним, 12 августа 2020 17:41
Он не голый. Это фото того, что его отмыть не может мамаша.
Аноним, 12 августа 2020 09:24
Это не только во дворе этого дома творится, практически по всему городу. Как лето наступает, так ни жизни, ни покоя нет от этих диточек. И как с утра их выпихнут на улицу, так до ночи от них покоя нет в собственной квартире-орут, пакостят во дворе, матерятся, никаких игр они не знают, не знают чем себя занять, о прыганья на самокатах под самыми окнами уже мозг взрывается... А их яжемамкам абсолютно наплевать где они и чио с ними-лишь бы им не мешали! На замечания огрызаются, бегут мамкам жаловаться, а те сразу выскакивают во двор и давай глотки драть за своих деточек, которых они только плодят ради льгот и пособий. Вот это подрастает будущее поколение-сила и гордость нации. И будущее у этих деток печальное - не теми родителями и не в тех семьях им пришлось родиться. От осинки не родятся апельсинки! У мужика видимо сдали нервы, а пацаны видимо ещё и огрызались, поэтому и огреблись. А мамочка, вместо того, чтобы вломить своему чадушке скорее побежала заявы катать. На учёт надо поставить в органах опеки и ПДН, тогда может начнут заниматься своими отпрысками.
Гость, 13 августа 2020 00:33
Если вы такой чувствительный, то езжайте жить в лес, там вас ни кто не потревожит.

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