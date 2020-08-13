Дети могли сгореть заживо: Облил машинным маслом сидящих у гаражей мальчиков с музыкой у дома №95 по ул. Островского житель Бердска

Мужчина объяснил свой поступок тем, что устал гонять детей. Они постоянно собираются в этом месте и шумят. Мать же в ужасе: хорошо мужчина не курил и не было рядом огня. Полиция проводит проверку.

Облил маслом слушающих музыку детей во дворе дома житель Бердска

Облил машинным маслом (отработкой) сидящих под кленом у гаражей подростков с музыкальной колонкой житель дома №56 ул. К. Маркса Бердска. Конфликт произошел 8 августа. Мать одного из мальчиков 10 лет Диана смогла отмыть своего ребенка только средством для кафеля, а все вещи пришлось выбросить. Она обратилась в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" с рассказом о произошедшем и прислала фото.

Окатил горючим маслом подростов

Четверо мальчиков сидели под деревом и слушали музыку, а мужчине это не понравилось.

- Сын вышел на улицу и буквально через полчаса забежал домой весь в масле. Говорит, мы умоляли его не обливать нас, не огрызались. Он и еще один мальчик не успел убежать, потому что у них были самокаты, их нужно было забрать. Другие двое убежали, -рассказала Диана 11 августа.

В тот же вечер Диана вместе с матерью второго мальчика обратились в полицию, написали заявление. Сегодня, 11 августа, их пригласили давать показания.

- Хорошо, что это мужчина не курил и не было рядом огня. Если бы масло загорелось, дети могли бы сгореть заживо! - в ужасе говорит Диана.

Дети всем мешают?

В момент беседы с "Курьер. Среда. Бердск" Диана находилась во дворе своего дома №95 по ул. Островского. Мужчина, обливший мальчиков, находился рядом, но отказался общаться. Лишь прокомментировал, что устал гонять подростков. Он живет в соседнем доме.

- Между нашими домами стоят гаражи и клены. Туда постоянно стекаются дети, подростки с наших и соседних домов. И они постоянно всем мешают, шумят. А где им еще собираться? Или что изолировать детей? Где им еще находиться? Наши дети постоянно всем мешают, даже звук проезжающих самокатов бабушкам. А как детям быть? Не ходить, не ездить, не гулять и не собираться? - возмущена Диана.

Чем закончится конфликт?

В главном управлении МВД по Новосибирской области "Курьер. Среда. Бердск" подтвердили факт обращения.

- К нам поступало заявление гражданки. Проводится проверка, - отметил дежурный офицер 11 августа.

Если будет доказан ущерб, то возможно поступок мужчины квалифицируют, как повреждение чужого имущества. Читайте продолжение в ближайшее время.