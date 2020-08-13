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Упал и потерял сознание на переходе к железнодорожному вокзалу пенсионер в Бердске

08:47 13.08.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Прохожие предположили, что пожилому человеку могло стать плохо от жары, поэтому облили его холодной водой. Вызвал скорую помощь.

Упал и потерял сознание на переходе к железнодорожному вокзалу пенсионер в Бердске
Приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи не нашли пенсионера

Сразу несколько сообщений с просьбой прислать врача в район железнодорожного вокзала поступило в отделение скорой помощи горбольницы Бердска 10 августа. Бердчане рассказали, что на пешеходном переходе к вокзалу пенсионеру стало плохо, он упал и потерял сознание.

Звонившие предположили, что пожилому человеку могло стать плохо от жары, поэтому полили его холодной водой. Он пришел в себя

На место выехала «скорая». Но пенсионера на мосту уже не было.

Скорее всего, человек пришел в себя и отправился дальше, предположила заведующая отделением скорой помощи Елена Голубкова. Она отметила, что действия оказавших первую помощь были правильными. И хорошо, что пенсионер спустился вниз с закрытого пешеходного перехода, где было очень душно, подчеркнула Елена Петровна.

-Если человеку стало плохо, когда он долго находился на жаре, лучше по возможности перенести его в тень или холод. Облить или обтереть холодной водой. Человеку сразу станет лучше. Если после этого сохраняется головная боль, то взрослому можно принять аспирин, ребенку дать парацетамол. К тому же перегревание сопровождается повышением температуры тела, - рассказала Елена Голубкова.

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От редакции

Вам приходилось оказывать первую помощь?

Алексей, 12 августа 2020 11:09
И дело не в том, что приходиться трассу переходить через убогий, неудобный мост, а дело в жаре!
Аноним, 12 августа 2020 11:12
Спасибо .Люди не прошли мимо. Помощь в такую жару,сидеть пенсионерам в тинечке на даче или дома.
Аноним, 12 августа 2020 14:19
А я говорил, что вместо мытья старого кирпича, надо подземный переход с Горького на вокзал делать.
Но чиновнике по лестницам не ходят, а после реконструкции их станет в два раза больше.
И жертв этих лестниц и пролезальщиков под вагонами тоже станет больше.
Но мы на Европу смотрим только если надо пенсии поднять или недовольных разогнать, а на их подземные переходы ( иногда даже с эскалаторами) не смотрим.

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