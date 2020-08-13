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Выплатили зарплату в 100 тыс. рублей за 4 дня врачу-стажеру в инфекционном госпитале Бердска, а он оказался знакомым главврача?

09:04 13.08.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С таким вопросом в редакцию " Курьер. Среда. Бердск" обратились бердчане. Правда ли это, ответила сама главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская.

Выплатили зарплату в 100 тыс. рублей за 4 дня врачу стажеру в инфекционном госпитале Бердска, а он оказался знакомым главврача?
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Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Выплатили зарплату в 100 тыс. рублей за 4 дня врачу стажеру в инфекционном госпитале Бердска, а он оказался знакомым главврача?

Выплатили зарплату в 100 тыс. рублей за 4 дня врачу-стажеру в инфекционном госпитале Бердска, а он оказался знакомым главврача?2 новых зараженных COVID-19 нашли за сутки на 13 августа в Бердске. Больных - 229Ещё 122 новостей

Действительно ли приняли врача-стажера на 4 дня и заплатили ему 100 тыс. рублей? А он еще и оказался знакомым главврача. С таким вопросом в редакцию " Курьер. Среда. Бердск" обратились жители Бердска.

- Куда смотрит прокуратура - творится беспредел в Бердск ой больнице. Приняли врача стажёра протабелировали его в июле 4 дня, и оплатили 100 000 руб., а своим сотрудникам не хотят платить. А стажёр оказался сыном знакомого главного врача. Не работал и просто так получит деньги. Правда ли было такое? - попросили узнать бердчане 12 августа.

На этот вопрос ответила сама главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская.

- На базе БЦГБ по приказу минздрава открыт Инфекционный госпиталь на 60 коек и 6 коек реанимации. В связи с дефицитом анестезиологов-реаниматологов и отпускным периодом, принят врач-стажёр анестезиолог-реаниматолог, который имеет сертификат по НМО ( непрерывное медицинское образование) по COVID-19. Клиническая ординатура на базе Центра им.Е.Н.Мешалкина. Имеет хорошую профессиональную подготовку. Принят на 1.0 ставку , работает ежедневно. Оплата проводится по федеральному Положению 484, в соответствие с табелем рабочего времени. Все остальные сотрудники госпиталя получают по 484 постановлению независимо от отработанного времени. Более 75% анестезиологов- реаниматологов в НСО являются моими коллегами. С учётом кадрового дефицита мы привлекаем специалистов не только из Новосибирска, но и из других регионов, - ответила " Курьер. Среда. Бердск" Алла Николаевна.

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От редакции

Где правда?

Аноним, 12 августа 2020 12:59
"Выплатили зарплату в 100 тыс. рублей за 4 дня врачу-стажеру в инфекционном госпитале Бердска, а он оказался знакомым главврача?"

Моё мнение? Я искренне верю, что так и было в жизни! Потому что трудясь двадцать лет в подобной этой, другой государственной организации , каждый день наблюдал такие фокусы десятилетиями! Вы думаете зря Россия занимает лидирующие позиции в коррупции в мире, обогнав Зимбабве, Нигерию? Кстати не стоит забывать, как переводится с латыни слова коррупция- буквально гниение растление общества людей! Кстати толерантность с латыни буквально переводиться, не способность живого организма противостоять гниению, разложению, паразитированию на нём всего и вся!Дальше сами думайте, чем грозит живому организму не сопротивление , организма гниению и разложению? Исход всегда один и он очень быстр , это физическая смерть этого не сопротивляющегося организма, что сейчас и видим своими глазами на примере славян вымирающих на сверскоростях в в этой стране...
Аноним, 12 августа 2020 13:14
Ничто не поняла Так выплатили за4 дня 100 тыс или нет?
Аноним, 12 августа 2020 13:28
Правда в том, что Курьер замучал бердскую ЦГБ публикацией анонимных "докторов" и "медсестер", которые на самом деле не доктора и не медсестры, а завистники. В учреждении и так не сладко приходится, а еще постоянный наезды бесконечные. Где здесь дизлайк поставить?
Аноним, 12 августа 2020 17:29
во здеся вот!
местный житель, 12 августа 2020 13:49
Нечего не понял....выплата была или не была.4раб.дня,100т.р
Аноним, 12 августа 2020 17:30
Судя по многословию и отсылке "к законам" - так всё и было.
Аноним, 12 августа 2020 18:35
А не надоело Дробинскую и ЦГБ обсуждать? Все такие умные: идите отучитесь на врача, а потом идите и работайте в гос.учреждение, с нашим тупым населением, которое только и знает, что считать чужие деньги.
Масленица, 12 августа 2020 18:59
Хотелось бы узнать когда начнут платить строителям за ремонт ковидного корпуса, обещают на следующей недели, таких недель уже десяток,руководство строителей зарплату отдала за собственных средств, но аренду, налоги не кто не отменял, зарплату итр тоже нужно платить
Аноним, 12 августа 2020 19:23
В ковидное бригаде анестезиологов - реаниматолог в хватало, вот в чистой зоне не хватает, поэтому и плановых операций единицы в неделю проходит, почему он не работает там где реально не хватает, ответ там не платят 100 тыс. А июль он не работал, рядом постоял, и просто так получил....
Вованыч, 12 августа 2020 20:45
Этим делом должна заняться прокуратура.
Масии, 13 августа 2020 07:37
Главврачом надо было ставить местных, а не присылать сверху. Человек невник и не знает всех проблем БЦГБ и пытается сделать революцию , все до основанис разрушить, а с кем будете работать с кем подымать. Вот и доруководились, а дальше что куда сотрит министерство здравоохранения наверное и там такие-же проблемы ....

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