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Обещали закрытый ангар, а планируют открытую свалку: обратятся ли в прокуратуру владельцы аэродрома "Бердск-Центральный" по законности полигона у Бердска?

09:11 13.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Мы против открытой свалки, заявляли владельцы аэродрома "Бердск-Центральный", СибНИА имени Чаплыгин. Мы долго ждали, пока аэродром передадут нам, чтобы учить курсантов полетам на практике - но с птицами это будет слишком опасно.

Обещали закрытый ангар, а планируют открытую свалку: обратятся ли в прокуратуру владельцы аэродрома Бердск Центральный по законности полигона у Бердска?
СибНИА откажет в разрешении на свалку, если она будет открытого типа
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Обещали закрытый ангар, а планируют открытую свалку: обратятся ли в прокуратуру владельцы аэродрома Бердск Центральный по законности полигона у Бердска?

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Готовы ли обратиться в прокуратуру владельцы аэродрома "Бердск-Центральный" по законности создания рядом открытой свалки? Ответ на этот вопрос узнавал "Курьер. Среда. Бердск". Напомним, «Мы против открытой свалки», заявляли владельцы аэродрома "Бердск-Центральный", СибНИА имени Чаплыгин. Им предоставили документы, что полигон будет ангарного типа, а вскоре стало известно, что это будет обыкновенная открытая зловонная свалка.

Также напомним, что увидели во время визита на строящемся полигоне ТКО около кладбища Бердска, рассказали в прокуратуре Искитимского района. Дело о свалке возле села Маяк Искитимского района, но около кладбища Бердска 7 августа было передано в прокуратуру Искитимского района, с целью проверить законность строительства. 11 августа корреспондент редакции «Курьер. Среда. Бердск» взял интервью у помощников искитимского межрайонного прокурора Дмитрия Попкова и Юлии Слобиенко.

"Мы долго ждали, пока аэродром передадут нам, чтобы учить курсантов полетам на практике - но с птицами это будет слишком опасно" - говорил замдиректора СибНИА Олег Лебедев. Когда мы подписывали документ о разрешении на устройство свалки, нам сказали, что там будет полигон ТКО закрытого типа, ангарного, отмечал Лебедев.

На встрече помощники прокурора озвучили информацию о том, что к ним пока не поступало обращений от руководства аэродрома.

- В настоящий момент в Искитимскую межрайонную прокуратуру каких-либо обращений, содержащих доводы о проверке непосредственно проекта, не поступало. Кроме того, поскольку ООО «Полигон» не обращалось в администрацию Искитимского района за получением разрешения на строительство полигона твердых коммунальных отходов, соответственно нами не проводилась проверка этого проекта, - заявили помощники.

Готовы ли теперь от аэродрома обратиться в прокуратуру?

- Те документы, которые нам предоставляли - не противоречат закону. Пока у нас нет оснований обращаться в прокуратуру - нет проекта, нет заключений экспертизы по будущему полигону. Как только мы получим итоговый проект, мы будем принимать решение о его законности и о том, стоит ли обращаться в прокуратуру,- отметил Лебедев 12 августа.

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От редакции

Найдет прокуратура нарушения?

Евгения, 12 августа 2020 18:55
По-моему, для Южного и Раздольного хватает и кирпичного завода. А теперь решили еще подсластить свалкой.
Аноним, 13 августа 2020 09:40
"... нет проекта, нет заключений экспертизы по будущему полигону". Тогда ничего и не согласовано. А что подписали? Сканы в студию (и лицензии на мусор). А обращаться придётся в суд. И это будет дорого.

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