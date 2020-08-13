Как изменится жизнь водителей осенью 2020: 7 важных нововведений

Новые документы, возвращение техосмотра, очередной пересмотр тарифов ОСАГО, новая разметка в городах и скоростные лимиты на трассах — как изменится жизнь российских автомобилистов?

К осени должен решиться вопрос об увеличении лимита до 130 км/ч на оборудованных платных трассах

Индивидуальные тарифы ОСАГО

В конце августа начнут действовать новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО. Центробанк сделал еще один шаг на пути либерализации тарифов, и это довольно заметные перемены. Так, еще на 10% расширяется тарифный коридор базовой ставки, то есть границы коридора расширяются до 30% в обе стороны, а размеры минимальной и максимальной базовой ставки составят 2471 и 5436 руб. соответственно.

Более радикальное изменение — возможность дать водителю индивидуальный тариф, который страховщик будет рассчитывать на основании ряда факторов, включая наличие грубых нарушений ПДД, тип и возраст автомобиля, семейное положение и наличие детей у водителя, установка телематических устройств и так далее. Для каждого водителя рассчитают его собственный риск-фактор, но итоговый тариф все равно будет не выше предельно разрешенного базового.

Возвращение техосмотра

Временная отмена техосмотра продлится до 30 сентября, после чего для получения полиса ОСАГО, как и раньше, нужно будет получать диагностическую карту. До этого срока полис можно купить без техосмотра из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом. Но проходить его нужно будет только автомобилям старше четырех лет (раз в два года) и старше десяти лет (один раз в год).

С сентября по март 2022 года постепенно начнут вводить и другие требования. Обязательным станет требование фотофиксации автомобилей при заезде и выезде из пункта техобслуживания. Кроме фотографий будут фиксировать координаты автомобиля, которые должны будут совпадать с координатами пункта ТО. Размер штрафа за отсутствие техосмотра или поддельную диагностическую карту составит 2000 руб., причем нарушение смогут фиксировать автоматические камеры.

Снижение тарифов на платных дорогах

Повышенные летние тарифы, которые были введены на платных участках магистралей М3, М4 и М11 компании «Автодор», будут действовать до 31 октября. В прошлом году это произошло раньше, но в 2020-м операторы платных дорог ожидают, что отложенный из-за коронавируса сезон отпусков продлится дольше.

Летние тарифы в 2020 году операторы ввели 28 июля, хотя обычно стоимость проезда увеличивали уже в середине апреля. Весной из-за карантинных ограничений дороги были пустыми, и платными трассами почти никто не пользовался. Наплыв автомобилистов начался только после снятия ограничений, и стоимость проезда увеличилась на некоторых участках до 30%.

150 км/ч на платных трассах

Дискуссия на тему повышения максимально возможной скорости в России до 150 км/ч пока затянулась. Однако к осени должен решиться вопрос об увеличении лимита до 130 км/ч на оборудованных платных трассах. Сейчас такой режим установлен на обходе Новой Усмани на трассе М4 «Дон», а также на дороге М11 «Нева» на обходе Вышнего Волочка.

Госкомпания «Автодор», обслуживающая трассу М11 от Солнечногорска до Санкт-Петербурга, обещала до конца второго квартала ввести режим 130 км/ч на всем протяжении трассы «Нева» с 58 по 684 километры. Сейчас это максимально возможный лимит для российских дорог. Для того, чтобы увеличить его до 150 км/ч, требуются законодательные изменения, о чем заявляли и замглавы Госавтоинспекции Олег Понарьин, и вице-премьер России Марат Хуснуллин. Кроме того, разрешить 150 км/ч на строящейся Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) обещал и министр транспорта Евгений Дитрих.

Новые приборы ГИБДД

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» инспекторы ГИБДД получат новые инструментальные приборы, которые позволят им проводить диагностику на дороге и запрещать эксплуатацию автомобилей, которые нарушают нормы. Так, инспекторы получат устройства для измерения остаточного протектора шин и инструментальной диагностики тормозных систем и рулевого управления. Кроме того, сотрудникам ДПС выдали дымомеры для контроля выхлопа дизельных двигателей.

Еще одна техническая новинка — люксометры для измерения освещенности дорожного покрытия. Эти приборы помогут оценить, соответствует ли освещение на участке нормам безопасности, и помогут при разборе сложных аварий. Пока новая техника досталась только сотрудникам полиции Хакасии, но в перспективе она появится и в других регионах.

Больше сведений в ПТС и СТС

Основной документ на автомобиль почти не изменится внешне, но будет содержать больше информации. Те же изменения ждут и свидетельство о регистрации. В документах появятся данные о мощности двигателя и сроке государственной регистрации, если автомобиль поставили на учет на ограниченный срок. Уточняется перечень сведений, вносимых в графу «Особые отметки» ПТС, а лицевая сторона ПТС теперь будет содержать больше информации.

В паспорте появятся сведения об номере установленного устройства ЭРА-ГЛОНАСС, данные о наличии таможенных ограничений и наличии маркировок, дате первой регистрации транспортного средства, а при изменении конструкции — о свидетельстве на эти работы и имеющихся ограничениях. СТС будет включать данные о сроке регистрации, если на нее наложены какие-либо ограничения.

Новая разметка в Москве

К осени в Москве закончат основные работы по изменению разметки. Во-первых, в тоннелях появится прерывистая разметка, которая позволит перестраиваться и обгонять более медленные транспортные средства, а также заранее перестраиваться перед развязками и съездами. Разметку поменяют на протяжении всего Садового кольца, некоторых отрезках Третьего транспортного кольца и съездах с него.

Во-вторых, в столице перерисуют пешеходные переходы, избавив их от избыточной желтой разметки, которая в дождь оказывается скользкой и опасной для мотоциклистов. «Зебры» вернут к классической белой разметке, но пока только на регулируемых переходах. Наконец, в городе все активнее внедряют обозначение парковок прерывистыми линиями вместо отдельных парковочных мест — таким образом в слот умещается больше машин, которым не нужно умещаться строго в нарисованные карманы.

Источник: planet-today