Терапевтическое лечение в клинике "Цематеб"

09:43 13.08.2020 Фото: Бердская клиника "Цематеб" 0

Клиника "Цематеб", была основана в 1995 году и к настоящему времени является одним из старейших лечебно - диагностических предприятий Бердска.

Комплексные подходы к лечению ожирения ​ С января 2016 г. в клинике «Цематеб» открыты терапевтические направления работы: Эндокринология. Комплексные подходы к лечению ожирения. Диагностика и многофакторное управление сахарным диабетом. Проблемы остеопороза. Заболевания щитовидной железы. Другие вопросы эндокринологии. Детская эндокринология. Все вопросы. Терапия. Гипертоническая болезнь (индивидуальный подбор и минимизация доз гипотензивных препаратов). Ишемическая болезнь сердца (профилактика приступов стенокардии. Определение липидного спектра — профилактика атеросклеротических образований. Определение показаний к оперативному лечению). Другие проблемы терапии. Время работы Понедельник с 9.00 до 19.00 Вторник с 9.00 до 14.00 Среда с 9.00 до 19.00 Четверг с 9.00 до 14.00 Пятница с 9.00 до 19.00 Врачебные приемы — по предварительной записи в соответствии с графиком приема врача. Наш адрес: г. Бердск, ул. Ленина, д. 13в​ Контактный телефон: 8 383 41-2-15-48; 8 913 375 64 55. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом Источник: Раздел Бердской клиники "Цематеб" на сайте Весь Бердск

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Часто обращаетесь к терапевту? Есть проверенный специалист? Ответить