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Здоровье

Терапевтическое лечение в клинике "Цематеб"

09:43 13.08.2020 Фото: Бердская клиника "Цематеб"
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Клиника "Цематеб", была основана в 1995 году и к настоящему времени является одним из старейших лечебно - диагностических предприятий Бердска.

Терапевтическое лечение в клинике Цематеб
Комплексные подходы к лечению ожирения

Терапевтическое лечение в клинике Цематеб

С января 2016 г. в клинике «Цематеб» открыты терапевтические направления работы:

Эндокринология. Комплексные подходы к лечению ожирения. Диагностика и многофакторное управление сахарным диабетом. Проблемы остеопороза. Заболевания щитовидной железы. Другие вопросы эндокринологии.

Детская эндокринология. Все вопросы.

Терапия. Гипертоническая болезнь (индивидуальный подбор и минимизация доз гипотензивных препаратов). Ишемическая болезнь сердца (профилактика приступов стенокардии. Определение липидного спектра — профилактика атеросклеротических образований. Определение показаний к оперативному лечению). Другие проблемы терапии.

Время работы 

Понедельник с 9.00 до 19.00

Вторник с 9.00 до 14.00

Среда с 9.00 до 19.00

Четверг с 9.00 до 14.00

Пятница с 9.00 до 19.00

Врачебные приемы — по предварительной записи в соответствии с графиком приема врача.

Наш адрес: г. Бердск, ул. Ленина, д. 13в​

Контактный телефон: 8 383 41-2-15-48; 8 913 375 64 55.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Источник: Раздел Бердской клиники "Цематеб" на сайте Весь Бердск

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