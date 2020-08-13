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Как влияет на судьбу самый красивый звездопад Персеиды в августе 2020

13:04 13.08.2020 Фото: pxhere
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Последний летний месяц богат на различные события. Особое внимание советуют обратить на звездопад. Ежегодно в августе, одним из самых ярких метеоритных потоков считается — Персеида.

Как влияет на судьбу самый красивый звездопад Персеиды в августе 2020
Ночное небо будет романтичным в период с 12 по 24 августа 2020 года

В данный период, Земля проходит через шлейф пылевых частиц, которые остаются после распада кометы Свифт – Таттла.

Когда лучше всего наблюдать звездопад в августе

Август, один из самых интересных месяцев, который богат на различные события. Одно из которых – звездопад. Ежегодно, в последнем летнем месяце происходят вспышки на небе. Можно наблюдать метеоритный поток Персеиды. Земля в данном месяце проходит возле шлейфа пылевых частиц, которые активно отлетают от кометы Свифт – Таттла.

Данные частицы попадая в атмосферу земли начинают сгорать, оставляя красивый след. Данный метеоритный поток часто называют «звездный дождь». Метеоритный поток Персеиды можно будет наблюдать в период с 12 по 24 августа. Данное название получил потому, что он происходит со стороны созвездия под названием Персей.

Самый яркий поток «звездного дождя» будет в период с 12 на 13 августа. Потом немного уменьшиться, но каждый день можно на ночном небе наблюдать активное падение метеоритов. В данный период в земной атмосфере будет сгорать от ста до двухсот метеоритов в течение часа. На землю падают редко, чаще всего сгорают, когда приближаются к земной атмосфере.

Звездопад можно наблюдать невооружённым глазом. Во время данного явления, астрологи советуют загадывать желания. Есть вероятность что они воплотятся в реальность. Астрологи уверяют, несмотря на то, ночное небо будет романтичным в период с 12 по 24 августа, можно признаваться в любви, делать предложение руки и сердца.

Влияние звездопада в августе на человеческое настроение

Но звездопад в августе может повлиять на человеческое настроение. Люди, которые очень восприимчивые к астрономическим явлениям, будут проявлять сильную агрессию, могут быть вспыльчивыми и не столь разговорчивыми. Активность у таких людей может резко упасть. Астрологи не советуют людям совершать в данный период большие покупки. Желательно это сделать уже после 24 августа.

Подписание договоров и вложение денежных средств может отразиться на материальном состоянии людей. Во время звездопада в августе, советуют больше всего уделить внимание родным и близким сердцу людям.

Не советуют вступать в споры, в различные конфликтные ситуации. В данном периоде возможны расставания с любимым и дорогим сердцу человеком.

Если сказали какие-то необдуманные слова, астрологи советуют попросить прощение. Иначе можно поставить жирную точку в отношении с данными людьми. У людей могут наблюдаться сильные головные боли, боли в суставах, в сердце. Не советуют принимать важные решения в данном периоде. Люди могут поддаваться соблазнам, конфликтовать без повода.

Источник: rsute

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