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Отменили школьные линейки 1 сентября в Новосибирске. А в Бердске?

09:00 13.08.2020 Фото: pixabay
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В каждой школе за классами будут закреплены кабинеты для занятий по всем предметам, кроме уроков изобразительного искусства, трудового обучения, физкультуры, технологии, химии, физики и информатики.

Отменили школьные линейки 1 сентября в Новосибирске. А в Бердске?
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С 17 августа в стандартном режиме возобновляют работу дошкольные образовательные учреждения, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. Школы должны отчитаться о готовности Роспотребнадзору с 24 по 28 августа. Образовательный процесс будет выстроен в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России от 30 июня 2020 года и с учетом особенностей каждого образовательного учреждения. В каждой школе за классами будут закреплены кабинеты для занятий по всем предметам, кроме уроков изобразительного искусства, трудового обучения, физкультуры, технологии, химии, физики и информатики. Детские сады работают в формате групповой изоляции.

В школах предполагается смешанная модель обучения – очное обучение с использованием дистанционных технологий и без посещения учреждения. Чем выше наполняемость образовательной организации, тем большая доля предметов переводится на режим преподавания с использованием дистанционных технологий. Если родители хотят изменить форму обучения ребенка, им необходимо уведомить администрацию школы.

В начальной школе дети будут обучаться пять дней в очной форме, шестой – с использованием дистанционных технологий. Для старших классов таких дней будет два-три. В школах могут быть определены предметы, по которым будет проводиться обучение только в очном формате.

В каждом образовательном учреждении организуют утренний фильтр – детям будут измерять температуру на входе в здание. Кроме того, в школах вводится скользящий график входа, а также график питания в столовых, который будет составлен в соответствии с количеством посадочных мест. При этом обязательный масочный режим для учеников и учителей не предусмотрен. Носить маски в образовательных учреждениях обязательно только техническому персоналу.

— Мы не говорим о каких-то единых требованиях, наоборот – об индивидуальном плане. Наша главная задача – начать учебный год в стенах образовательных организаций. Сейчас разрабатываются режимы работы учреждений, расписания уроков и корректируются образовательные программы. В школах изданы приказы о запрете массовых мероприятий, об отмене кабинетной системы. Кроме того, школам необходимо проинформировать Роспотребнадзор о начале работы в период с 24 по 28 августа. Всю актуальную информацию о работе учреждения родители смогут увидеть на сайтах школ и детских садов и в их аккаунтах в социальных сетях, — отметил начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

В этом году в школах и детских садах не будут проводить классические линейки – торжество может пройти в рамках класса. График и формат линеек образовательные учреждения также определяют самостоятельно.

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Линейку отменят в Бердске?

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