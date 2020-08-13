Заговенье 13 августа в Евдокимов день: как нужно провести этот день и народные приметы о грибах

В древнеславянском календаре дата 13 августа получила название Евдокимов день или Евдокимово заговенье. Это последний день перед Успенским постом, когда разрешена скоромная пища.

По народным приметам 13 августа решали, когда идти за грибами

Успенский пост строгий, но не такой тяжелый, как Великий. Обилие фруктов, ягод, овощей и грибов, а также новый урожай зерновых позволяют с легкостью перенести пост и неплохо разнообразить меню.

Евдокимово заговенье считалось молодёжным праздником. Повсюду в этот день парни и девушки веселились, водили хороводы, подыскивали себе невест и женихов, ведь скоро наступит Покров – пора свадеб.

По народным приметам 13 августа решали, когда идти за грибами.

Муравьи заделывают вход в муравейник – к дождю.

Если над лесом густой белый туман, то пора идти за грибами.

Пчелы с утра в поле улетели – к хорошей погоде.

Сильный ветер – к снежной зиме.

Паутина летает – жаркие деньки продлятся ещё долго.

Густой туман над лесом – к богатому урожаю грибов.

Люди, родившиеся 13 августа, будут утешителями и заступниками. В качестве талисмана им следует носить родонит и черный агат.

Источник: izvmor