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Заговенье 13 августа в Евдокимов день: как нужно провести этот день и народные приметы о грибах

08:48 13.08.2020 Фото: tOrange.biz
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В древнеславянском календаре дата 13 августа получила название Евдокимов день или Евдокимово заговенье. Это последний день перед Успенским постом, когда разрешена скоромная пища.

Заговенье 13 августа в Евдокимов день: как нужно провести этот день и народные приметы о грибах
По народным приметам 13 августа решали, когда идти за грибами

Успенский пост строгий, но не такой тяжелый, как Великий. Обилие фруктов, ягод, овощей и грибов, а также новый урожай зерновых позволяют с легкостью перенести пост и неплохо разнообразить меню.

Евдокимово заговенье считалось молодёжным праздником. Повсюду в этот день парни и девушки веселились, водили хороводы, подыскивали себе невест и женихов, ведь скоро наступит Покров – пора свадеб.

По народным приметам 13 августа решали, когда идти за грибами.

Муравьи заделывают вход в муравейник – к дождю.

Если над лесом густой белый туман, то пора идти за грибами.

Пчелы с утра в поле улетели – к хорошей погоде.

Сильный ветер – к снежной зиме.

Паутина летает – жаркие деньки продлятся ещё долго.

Густой туман над лесом – к богатому урожаю грибов.

Люди, родившиеся 13 августа, будут утешителями и заступниками. В качестве талисмана им следует носить родонит и черный агат.

Источник: izvmor

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