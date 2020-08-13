Заговенье 13 августа в Евдокимов день: как нужно провести этот день и народные приметы о грибах

Успенский пост строгий, но не такой тяжелый, как Великий. Обилие фруктов, ягод, овощей и грибов, а также новый урожай зерновых позволяют с легкостью перенести пост и неплохо разнообразить меню.
Евдокимово заговенье считалось молодёжным праздником. Повсюду в этот день парни и девушки веселились, водили хороводы, подыскивали себе невест и женихов, ведь скоро наступит Покров – пора свадеб.
По народным приметам 13 августа решали, когда идти за грибами.
Муравьи заделывают вход в муравейник – к дождю.
Если над лесом густой белый туман, то пора идти за грибами.
Пчелы с утра в поле улетели – к хорошей погоде.
Сильный ветер – к снежной зиме.
Паутина летает – жаркие деньки продлятся ещё долго.
Густой туман над лесом – к богатому урожаю грибов.
Люди, родившиеся 13 августа, будут утешителями и заступниками. В качестве талисмана им следует носить родонит и черный агат.
Источник: izvmor