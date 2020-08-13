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Узнать о скорой смерти человека можно по глазам

08:55 13.08.2020 Фото: pxhere
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Оказывается, по размеру зрачка можно заметить предпосылки скорой смерти человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Узнать о скорой смерти человека можно по глазам
Измерение зрачка может быть новым неинвазивным методом оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью

Об этом говорится в научной работе, опубликованной в журнале ESC Heart Failure.

Исследователи наблюдали за группой испытуемых, которых разделили по группам по необычному признаку: по размеру зрачков. В первой группе были пациенты с маленькими зрачками, во второй — с большими. За испытуемыми наблюдали в течение двух лет.

Авторы работы утверждают, что обладатели маленьких зрачков (напомним, эти люди страдали от сердечной недостаточности), умирали в два раза чаще тех, у кого большие зрачки. А ещё люди из первой группы попадали в больницу повторно с 50-процентной вероятностью, в то время как пациентов из второй группы госпитализировали в 28% случаев.

— Наблюдения показали, что измерение зрачка может быть новым неинвазивным методом оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью, — говорится в работе.

Как сообщалось ранее, в некоторых случаях по лицу можно определить наличие сахарного диабета. Одним из проявлений побочного эффекта заболевания является паралич лицевого нерва, затрагивающий только одну сторону лица. Это нарушение характеризуется ослабленностью мимических мышц – человек не может нормально закрыть глаз или улыбнуться. Есть и другие признаки: опущенное веко или угол рта, сглаживание носогубной складки, невозможность вытянуть губы и сильно сморщить лоб.

Источник: 7mednews

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