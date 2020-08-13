Получают по 5 000 руб. дети к 1 сентября в Новосибирске и Бердске. Вы получили?

В отличие от мер господдержки малоимущих и безработных, которые оказываются автоматически, для выделения «школьных» денег родителям надо самим подавать документы в органы соцзащиты.

Для выделения «школьных» денег родителям надо самим подавать документы в органы соцзащиты

До нового учебного года остаётся совсем чуть-чуть, хотя до сих пор не до конца понятно, как именно он начнётся — все ли дети сядут за парты в классах или кто-то устроится перед мониторами домашних компьютеров. В любом случае для родителей начало сентября — это головная боль, особенно для тех, кто привык считать и экономить каждую копейку.

Как раз поэтому центры социальной поддержки населения в Новосибирской области уже приступили к выплате пособий многодетным семьям к новому учебному году. По информации заместителя министра труда и социального развития Новосибирской области Ольги Потаповой, всего в регионе к получателям льгот относятся чуть более 31 тысячи многодетных семей, где растут более 105 тысяч детей, из них 60 тысяч — школьного возраста. Они имеют право на ежегодные выплаты: для приобретения школьной одежды — по 2 тысячи рублей на каждого ребёнка, для приобретения письменных принадлежностей — по 300 рублей. Кроме того, при поступлении в первый класс на ребёнка разово выплачивается 5 тысяч рублей.

Надо помнить, что в отличие от мер господдержки малоимущих и безработных, которые оказываются автоматически, для выделения «школьных» денег родителям надо самим подавать документы в органы соцзащиты. Сделать это можно до 31 декабря 2020 года. Сейчас выплаты на одежду уже получили родители более 11 тысяч детей, на письменные принадлежности — более 4 тысяч детей. Родителям примерно тысячи первоклассников выплачено по 5 тысяч рублей.

Право на получение такой помощи от государства сохраняется и после окончания школы: если ребёнок поступает в вуз, он имеет право на получение разовой выплаты в 10 тысяч рублей, причём это правило распространяется даже на совершеннолетних абитуриентов в возрасте до 23 лет.

Средства, полученные в рамках областного семейного капитала, тоже можно потратить на обучение. «Эта региональная мера поддержки действует с 2012 года как приоритетное направление регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», — рассказала Ольга Потапова. — Областной семейный капитал, или сертификат, выплачивается при рождении третьего и последующего ребёнка, его сумма — 108 тысяч рублей. На обучение можно использовать и деньги социального контракта, введённого в 2010 году. Семьи с детьми обычно используют средства семейного капитала для подготовки к осенне-зимнему сезону».

Однако сейчас учебный процесс в школе, особенно на «дистанционке», требует гораздо больших затрат — без компьютера и специального программного обеспечения обойтись уже невозможно. Но позволить себе такое приобретение могут далеко не все. Специальных пособий для таких целей не предусмотрено, но если компьютер ученику необходим, а родители купить его не в силах, то они могут обратиться в органы соцзащиты «в связи с трудной жизненной ситуацией». В этом случае сотрудники соцзащиты обращаются к партнёрским общественным организациям и сообща готовы помочь нуждающимся.

Источник: ведомостинсо.рф