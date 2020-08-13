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Пилота ростом с 5-этажку рисуют на торце дома №17 по ул. Лунной Андрей Кукшев и Кристина Валеева в Бердске. Смотрите фото

16:55 13.08.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск, vk.com
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Граффити-картину создают Андрей Кукшев и Кристина Валеева в рамках президентского гранта.

Пилота ростом с 5 этажку рисуют на торце дома №17 по ул. Лунной Андрей Кукшев и Кристина Валеева в Бердске. Смотрите фото
Картину завершат на следующей неделе

Рисунок, изображающий юного пилота, во всю стену пятиэтажки №17 по ул. Лунной появится на следующей неделе в Бердске.

Региональная общественная организация «Сибирская планета» выиграла президентский грант под названием арт-конкурс «Великая Победа: события и люди». Грант будет реализован в Черепановском районе (две картины), Иситимском районе, Евсино и Линево (две картины) и в Бердске, рассказал руководитель арт-конкурса Евгений Коржов.

На конкурс свои работы прислали 28 художников. Экспертный совет, состоящий из представителей вышеуказанных территорий, ассоциации дизайнеров и архитекторов, выбрали 10 художников, которые продолжили бороться в онлайн-формате. Люди стали голосовать за рисунки, которые они хотели бы видеть у себя.

По словам Евгения Коржова, бердчанин Андрей Кукшев представил самые отвечающие конкурсу работы и победил в онлайн-голосовании. Он является и автором работы на торце дома по ул. Островского, 1А.

-В Бердске уже торжественно открыли один арт-объект на детском саду «Пчелка». Теперь мы рисуем вторую картину — на торце ул. Лунной, 17, - рассказал 12 августа «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Коржов.

Во всю высоту пятиэтажки будет изображен мальчик, переодетый в форму летчика. Вместе с самолетиком он выбегает из серости и радуется Победе в Великой Отечественной войне.

-Мы ушли от демонстрации оружия и различной формы. Искали новые подходы. Хотели украсить Бердск и остальные города, где мы работаем, молодежным творчеством. Через него мы как раз и популизируем и сохраняем память о Победе в Великой Отечественной войне.

Рисуют картину на доме
Видео "Курьер. Среда. Бердск"

Если погода позволит, то картина будет завершена уже 17-18 августа, если нет, то чуть позже. В ночь на 11 августа Андрей на торце дома №17 по ул. Лунной нанес штрихи, весь день грунтовал стену. 12 августа вместе с напарницей Кристиной Валеевой наносил фон.

Пилота ростом с 5 этажку рисуют на торце дома №17 по ул. Лунной Андрей Кукшев и Кристина Валеева в Бердске. Смотрите фото
Пилота ростом с 5 этажку рисуют на торце дома №17 по ул. Лунной Андрей Кукшев и Кристина Валеева в Бердске. Смотрите фото
Пилота ростом с 5 этажку рисуют на торце дома №17 по ул. Лунной Андрей Кукшев и Кристина Валеева в Бердске. Смотрите фото
Пилота ростом с 5 этажку рисуют на торце дома №17 по ул. Лунной Андрей Кукшев и Кристина Валеева в Бердске. Смотрите фото
Пилота ростом с 5 этажку рисуют на торце дома №17 по ул. Лунной Андрей Кукшев и Кристина Валеева в Бердске. Смотрите фото
Пилота ростом с 5 этажку рисуют на торце дома №17 по ул. Лунной Андрей Кукшев и Кристина Валеева в Бердске. Смотрите фото
Пилота ростом с 5 этажку рисуют на торце дома №17 по ул. Лунной Андрей Кукшев и Кристина Валеева в Бердске. Смотрите фото
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От редакции

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Гостья, 13 августа 2020 12:12
Молодцы ребята!!!
Аноним, 13 августа 2020 12:45
Победа над чем? Над здравым смыслом? Может хватит уже мусолить события 75 летней давности? Пора что-то новое придумать, новую идеологию.
Вованыч, 13 августа 2020 16:05
А либерасты все призывают сменить идеологию, забыть о величайшем подвиге русского народа, перестав 'мусолить' события 75-летней давности.Рабская западная идеология с поцелуями ботинок им ближе.
Аноним, 13 августа 2020 18:19
УУу американцы, запад, либиральные ценности))) ууу как страшно) кто-то киселева пересмотрел?) И что-что подвиг? Теперь давайте будем его вспоминать всегда и лишим себя будущего)
Аноним, 13 августа 2020 15:38
Вся проблема что торец раскрашен, а если повернуть голову на другой торец здания, то 30-летняя грязь въелась в панели уже и швы серого бетона придают такую красоту, что недаром Россию называют страной артхауса.

А художник молодец, этот труд очень тяжелый висеть на стене в жару весь день.
Аноним, 13 августа 2020 16:36
в 80-е годы 5-этажки Бэмз красил в яркие цвета. Было красиво и празднично. Что теперь мешает? Краски вдоволь, затраты невысокие, людям радостно жить в "обновлённом" доме.
Житель, 13 августа 2020 17:32
Молодцы! Красьте и дальше!!!
Аноним, 13 августа 2020 17:38
НВР:
Эта идея мне очень нравится.

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