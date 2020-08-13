Пилота ростом с 5-этажку рисуют на торце дома №17 по ул. Лунной Андрей Кукшев и Кристина Валеева в Бердске. Смотрите фото

Картину завершат на следующей неделе

Рисунок, изображающий юного пилота, во всю стену пятиэтажки №17 по ул. Лунной появится на следующей неделе в Бердске.

Региональная общественная организация «Сибирская планета» выиграла президентский грант под названием арт-конкурс «Великая Победа: события и люди». Грант будет реализован в Черепановском районе (две картины), Иситимском районе, Евсино и Линево (две картины) и в Бердске, рассказал руководитель арт-конкурса Евгений Коржов.

На конкурс свои работы прислали 28 художников. Экспертный совет, состоящий из представителей вышеуказанных территорий, ассоциации дизайнеров и архитекторов, выбрали 10 художников, которые продолжили бороться в онлайн-формате. Люди стали голосовать за рисунки, которые они хотели бы видеть у себя.

По словам Евгения Коржова, бердчанин Андрей Кукшев представил самые отвечающие конкурсу работы и победил в онлайн-голосовании. Он является и автором работы на торце дома по ул. Островского, 1А.

-В Бердске уже торжественно открыли один арт-объект на детском саду «Пчелка». Теперь мы рисуем вторую картину — на торце ул. Лунной, 17, - рассказал 12 августа «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Коржов.

Во всю высоту пятиэтажки будет изображен мальчик, переодетый в форму летчика. Вместе с самолетиком он выбегает из серости и радуется Победе в Великой Отечественной войне.

-Мы ушли от демонстрации оружия и различной формы. Искали новые подходы. Хотели украсить Бердск и остальные города, где мы работаем, молодежным творчеством. Через него мы как раз и популизируем и сохраняем память о Победе в Великой Отечественной войне.

Рисуют картину на доме

Видео "Курьер. Среда. Бердск"



Если погода позволит, то картина будет завершена уже 17-18 августа, если нет, то чуть позже. В ночь на 11 августа Андрей на торце дома №17 по ул. Лунной нанес штрихи, весь день грунтовал стену. 12 августа вместе с напарницей Кристиной Валеевой наносил фон.