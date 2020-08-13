Как будут ходить в школы и детсады с 1 сентября дети в Бердске, не может ответить Жанна Тузова

Управление образования принимает сады и школы к новому учебному году и анализирует ситуацию. Информацию по вопросам обучения озвучат на следующей неделе.

На все вопросы на пресс-конференции ответит начальник управления образования Жанна Тузова

Много вопросов по обучению детей в новом учебном году накопилось у жителей Бердска.

Пройдет ли линейка 1 сентября? Какая форма обучения ждет школьников? Какие меры безопасности будут применять в образовательных учреждениях? И многие другие вопросы интересует родителей дошколят и школьников.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник образования Жанна Тузова 13 августа, сейчас проводится приемка школ и детсадов, анализируется ситуация. Уже на следующей неделе она сможет ответить на все вопросы на пресс-конференции, подчеркнула Жанна Тузова.