Превратят в генералов 24 руководителя Росгвардии

Генералами полиции станут также руководители управлений Росгвардии по трем Северо-Кавказским республикам: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Сегодня по штату их занимают полковники полиции.

Росгвардия готовит назначения 24 генералов

В Федеральной службе войск национальной гвардии (ФСВНГ) запланирована реформа, в рамках которой в 20 регионах с населением более миллиона человек должность местного руководителя Росгвардии будет преобразована из полковничьей в генеральскую.

По плану реформы, некоторые детали которой изучили «Известия», генералами полиции станут также руководители управлений Росгвардии по трем Северо-Кавказским республикам: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Сегодня по штату их занимают полковники полиции.

В генеральскую будет преобразована и должность замначальника Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю — начальника управления координации деятельности подразделений Росгвардии (Сочи).

В пресс-службе ведомства «Известиям» заявили, что «организационно-штатная структура Росгвардии формируется, исходя из принципа достаточности и эффективности для выполнения служебных задач». Детали организационно-штатных мероприятий в ведомстве раскрывать не стали, указав, что они «являются служебной информацией».

Согласно данным на сайте Росгвардии, генералы полиции возглавляют региональные управления в областях с крупными городами-миллионниками. Помимо столиц это, в частности, регионы Поволжья и Урала, Приморье и Хабаровский край, Новосибирская область, Красноярский край и некоторые другие.

В то же время во многих регионах Центральной России, Северо-Западного края, некоторых сибирских губерниях во главе местных органов Росгвардии стоят полковники полиции. В частности — в Смоленской, Калужской, Нижегородской, Ярославской, Оренбургской, Тверской, Псковской, Тюменской, Томской областях, на Камчатке, в Якутии, в Карелии и др.

Источник: Известия