13.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Превратят в генералов 24 руководителя Росгвардии

12:15 13.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

Генералами полиции станут также руководители управлений Росгвардии по трем Северо-Кавказским республикам: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Сегодня по штату их занимают полковники полиции.

Превратят в генералов 24 руководителя Росгвардии
Росгвардия готовит назначения 24 генералов

В Федеральной службе войск национальной гвардии (ФСВНГ) запланирована реформа, в рамках которой в 20 регионах с населением более миллиона человек должность местного руководителя Росгвардии будет преобразована из полковничьей в генеральскую.

По плану реформы, некоторые детали которой изучили «Известия», генералами полиции станут также руководители управлений Росгвардии по трем Северо-Кавказским республикам: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Сегодня по штату их занимают полковники полиции.

В генеральскую будет преобразована и должность замначальника Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю — начальника управления координации деятельности подразделений Росгвардии (Сочи).

В пресс-службе ведомства «Известиям» заявили, что «организационно-штатная структура Росгвардии формируется, исходя из принципа достаточности и эффективности для выполнения служебных задач». Детали организационно-штатных мероприятий в ведомстве раскрывать не стали, указав, что они «являются служебной информацией».

Согласно данным на сайте Росгвардии, генералы полиции возглавляют региональные управления в областях с крупными городами-миллионниками. Помимо столиц это, в частности, регионы Поволжья и Урала, Приморье и Хабаровский край, Новосибирская область, Красноярский край и некоторые другие.

В то же время во многих регионах Центральной России, Северо-Западного края, некоторых сибирских губерниях во главе местных органов Росгвардии стоят полковники полиции. В частности — в Смоленской, Калужской, Нижегородской, Ярославской, Оренбургской, Тверской, Псковской, Тюменской, Томской областях, на Камчатке, в Якутии, в Карелии и др.

Источник: Известия

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Это что-то изменит?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пытки ради денег: Громкое убийство сына бизнесмена Сергея Чебыкина раскрыли спустя 17 лет
13:45 13-08-2020
Пытки ради денег: Громкое убийство сына бизнесмена Сергея Чебыкина раскрыли спустя 17 лет
Щеголяли с голыми попками 80 нудистов на Боровских островах возле Новосибирска. Бердские тоже
13:45 13-08-2020
Щеголяли с голыми попками 80 нудистов на Боровских островах возле Новосибирска. Бердские тоже
Бердск«Заплатите за кабинки, или утащат ваши вещи!»: Требуют деньги в школе №1 в Бердске, заявляют родители
13:30 13-08-2020
«Заплатите за кабинки, или утащат ваши вещи!»: Требуют деньги в школе №1 в Бердске, заявляют родители
Выбрасывают форму экс-спецназовцы в Белоруссии
13:15 13-08-2020
Выбрасывают форму экс-спецназовцы в Белоруссии
Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются
13:07 13-08-2020
Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются
БердскГде лечить онкологию? Куда обращаться жителям Бердска? 3
13:07 13-08-2020
Где лечить онкологию? Куда обращаться жителям Бердска?
БердскМинирование судов, налоговых и больниц проверяет антитеррористическая комиссия региона. В Бердске тоже
13:05 13-08-2020
Минирование судов, налоговых и больниц проверяет антитеррористическая комиссия региона. В Бердске тоже
БердскКак влияет на судьбу самый красивый звездопад Персеиды в августе 2020
13:04 13-08-2020
Как влияет на судьбу самый красивый звездопад Персеиды в августе 2020
Как изменится жизнь водителей осенью 2020: 7 важных нововведений
13:03 13-08-2020
Как изменится жизнь водителей осенью 2020: 7 важных нововведений
БердскХватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать 141 переболевшего жителя Бердска 49
13:01 13-08-2020
Хватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать 141 переболевшего жителя Бердска