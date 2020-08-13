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Вице-премьер Трутнев сдал положительный тест на COVID-19

12:30 13.08.2020 Фото: pixabay.com
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Для соблюдения требований Роспотребнадзора Юрий Петрович будет соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить сотрудников правительства РФ и его коллег.

Вице премьер Трутнев сдал положительный тест на COVID 19
Трутнев сдал положительный тест на COVID-19

Первый тест на коронавирус вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева дал положительный результат, в ближайшее время он сдаст повторный тест, сообщили РИА Новости в пресс-службе аппарата вице-премьера.

"Тест Юрия Петровича на коронавирус показал положительный результат. Вице-премьер сдаст повторный тест в ближайшее время. Решение о его рабочей поездке будет принято по итогам повторного тестирования. В случае положительного результата Юрий Петрович продолжит работу в дистанционном режиме. Также для соблюдения требований Роспотребнадзора Юрий Петрович будет соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить сотрудников правительства РФ и его коллег", — сообщили в пресс-службе.

Источник: РИА Новости

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