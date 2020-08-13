Вице-премьер Трутнев сдал положительный тест на COVID-19

Для соблюдения требований Роспотребнадзора Юрий Петрович будет соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить сотрудников правительства РФ и его коллег.

Трутнев сдал положительный тест на COVID-19

Первый тест на коронавирус вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева дал положительный результат, в ближайшее время он сдаст повторный тест, сообщили РИА Новости в пресс-службе аппарата вице-премьера.

"Тест Юрия Петровича на коронавирус показал положительный результат. Вице-премьер сдаст повторный тест в ближайшее время. Решение о его рабочей поездке будет принято по итогам повторного тестирования. В случае положительного результата Юрий Петрович продолжит работу в дистанционном режиме. Также для соблюдения требований Роспотребнадзора Юрий Петрович будет соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить сотрудников правительства РФ и его коллег", — сообщили в пресс-службе.

Источник: РИА Новости