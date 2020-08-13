Пытки ради денег: Громкое убийство сына бизнесмена Сергея Чебыкина раскрыли спустя 17 лет

В Нижнем Тагиле под суд пойдут трое мужчин, которые причастны к убийству в далеком 2003 году. Преступников удалось поймать не сразу, а лишь в 2019 году. Следствие наконец завершило расследование и готовится передать дело в суд.

Выкуп или смерть. В Нижнем Тагиле наконец раскрыли громкое убийство сына крупного предпринимателя

В Нижнем Тагиле под суд пойдут трое мужчин, которые причастны к убийству сына тагильского бизнесмена Сергея Чебыкина в далеком 2003 году. Преступников удалось поймать не сразу, а лишь в 2019 году. Следствие наконец завершило расследование и готовится передать дело в суд.

Следственный комитет пока раскрыл только имена подозреваемых — Антон, Евгений и Владимир. Они обвиняются в убийстве подростка, совершённом группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление. Лайф разобрался в причинах и обстоятельствах жестокого преступления.

Киднеппинг и убийство

Эта история началась в январе 2003 года в Нижнем Тагиле, когда ранее судимые мужчины решили похитить сына крупного бизнесмена Сергея Чебыкина с целью выкупа. Они договорились со знакомым подростка, который предложил тому покататься на машине и привёз его в назначенное место, где сына бизнесмена похитили бандиты. Они жестоко пытали парня, пытаясь вымогать у Чебыкина несколько десятков тысяч долларов, однако деньги им получить не удалось. Отпустить подростка похитители тоже побоялись, ведь он видел их лица, да и вообще в деле участвовал его знакомый. Тогда бандиты безжалостно расправились с парнем. Тело они вывезли на автомобиле и прикопали в карьере вблизи одного из гаражных кооперативов.

Прокуратура ещё тогда возбудила уголовное дело, однако быстро раскрыть преступление не удалось. Несмотря на то что все эти годы длились следственные действия, сыщики вышли на след подозреваемых лишь в 2019 году. Один из них оказался инвалидом первой группы, поэтому заключения под стражу ему удалось избежать, остальные двое ожидают суда в СИЗО.

Кто такой Сергей Чебыкин

Лайф связался с отцом погибшего — бизнесменом Сергеем Чебыкиным, чтобы узнать его позицию, но тот заявил, что пока рано делать выводы:

— Преждевременно говорить что-то до судебного заседания, и вообще я не хочу говорить о случившемся...

Чебыкина хорошо знают в Сургуте как бизнесмена, некогда владевшего долей в прибыльной местной охранной компании — ЧОП "Сапсан". На сегодняшний день бизнесмен числится владельцем сразу нескольких компаний с таким же названием.

Свою первую компанию "Крост НТ" Чебыкин зарегистрировал ещё в 1997 году совместно с неким Артуром Шмитсем. Бизнесмены занимались строительством домов, ремонтом помещений и торговлей. Компания была достаточно прибыльной и приносила владельцу доход. Следующую крупную компанию — "Крост" — Чебыкин основал в 2000-х. Согласно сайту "Спарк-Интерфакс", "Крост" занимается эксплуатацией нежилых помещений, а также техобслуживанием автомобилей. Кроме строительных и коммунальных компаний бизнесмен Чебыкин был совладельцем компании по продаже автомобилей "Евростройкомплект", которая была зарегистрирована в 2000 году и просуществовала всего два года.

Эти компании приносили бизнесмену большие деньги, на запах которых и пришли хищники. Но даже смерть сына не выбила его из седла. И буквально через месяц после убийства Чебыкин зарегистрировал товарищество собственников жилья "Новые коммунальные технологии".



Источник: life.ru