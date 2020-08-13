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Кошка лезет на голову: к чему? Приметы, связанные с котами и кошками

12:21 13.08.2020 Фото: ru.wikipedia.org
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Кошка лезет на голову: к чему? Приметы, связанные с котами и кошками
Если ваша кошка ранее была очень недружелюбной и редко ластилась, но вдруг начала – значит скоро ждите неожиданного подарка

Оказывается, коты не только прекрасные домашние животные, с ними также связано много хороших примет.
Кошки это одни из самых распространенных домашних животных. Понятно, что с ними связано много примет. Верить или не верить в них – вопрос индивидуальный, но практически каждый знает, что черный кот, который перебежал дорогу – к несчастью.

Но есть и приятные приметы. Так, если кошка умывается у двери или окна – то ждите гостей. Кстати, есть еще одна примета, связанная с сидящей кошкой у двери: она там сидит и задерживает злые силы у порога, защищает дом.

На самом деле кошки-охранники это частый вид примет в народе. К примеру, если кошка залезает к ребенку в постель, то пытается защитить. Или же если садится к беременной маме на живот, тоже означает, что домашнее животное хочет защитить хозяина от злых духов.

Также кошка приписывают лечебные свойства. К примеру, кошка лезет на голову – пытается избавить его от головных болей или плохих мыслей, а если на шее лежит, то от боли в горле лечит.

Если ваша кошка ранее была очень недружелюбной и редко ластилась, но вдруг начала – значит скоро ждите неожиданного подарка.

Много примет связано с погодой. Если кошка сворачивается в клубок и прячет нос в хвост – это к холодам. Если пытается залезть куда-то, где потеплее, то идут сильные морозы.

Если кошка чихает рядом с парой, то скоро будет свадьба, а если кошка чихает и на свадебном банкете, то вся супружеская жизнь будет хорошей.

Источник: https://astro.clutch.ua/

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