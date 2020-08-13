Выбрасывают форму экс-спецназовцы в Белоруссии

Евгений Новицкий из Логойска разместил в своем Instagram видео, на котором его брат говорит, что не может гордиться тем, где служил, и не может хранить форму, на которой видна нашивка "спецназ", у себя дома, после чего выбрасывает ее в мусорный бак.

Белорусские экс-спецназовцы выбрасывают форму

Несколько человек, которые утверждают, что служили в силовых структурах Белоруссии, записали видео, на которых они выбрасывают свою форму. Кадры опубликованы в на страницах в Instagram.

Евгений Новицкий из города-спутника Минска Логойска разместил в своем Instagram видео, на котором его брат говорит, что не может гордиться тем, где служил, и не может хранить форму, на которой видна нашивка "спецназ", у себя дома, после чего выбрасывает ее в мусорный бак.



Артем Белинович заявил, что "белорусского братства спецназа в Белорусии больше нет", после чего выбросил в мусорный контейнер берет. Свою запись, помеченную хэштегом в/ч 3214 (номер войсковой части спецназа внутренних войск МВД Белоруссии – ред.), он также разместил в Instagram.



Акции протеста в Белоруссии начались после того, как стали известны результаты президентских выборов. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08 процента голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09 процента.

После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются четвертый день.

В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.

Источник: РИА Новости