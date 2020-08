Выбрасывают форму экс-спецназовцы в Белоруссии

View this post on Instagram

🎆Горжусь тобой мой родной Брат! . 🎆После ночи на баррикадах........ . 🌃После того что творится по всей стране..... . 🧤Эта власть теперь обречена! . 💂Бойтесь черные твари! всех вас ждёт требунал и тюрьма, тупые вы уроды! . #строительство #деревяннаябаня #деревяннаябеседка #гаражиздерева #качеля #гараж #домиздерева #участок #загородныйдом #сотрудничество #люблюсвоюработу #домизбруса#сруб#домизсруба#строюсам#участок#котедж#ландшафт#дом#дома#стройка#мастер#плотник#столяр#сосна#кедр#сосновыйсруб#проектирование#ландшафт#бизнес#трансформатор#предприниматели