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Имена бессмертия: всего таких 4 имени, их носители живут дольше всех. Ты тут?

12:38 13.08.2020 Фото: https://www.publicdomainpictures.net/
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В исследовании приняли участие почти 3 миллиона людей с самыми разными именами. Ученые провели сравнительный анализ того, какое имя носит человек и сколько длится его жизнь.

Имена бессмертия: всего таких 4 имени, их носители живут дольше всех. Ты тут?
Выяснилось, что некоторые имена действительно становятся залогом долгожительства

Стали известны имена, которые наделяют своих обладателей очень большим сроком жизни. Они живут долго, в отличие от всех остальных. И этому найдено объяснение.
Ученые из Мичиганского университета серьезно занялись исследованием влияния, которое имена оказывают на человека. В фокусе их внимания в первую очередь была продолжительность жизни. Оказалось, что действительно существует связь между именем, данным человеку, и его сроком жизни.

Имена бессмертия: их обладатели живут дольше всех остальных

В исследовании приняли участие почти 3 миллиона людей с самыми разными именами. Ученые провели сравнительный анализ того, какое имя носит человек и сколько длится его жизнь.

Выяснилось, что некоторые имена действительно становятся залогом долгожительства.

Ученые выделили 4 имени (2 мужских и 2 женских), обладатели которых живут дольше всего и часто перешагивают даже 100-летний рубеж, становясь долгожителями.

Это такие имена:

Илья — означает «Мой Бог — Господь». Илья веселый, общительный, легко строит отношения, хороший организатор.
Моисей — означает «дитя», «сын», «человек». Это необычный человек, авантюрист, рационалист и аналитик, при этом является и страстным авангардистом.
Анна — означает «сила» и «благодать». Правдолюбива, страстна, нравственна, живет успешной жизнью.
Мария — означает «желанная» и «безмятежная». Это таинственная, динамичная и независимая девушка с добрым и ласковым характером.

Примечательно, что все эти имена библейские и очень широко распространены. В свою очередь, более редкие и экзотические имена не наделяют человека долгой жизнью.

Ученые предположили, что это связано с тем, что экзотическое имя становится причиной стресса для его обладателя, так как он сталкивается с непринятием в обществе.

А вот широко распространенные имена, наоборот, принимаются легко.

Также исследователи обратили внимание, что носители указанных 4-х имен добиваются гораздо больших высот в карьере, обычно имеют успешную жизнь и более высокое качество жизни. Также у них хорошо складываются отношения в социуме, они легко создают семью и живут более счастливо.

Экзотические же имена становятся причиной различных психологических нарушений и социальной дезадаптации.

Данная тенденция распространена во всем мире. Поэтому ученые советуют нарекать ребенка обычным и привычным именем, чтобы не создавать ему проблемы в построении жизни и отношений с людьми.

Источник: https://astro.clutch.ua

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