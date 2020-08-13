Мистической силой облают 5 знаков Зодиака. Они общаются с потусторонним миром, уверены астрологи. Кто из них лучший медиум?

Поэтому некоторые знаки Зодиака по велению звезд обладают врожденной склонностью владеть такими силами, которые принято считать паранормальными

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые от рождения чаще всего обладают мистической силой. У них есть прирожденный дар, который позволяет делать то, что обычным людям неподвластно.

Со сверхъестественными способностями рождаются. Поэтому некоторые знаки Зодиака по велению звезд обладают врожденной склонностью владеть такими силами, которые принято считать паранормальными.

Кто же эти знаки Зодиака, которые чаще остальных становятся экстрасенсами и ведуньями?

Знаки Зодиака, обладающие мистической силой: ТОП-5

№1 Овен

Овны рождаются с необыкновенным даром убеждения. Эти знаки Зодиака обладают силой убеждать людей и управлять массами. Чаще всего из них получаются прекрасные гипнотезеры, которые способны силой мысли контролировать толпу. Поэтому с Овнами лучше не шутить и стараться не вестись на их манипуляции, хотя порой это бывает очень сложно, так как гипноз проходит скрыто и очень профессионально.

№2 Телец

Принято считаться, что Телец — земной знак Зодиака, который не обладает необычными способностями. Однако это не так. Тельцам доступна сила земли, так как они являются носителями этой стихии. Эти знаки Зодиака очень близки к природе. Обычно они становятся знахарями, ведуньями, целителями. Способны лечить болезни и договариваться с животными и растениями.

№3 Скорпион

Скорпионы — знаки Зодиака с самой явной мистической силой. Гороскоп говорит, что этот знак обладает самыми выраженными способностями. Обычно из Скорпионов получаются лучшие экстрасенсы и ясновидящие. У них очень развита интуиция, что позволяет получить дар предвидения.

№4 Водолей



У Водолеев очень тонкая душевная организация. Они будто немного не от мира сего. На самом деле, это так и есть. Поэтому эти знаки Зодиака легко воспринимают тонкие материи, умеют общаться с миром духов, ощущать души умерших людей и налаживать с ними контакт. Из них получаются лучшие медиумы.

№5 Рыбы

Рыбы способны видеть ауру человека. Они буквально сходу определяют биополе и способны не только его лицезреть, но и с ним взаимодействовать. Поэтому эти знаки Зодиака при развитии способностей могут лечить болезни через воздействие на биополе.

Источник: https://astro.clutch.ua/