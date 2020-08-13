Загнал в убытки коронавирус Ледовый дворец «Бердск»: 6 млн рублей дал город на зарплату и коммуналку

В Ледовом дворце спорта "Бердск" популярны массовые катания на искусственном льду

Бердска власть выделила Ледовому дворцу спорта «Бердск» свыше 6 млн рублей на выдачу зарплаты сотрудникам. Соответствующее постановление подписал 10 августа глава города Евгений Шестернин. И связано это с тем, что в период распространения коронавируса ЛДС не работал и не имел возможности получать выручку от оказания платных услуг.

- В условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, приостановки деятельности учреждения и образования выпадающих доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в целях обеспечения уровня оплаты труда, установленного трудовым законодательством РФ, увеличение затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, постановляю... изложить в новой редакции: нормативные затраты на выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» в сумме 6 052 686,50 рублей на 2020 год, - сказано в документе.

Руководителю бердского спорта Светлане Ашихминой необходимо заключить с ЛДС дополнительное соглашение о предоставлении из бюджета города субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Лед растаял

Ледовый дворец «Бердск» простаивает уже 4 месяца. Поэтому бюджет восполняет неучтенные убытки, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» директор ЛДС Евгений Чуль 13 августа.

- Убытки мы, конечно, подсчитали. Потеряли свыше 4 млн рублей — по миллиону в месяц. 4,8 млн, нам дают каждый год, деньги мы уже использовали. Субсидия ушла на коммуналку. Нам город выделяет 30% на погашение затрат. 70% мы сами зарабатываем. Но поскольку сейчас у нас нет дохода, субсидию 1,2 млн дают за месяцы простоя — на содержание ЛДС и зарплату людям, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Геннадьевич.

Во Ледовом дворце спорта работают 32 человека. Задержек по зарплате и по платежам за коммуналку не было, заявил Чуль. Хотя ЛДС до сих пор закрыт.

- Губернатор разрешил пока только начать тренировочный процесс на открытом воздухе. Отделение фигурного катания занимается на улице. Лед у нас разморожен — катка нет. Когда откроемся, зависит от губернатора, - пояснил директор Дворца.

Соревнования тоже не проводятся. Хотя бердский ЛДС является площадкой для проведения турниров по хоккею и фигурному катанию серьезного уровня.

Петь-танцевать или выживать

В безденежной ситуации в коронавирус оказались практически все учреждения культуры и спорта Бердска. Им сократили финансирование с апреля 2020 года, поскольку они закрылись на карантин, как большинство бердских предприятий и фирм. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», при катастрофическом дефиците бюджета, когда прекратилось поступление налогов, стоял вопрос «петь и танцевать или выживать».

В целом сократили на 26,5 млн рублей финансирование образования, культуры и спорта в Бердске из за коронавируса до конца 2020 года по выполнению муниципального задания. Это связано с оптимизацией расходов бердских муниципальных учреждений для «снижения негативных последствий в финансовой сфере города, в связи со складывающейся экономической и социальной ситуацией, в том числе связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и недопущения просроченной кредиторской задолженности».

Тем не менее, по словам вице-мэра по экономике Жанны Шуровой, ни школы, ни детсады, ни учреждения культуры и спорта не пострадают от сокращения средств. Зарплата и содержание имущества — первостепенные статьи, которые финансируют в обязательном порядке. Урезали в основном по тем мероприятиям, которые не состоялись из-за режима самоизоляции.

Таким образом власть сократит дефицит городского бюджета. Уже понятно, что доходная часть будет исполнена не в полном объеме из-за того, что предприятия не работали в самоизоляцию.

- Дефицит у нас уже на грани, на пределе возможного — 60 млн рублей. Поэтому мы будем стараться всеми путями выживать. Сейчас вопрос стоит именно так: либо петь и танцевать, либо жить. Но сами учреждения ни в коем случае не пострадают. Повторю, что заработная плата будет выплачена всем в полном объеме. Никакого секвестирования (то есть урезания бюджета до минимума — прим. ред.) не будет, - пояснила вице-мэр Бердска по экономике.