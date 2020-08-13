13.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Щеголяли с голыми попками 80 нудистов на Боровских островах возле Новосибирска. Бердские тоже

13:45 13.08.2020 Фото: ndn.info ©Игорь Васильев
0

Кубок по волейболу, дискотеки, уроки по йоге и медитации проходят так же, как и на других развлекательных мероприятиях, но с одним главным отличием — абсолютно все участники без одежды.

Щеголяли с голыми попками 80 нудистов на Боровских островах возле Новосибирска. Бердские тоже
Восемьдесят сибиряков разделись на дне рождения

Съезд нудистов проходит на Боровских островах возле Новосибирска каждый год в начале августа. Даже из-за угрозы коронавируса они не отказались от традиции. Год от года на слет приезжает все больше людей. Кубок по волейболу, дискотеки, уроки по йоге и медитации проходят так же, как и на других развлекательных мероприятиях, но с одним главным отличием — абсолютно все участники без одежды.

18+

«Сибирские натур-встречи» (СНВ) состоялись в 19-й раз и собрали рекордное количество участников — 80 человек. Приехали нудисты из Новосибирска, Бердска, Краснообска, Барнаула, Омска, Владивостока и Ханты-Мансийского автономного округа. Коронавирус не остановил желающих отдыхать нагишом.

«До начала СНВ оргкомитет провел опрос: «Готовы ли вы приехать на СНВ, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения?» Отказался ехать только один человек», — рассказал НДН.инфо представитель натуристического движения в Новосибирске Виктор Жук.

Щеголяли с голыми попками 80 нудистов на Боровских островах возле Новосибирска. Бердские тоже

Щеголяли с голыми попками 80 нудистов на Боровских островах возле Новосибирска. Бердские тоже

В программе трехдневного мероприятия: утренняя зарядка, купание, экскурсии по острову, баня, игры и конкурсы, Кубок СНВ по волейболу, мастер-классы по йоге, массажу и медитации, боди-арт, вечерняя дискотека, песни у костра, фейерверк и награждение призами самых активных участников.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Бывали на нудистском пляже?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пытки ради денег: Громкое убийство сына бизнесмена Сергея Чебыкина раскрыли спустя 17 лет
13:45 13-08-2020
Пытки ради денег: Громкое убийство сына бизнесмена Сергея Чебыкина раскрыли спустя 17 лет
Щеголяли с голыми попками 80 нудистов на Боровских островах возле Новосибирска. Бердские тоже
13:45 13-08-2020
Щеголяли с голыми попками 80 нудистов на Боровских островах возле Новосибирска. Бердские тоже
Бердск«Заплатите за кабинки, или утащат ваши вещи!»: Требуют деньги в школе №1 в Бердске, заявляют родители
13:30 13-08-2020
«Заплатите за кабинки, или утащат ваши вещи!»: Требуют деньги в школе №1 в Бердске, заявляют родители
Выбрасывают форму экс-спецназовцы в Белоруссии
13:15 13-08-2020
Выбрасывают форму экс-спецназовцы в Белоруссии
Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются
13:07 13-08-2020
Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются
БердскГде лечить онкологию? Куда обращаться жителям Бердска? 3
13:07 13-08-2020
Где лечить онкологию? Куда обращаться жителям Бердска?
БердскМинирование судов, налоговых и больниц проверяет антитеррористическая комиссия региона. В Бердске тоже
13:05 13-08-2020
Минирование судов, налоговых и больниц проверяет антитеррористическая комиссия региона. В Бердске тоже
БердскКак влияет на судьбу самый красивый звездопад Персеиды в августе 2020
13:04 13-08-2020
Как влияет на судьбу самый красивый звездопад Персеиды в августе 2020
Как изменится жизнь водителей осенью 2020: 7 важных нововведений
13:03 13-08-2020
Как изменится жизнь водителей осенью 2020: 7 важных нововведений
БердскХватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать 141 переболевшего жителя Бердска 49
13:01 13-08-2020
Хватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать 141 переболевшего жителя Бердска