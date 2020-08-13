Щеголяли с голыми попками 80 нудистов на Боровских островах возле Новосибирска. Бердские тоже

Съезд нудистов проходит на Боровских островах возле Новосибирска каждый год в начале августа. Даже из-за угрозы коронавируса они не отказались от традиции. Год от года на слет приезжает все больше людей. Кубок по волейболу, дискотеки, уроки по йоге и медитации проходят так же, как и на других развлекательных мероприятиях, но с одним главным отличием — абсолютно все участники без одежды.

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«Сибирские натур-встречи» (СНВ) состоялись в 19-й раз и собрали рекордное количество участников — 80 человек. Приехали нудисты из Новосибирска, Бердска, Краснообска, Барнаула, Омска, Владивостока и Ханты-Мансийского автономного округа. Коронавирус не остановил желающих отдыхать нагишом.

«До начала СНВ оргкомитет провел опрос: «Готовы ли вы приехать на СНВ, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения?» Отказался ехать только один человек», — рассказал НДН.инфо представитель натуристического движения в Новосибирске Виктор Жук.









В программе трехдневного мероприятия: утренняя зарядка, купание, экскурсии по острову, баня, игры и конкурсы, Кубок СНВ по волейболу, мастер-классы по йоге, массажу и медитации, боди-арт, вечерняя дискотека, песни у костра, фейерверк и награждение призами самых активных участников.