13.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Происшествия

Минирование судов, налоговых и больниц проверяет антитеррористическая комиссия региона. В Бердске тоже

13:05 13.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливаются отправители сообщений. В настоящее время в проверенных зданиях признаков закладки взрывных устройств не обнаружено.

Минирование судов, налоговых и больниц проверяет антитеррористическая комиссия региона. В Бердске тоже
Здание суда оцепили со всех сторон

Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию по фактам массовых сообщений о минировании зданий учреждений здравоохранения, судебной системы и налоговой службы региона, поступивших 13 августа 2020 года на электронную почту организаций.

В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливаются отправители сообщений. В настоящее время в проверенных зданиях признаков закладки взрывных устройств не обнаружено.

В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят регламентированные мероприятия.

Ситуация находится на контроле Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова – председателя антитеррористической комиссии региона.,

Источник: nso.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут мины?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пытки ради денег: Громкое убийство сына бизнесмена Сергея Чебыкина раскрыли спустя 17 лет
13:45 13-08-2020
Пытки ради денег: Громкое убийство сына бизнесмена Сергея Чебыкина раскрыли спустя 17 лет
Щеголяли с голыми попками 80 нудистов на Боровских островах возле Новосибирска. Бердские тоже
13:45 13-08-2020
Щеголяли с голыми попками 80 нудистов на Боровских островах возле Новосибирска. Бердские тоже
Бердск«Заплатите за кабинки, или утащат ваши вещи!»: Требуют деньги в школе №1 в Бердске, заявляют родители
13:30 13-08-2020
«Заплатите за кабинки, или утащат ваши вещи!»: Требуют деньги в школе №1 в Бердске, заявляют родители
Выбрасывают форму экс-спецназовцы в Белоруссии
13:15 13-08-2020
Выбрасывают форму экс-спецназовцы в Белоруссии
Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются
13:07 13-08-2020
Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются
БердскГде лечить онкологию? Куда обращаться жителям Бердска? 3
13:07 13-08-2020
Где лечить онкологию? Куда обращаться жителям Бердска?
БердскМинирование судов, налоговых и больниц проверяет антитеррористическая комиссия региона. В Бердске тоже
13:05 13-08-2020
Минирование судов, налоговых и больниц проверяет антитеррористическая комиссия региона. В Бердске тоже
БердскКак влияет на судьбу самый красивый звездопад Персеиды в августе 2020
13:04 13-08-2020
Как влияет на судьбу самый красивый звездопад Персеиды в августе 2020
Как изменится жизнь водителей осенью 2020: 7 важных нововведений
13:03 13-08-2020
Как изменится жизнь водителей осенью 2020: 7 важных нововведений
БердскХватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать 141 переболевшего жителя Бердска 49
13:01 13-08-2020
Хватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать 141 переболевшего жителя Бердска