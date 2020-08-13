Коммунальщики продлили срок отключения воды в центре Бердска

Горячую воду в 8 многоквартирных домах и одном детском саду центра города отключили вчера в связи с обнаруженным дефектом на трубопроводе. — Производство работ по устранению дефекта на ГВС по адресу улица Вокзальная, 6 продлевается, — сообщили сегодня, 13 августа, специалисты Комбината бытовых услуг. Под отключение попали жилые дома по адресам: улица Вокзальная, 2, 4, 6, 8, 10, 16; улица Лелюха, 3; улица Комсомольская, 23 и детсад №12. — Горячей воды в указанных домах и детском саду не будет ориентировочно до 16 часов 14 августа, — уточняют в КБУ. Напомним по случаю, что работа детских садов по постановлению губернатора должна возобновится с 17 августа.
Горячую воду в 8 многоквартирных домах и одном детском саду центра города отключили вчера в связи с обнаруженным дефектом на трубопроводе.
— Производство работ по устранению дефекта на ГВС по адресу улица Вокзальная, 6 продлевается, — сообщили сегодня, 13 августа, специалисты Комбината бытовых услуг.
Под отключение попали жилые дома по адресам: улица Вокзальная, 2, 4, 6, 8, 10, 16; улица Лелюха, 3; улица Комсомольская, 23 и детсад №12.
— Горячей воды в указанных домах и детском саду не будет ориентировочно до 16 часов 14 августа, — уточняют в КБУ.
Напомним по случаю, что работа детских садов по постановлению губернатора должна возобновится с 17 августа.