Коммунальщики продлили срок отключения воды в центре Бердска
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Коммунальщики продлили срок отключения воды в центре Бердска

1:37:358/13/2020
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Горячую воду в 8 многоквартирных домах и одном детском саду центра города отключили вчера в связи с обнаруженным дефектом на трубопроводе.

— Производство работ по устранению дефекта на ГВС по адресу улица Вокзальная, 6 продлевается, — сообщили сегодня, 13 августа, специалисты Комбината бытовых услуг.

Под отключение попали жилые дома по адресам: улица Вокзальная, 2, 4, 6, 8, 10, 16; улица Лелюха, 3; улица Комсомольская, 23 и детсад №12.

— Горячей воды в указанных домах и детском саду не будет ориентировочно до 16 часов 14 августа, — уточняют в КБУ.

Напомним по случаю, что работа детских садов по постановлению губернатора должна возобновится с 17 августа.

Источник: svidetel24.info

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