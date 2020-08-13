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Готов ли противостоять созданию свалки рядом с Бердском на искитимской земле, ответит за 30 дней Андрей Шимкив

21:55 13.08.2020 Фото: Заксобрания НСО
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Как относится к созданию свалки на земле Искитимского района председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив? Ведь он курирует этот район. Почему создается открытая свалка, а не мусороперерабатывающий завод?

Готов ли противостоять созданию свалки рядом с Бердском на искитимской земле, ответит за 30 дней Андрей Шимкив
Андрей Шимкив живет и голосует в Бердске
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Готов ли противостоять созданию свалки рядом с Бердском на искитимской земле, ответит за 30 дней Андрей Шимкив

Готов ли противостоять созданию свалки рядом с Бердском на искитимской земле, ответит за 30 дней Андрей ШимкивОдобрил проект санитарно-защитной зоны в 500 метров полигона ТКО и не заметили СНТ "Марьин Лог" и реку Раздельную у Бердска Роспотребнадзор?Ещё 123 новостей

Как относится к созданию свалки на земле Искитимского района председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив? Готов ли он противостоять ее созданию? Ответ на этот вопрос решил узнать "Курьер. Среда. Бердск" у самого Андрея Ивановича, ведь он курирует этот район. К тому же, насколько известно "Курьер. Среда. Бердск", он живет в Бердске. Официальный запрос был отправлен 5 августа на почту заксобрания, 7 августа зарегистрирован. Но в общественной приемной "Курьер. Среда. Бердск" разъяснили, что вопрос не касается напрямую деятельности законодательного собрания и Андрея Шимкива, поэтому по закону ответ будет подготовлен не в 7-дневный срок, как обычно для СМИ, а в 30-дневный.

Напомним, на участке рядом с кладбищем Бердска по территориальной схеме обращения с отходами и по инвестиционному проекту планирую свалку. Бердчане категорически против соседствовать с таким объектом и неоднократно выходили на пикеты. К тому же рядом с участком находится СНТ "Марьин Лог", аэродром "Бердск-Центральный" и река Раздельная.

Вопросы Андрею Шимкиву

1. Рядом с кладбищем Бердска и поселком Маяк Искитимского района на участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется полигон по Территориальной схеме обращения с отходами Новосибирской области. Это будет объект обработки, захоронения, обезвреживания отходов производства и потребления, в том числе ТКО. Знаете ли Вы об этом?

2. Проект полигона уже есть. Вы его видели?

3. Как Вы относитесь к созданию полигона на Искитимской земле?

3. Просим Вас разъяснить, какими ведомствами контролируется процесс создание свалки в Искитимском районе?

4. Почему ранее планировалось создание мусороперерабатывающих заводов, а сейчас планируется создание простой свалки с сортировочной линией?

5. Знаете ли Вы о непосредственной близости к будущему полигону СНТ "Марьин Лог", аэродрома "Бердск-Центральный", кладбища Бердска и реки Раздельная?

6. Готовы ли Вы вмешаться в процесс создания этой свалки и как? Какое заявление Вы можете сделать по этому поводу?

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От редакции

Что ответит?

Аноним, 13 августа 2020 15:07
НВР:
Не готов...
Аноним, 13 августа 2020 16:17
30 дней, зачем такой тормоз нужен ?
Аноним, 13 августа 2020 16:19
Вы нам не подходите, ищите работу в другом месте.
Аноним, 13 августа 2020 17:46
К выборам в заксобрание как раз с ответом успеет.
Аноним, 13 августа 2020 23:37
Нас это не устроит
Аноним, 13 августа 2020 23:40
Молодец Курьер!

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