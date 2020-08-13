Бить дубинкой местных чиновников и не плеваться в Москву намерен врио губернатора Михаил Дегтярев

Он открестился от своего эпатажного депутатского прошлого, обещал больше никого не звать париться в баню и рассказал, откуда на его рабочем столе появилась фига.

Бить дубинкой местных чиновников, не плеваться в Москву и тесно взаимодействовать с Кремлем и правительством намерен врио губернатора Хабаровского края

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев — о вакханалии в правительстве региона, новой команде и договоренности с Кремлем.

Бить дубинкой местных чиновников, не плеваться в Москву и тесно взаимодействовать с Кремлем и правительством намерен врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев . В интервью «Известиям» он открестился от своего эпатажного депутатского прошлого, обещал больше никого не звать париться в баню и рассказал, откуда на его рабочем столе появилась фига.

Министры сами разбежались

— Михаил Владимирович, идет очередная неделя протестов. Вы ходите с охраной, население требует вашей отставки и настроено достаточно агрессивно. Нам сказали, что вы стали «последней каплей». Не страшно здесь работать?

— Отлично себя чувствую. Охрану, кстати, я встретил в аэропорту, и это охрана Сергея Фургала — она вся при погонах. Поэтому эти мифы, что народ требует моей отставки, конечно, меня уже утомили. Где, кто? Есть действительно люди, которые хотят перемен, которым я не нравлюсь. Но я не пряник, чтобы нравиться . Есть и другие, которые с приездом неместного руководителя надеются на улучшение. Или вообще не интересуются политикой — им просто хочется, чтобы жизнь налаживалась. Поэтому мнения разные, но я не боюсь никого .

— Тем не менее выходящих на улицы людей пока еще много. Как планируете зарабатывать здесь авторитет и повышать доверие?

— Делами. Работаю без выходных четвертую неделю — ни суббот, ни воскресений . Практически в круглосуточном режиме. Государственная служба — это очень ответственно. А госуправление тут, будем откровенны, было практически демонтировано.

— Кем?

— Моими предшественниками. И не одним, наверное, Сергеем Ивановичем (Фургалом. — «Известия») . Я пришел — здесь половины министров краевого правительства нет, исполняющие обязанности шлют из Москвы заявления об увольнении. А я вообще практически никого не уволил. Одного чиновника только, волевым решением: зама по социальным вопросам . Потому что я недоволен тем, как здесь устроена социальная защита людей. Система недоброжелательная, черствая, неотзывчивая. Остальные все сами разбежались. И будут еще бежать, потому что они не готовы, как я, 24 на 7 работать.

— А вот у вас на столе и у вашей помощницы стоят фигурки — фиги. Это ведь тоже не говорит о доброжелательности, согласитесь?

— Фига?

— Да.

— Да это из Бразилии мне прислали…

— А секретарю?

— Не знаю, у нее, наверное, своя фига. На 10-м этаже в правительстве Хабаровского края порядки будут жесткие . Ведь это этаж, где располагается руководитель, его первый заместитель и аппарат. А тут такая была вакханалия , когда я сюда пришел, она меня просто повергла в шок . Все ходят, делают что хотят, документы или не визируют или визируют, когда вздумается. Общаются с внешним миром, вместо того чтобы заниматься проблемами народа. Министры вот писали китайским товарищам просьбы организовать перелеты на какую-то там выставку, понимаете?

Сейчас всё это уже прекратилось. Но было несколько кейсов неприятных для меня . Про перелеты чиновников бизнес-классом вы, наверное, слышали. Чиновник решил угодить мне или друзьям, заместителю, я не знаю, кому. Взял и вывесил на сайте проект постановления (о разрешении таких перелетов) для общественного обсуждения. При том, что я за два дня до этого подписал постановление, сохраняющее только экономкласс. Можете себе представить? И такие диверсии я тут расследую , прекращаю, настраиваю аппарат на дружелюбный к людям лад.

— Тяжело вам здесь будет.

— Ничего страшного, справимся. И не такое проходили.

Не собираюсь никуда уходить

— Из ваших высказываний можно сделать вывод, что Фургал невиновен. Но когда люди выходят на митинг в его поддержку, вы как будто им не доверяете. Говорите, что тут замешаны представители Грузии и других государств.

— Тень на плетень. Ну как это? Я сразу сказал, что это праведный гнев людей, я их прекрасно понимаю. Я бы сам вышел, наверное, если бы здесь жил , проголосовал за губернатора, а его арестовали. Так, как это было сделано, это неприятно. Меня тоже это резануло, когда я еще в Москве был, это всё по телевизору наблюдал.

Но дальше-то на этот протест слетелись, как коршуны, из других регионов, в том числе из стран, те, кто, как правило, паразитирует на протесте . У нас, вы видите, уже поднимают красные флаги в солидарность с белорусскими протестами. При чем здесь они? Прямо какая-то вакханалия начинается.

Поэтому я очень толерантно отношусь к тем, кто выходит в поддержку Сергея Фургала. Но сам протестовать не пойду , потому что я занимаю высшую государственную должность в субъекте РФ. Не положено. Но свое положительное отношение я уже высказал, раз, наверное, 200 за последние три недели. И, к сожалению, некоторые меня не слышат.

— Вы заявляли, что готовы оставить этот пост, если Фургала оправдают, и он сможет вернуться в регион.

— Да. Но только я не говорил, что хочу оставить . Десятый раз повторяю: я не могу оставить пост до сентября 2021 года. Я не собираюсь никуда уходить. Я говорил о том, что…

— ... дадите ему возможность баллотироваться.

— Да, участвовать в выборах. Если он будет оправдан и если он захочет на них вообще пойти — этого мы не знаем. Тогда будет честно мне с ним не конкурировать. Это же так было сказано.

— Но как вы оцениваете сегодня эффективность Фургала как губернатора?

— Мне сложно оценивать. Понимаете, многие вопросы в государственном управлении, которые я сейчас вижу, вызывают, скажем так, тревогу. Но я не могу понять, это сделал он или его предшественники.

— Почему не можете?

— Система государственного управления демонтирована. Но кем — я пока не понимаю. Всё, что положительного сделал Фургал для края, мы продолжаем. Это и выплаты субсидий местному населению на авиабилеты, и снижение зарплат чиновникам, и отказ от перелетов бизнес-классом…

— А как быть с рейтингом инвестиционной привлекательности?

— Рухнул.

— Но кто за это несет ответственность? Разве не губернатор?

— Экономический блок правительства. И поэтому до сих пор все министры у нас — исполняющие обязанности. Если в социальном блоке зампред уже назначен, то здесь пока я присматриваюсь и разбираюсь. Я не понимаю, как можно было за два года с 18-го места слететь в седьмой десяток? Это же важно. Это не Агентство стратегических инициатив оценивает, не губернаторы. Это решает бизнес, закрытым голосованием, тайно. То есть, значит, бизнесу стало за последние два-три года некомфортно. А претензии его простые: подключение к сетям, коррупция, проволочки с документами. Да и просто отношение такое, знаете, «свой–чужой». Я с крупнейшим объединением предпринимателей встретился, мне там так объяснили: вы не наши, а вы вот наши. Так нельзя .

— Думаете, вам удастся это поменять?

— Даже если это чиновники делали, а не Фургал, я послал сигнал. У нас бизнес не может быть своим или чужим . Он весь наш, хабаровский. Так давайте ему помогать, на честной конкурентной основе, но абсолютно всем. Лишний рубль в бюджет налогов, лишнее рабочее место, зарплаты и отчисления в фонды — кто ж против этого?

Здесь мое преимущество, варяга, и я не стесняюсь этого слова, в том, что я никого не знаю . Мне без разницы: у меня лежит лист бумаги, я вижу компанию, учредителей, честные люди, налоги платят. Создали 200 рабочих мест. Инвестиционный проект такой-то, столько-то денег. Всё, пусть работают. Мне нужны показатели, и я этого добьюсь. На уровне правительства Хабаровского края я всю государственную машину настрою на такой лад, чтобы людям помогали, в социальной сфере делали дружелюбную систему.

Не плеваться в Москву

— За последнее время край посетили министры энергетики, строительства, обороны. В СМИ прозвучало, что на этой неделе визит на Дальний Восток может совершить премьер Михаил Мишустин. Ждете его в Хабаровском крае?

— Да мы всегда его ждем. Мы всех ждем здесь.

— Но что бы вы у него попросили, если он здесь окажется?

— Во-первых, Михаил Владимирович Мишустин вряд ли здесь окажется . Потому что есть протокол, он второе лицо в государстве, по Конституции. Если бы визит в Хабаровск планировался, то мы бы об этом знали. Поэтому, конечно, с протянутой рукой просить мы у него ничего не станем. Но будем заявляться в государственные программы, из которых выпали. В стране их всего 40, а нас в 15 нет. Потому что чиновники не летали в Москву, запросные позиции не формулировали.

— Откуда выпали, например?

— «Наука» — нас нет там вообще. Поэтому с Михаилом Владимировичем и с любым чиновником мы обсуждаем не «дай-дай-дай», а «включите, пожалуйста» . Мы готовы на условиях софинансирования, партнерства с федеральным правительством. Такой разговор — он конструктивный, его все принимают и понимают. А плеваться в Москву, говорить, что столица нехорошая и что-то не так делает, мы не станем. Мы будем работать в тесной связке с федеральным правительством, с администрацией президента, с местными властями, в каждом районе. Вся вертикаль власти должна быть слаженной. Такая у меня установка для всех.

— С вашим появлением правительство уже выделило краю 1,3 млрд рублей. Но насколько я знаю, Фургалу таких денег не давали. Это значит, что он, как вы сказали, может быть, плевался в Москву?

— Нет. Сергею Ивановичу Москва дала 42 млрд. У нас в бюджете на этот год из федерального центра (много) разных субсидий, субвенций и трансфертов. Поэтому Москва всегда давала денег Хабаровскому краю, просто это как-то оставалось за кадром. Почему-то в медиа транслировалось, что Москва нам чего-то недодает. Но у нас всё нормально, 1,3 млрд краю дали на выравнивание выпадающих доходов. Мы и после этого уже много что получили: на дороги, на аварийное ветхое жилье… Это все запросные позиции, правильно исполненные. Откомандированный мной в экономклассе министр транспорта добился включения нас в программу , в развитие сельских территорий и дорог, глубинки. Надо знать, куда послать, кого послать и к кому послать . И как оформить документы. Если этого не делалось, ну извините.

— Просто создается впечатление, что у вас есть некие договоренности с Кремлем.

— Конечно, есть.

— Какие?

— Прямые. Я назначен указом президента РФ. Точка. Вот вам все договоренности . А уже после опубликования указа и нашей беседы с Владимиром Владимировичем, которая транслировалась по телевидению, сразу началась организационная работа. Это нормально.

— Вы сказали, что готовы париться в бане с высокопоставленными чиновниками ради благополучия хабаровчан. Удалось ли с кем-то уже попариться?

— Слушайте, прекратите это. Весь эпатаж — он в прошлом . Всё. У меня столько было инициатив, но это всё там, сзади. Сегодня здесь мы занимаемся уже другими делами, конкретными, по улучшению жизни граждан, привлечению средств, контролю их расходования. Так что, всё, забудьте об этом.

— То есть с Мишустиным уже в баню не пойдете?

— Разберемся, с кем, и куда, и как будем …

Я не собираюсь копаться

— Если вернуться к личности Фургала, то впервые губернатору, такого уровня чиновнику предъявлено обвинение в заказном убийстве.

— Страшное.

— Да. Но, исходя из вашей позиции, можно сделать вывод: вы считаете, что он все-таки невиновен.

— Надеюсь…

— Есть ли у вас в связи с этим какие-то контраргументы? Может быть, знакомы либо с обстоятельствами, либо с материалами дела?

— Нет. Я, во-первых, не могу считать кого-то виновным или невиновным. Я могу надеяться на невиновность. Когда я с ним работал 10 лет, он не производил впечатления человека, способного «заказать» кого-то . Это правда. А по поводу дела… Ну как вы себе представляете, чтобы я позвонил в Следственный комитет и затребовал документы? Вы о чем вообще? Нет, конечно, я не знаю обстоятельства дела. И более того, я не собираюсь в них копаться. Я нашей системе доверяю — и правоохранительной, и судебной. Это моя позиция. Поэтому, когда суд состоится, мы всё узнаем.

— Просто есть, например, родственники погибших, с которыми вы могли бы встретиться и узнать их точку зрения, виновен он или нет…

— Слушайте, ну я же не адвокат, не следователь, не член Общественной наблюдательной комиссии. Я врио губернатора. Это не ко мне вопрос. Хотя я со всеми готов встретиться: и с родителями, и с родственниками . И вообще с народом я встречаюсь целыми днями, я сегодня провел десять, наверное, мероприятий. И везде люди, люди, люди … Не митинги, а рабочие вопросы. Только что был на Ассамблее народов Хабаровского края. Встречался — там больше 50 человек, наверное. Но все на социальной дистанции — у нас ограничения до 23 августа. Прошу всех соблюдать социальную дистанцию, и у нас она выдерживается.

Надпартийный губернатор

— Вы говорите очень много хороших вещей, что будете бороться с коррумпированными и неграмотными чиновниками. Но вам не на кого здесь опереться. Будете кого-то привлекать со стороны? Может быть, из Москвы, откуда-то еще? Как планируете вести кадровую работу?

— Ну, во-первых, я, конечно, с собой сразу привез руководителя аппарата. Это первый заместитель председателя краевого правительства Александр Никитин. Во-вторых, аудитора и ревизора. Его имя не буду называть. Этот человек в структуре работает уже три недели. Пресс-секретаря Яну Черникову, с которой работал в Госдуме. Она, кстати, хабаровчанка, и для меня это было сюрпризом. Также привез человека, отвечающего за кадры, и юриста — то есть того, кто отвечает за подготовку документов. А министры-отраслевики в основном должны быть местные , конечно. Хотя для меня не принципиально, откуда они будут. Главное, чтобы профессионалы. Но в целом я планирую опираться на выходцев или жителей Хабаровского края.

Яркий пример — зампред правительства по социальным вопросам Евгений Никонов. Высочайшего класса профессионал. Его последнее место работы — в правительстве Москвы, департамент здравоохранения. Но он хабаровчанин, окончил местный вуз, сделал здесь карьеру, а потом пошел по восходящей в столицу. Пришло время отдавать долги родному краю. Пожалуйста, я его пригласил. Поэтому, может быть, и таким путем пойдем.

— При Фургале ЛДПР занимала в кадровой политике края доминирующее положение. Вы сохраните ее? Насколько я знаю, партия власти очень сильно обижалась за то, что ее здесь практически отстранили?

— У нас действительно от ЛДПР здесь избралось большинство депутатов в краевой думе, в городских думах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Это два крупнейших города. То есть везде ЛДПР. Председатели из ЛДПР, мэр в Комсомольске из ЛДПР. А вот мэр в Хабаровске — Сергей Кравчук — от «Единой России». С Кравчуком мы встретились, я дал сигнал и ему, и всем его избирателям, что мы будем работать вместе. Ведь если мы будем воевать, какие-то локальные вопросы решаться не будут. Нам это надо? Нет. Нам населению надо помогать. Поэтому я не собираюсь как-то разделять людей по партийному признаку …

— То есть будете надпартийным губернатором?

— Мне бы так хотелось по крайней мере. Хотя логичнее было бы большинство во всех парламентах. Два сенатора от ЛДПР. Депутат-одномандатник в Госдуме от ЛДПР. Я сам от ЛДПР. Логичнее было бы всё это дело возглавить. Ну посмотрим..

— ЛДПР уже заявила, что готова вас выдвинуть в губернаторы Хабаровского края. А как вы сами настроены? Считаете себя здесь человеком временным или уже готовы остаться?

— Вы знаете, с трапа сошел, и у меня ощущение, что я в душе дальневосточник . И чем больше я погружаюсь, тем больше кажется, что я здесь вообще жил, работал, вырос. Есть какая-то химия внутренняя с людьми. Даже с теми, кто сейчас против. Я со многими пообщался — не на массовых мероприятиях, а так, по улицам прогуливаясь. Это абсолютно нормальные разговоры. Я понимаю, за что они условно не любят Москву. Накипело. Здесь десятилетиями у людей кипело, потому что к ним относятся неправильно. Ну не по-человечески. Не абстрактная Москва, а чиновники черствые.

Это всё в прошлом

— Как вы эту ситуацию объясните?

— Десятилетия несменяемости власти. Ну и просто никто не направлял. Я не знаю, Сергей Иванович Фургал пробовал, наверное, воспитывать, как-то направлять в нужное русло отношение к людям человеческое, но не успел . Я продолжу, обещаю. Чиновники должны быть дружелюбными к людям. Вся государственная система должна быть дружелюбной к людям. Это моя установка, и я буду просто дубиной здесь наводить порядок. В первую очередь в управленческом аппарате.

— Не могу не спросить о ваших законодательных инициативах, которые на федеральном уровне не прошли.

— Там много всего было. Гремело, гремело…

— Да. Хотели доллар запретить и для женщин в критические дни выходные объявить…

— Да много чего было, конечно. А что плохого?

— Может быть, стоит хотя бы в одном субъекте жительницам подарок сделать?

— Да разберемся, разберемся со всеми инициативами… Всё это в прошлом. Я уверен: люди прекрасно понимают, что мое прежнее место работы — Госдума…

— То есть там был один имидж, тут другой?

— Ну, конечно. Это совершенно иное качество работы. Там больше работа со СМИ, больше эпатажа, больше предложений, больше обсуждений. Здесь больше конкретной работы , помощь людям. Если какая-то из моих инициатив найдет здесь применение — почему бы и нет?

Но это всё в прошлом. Я стал аккуратней, конечно, относиться к словам . Потому что это уже слово руководителя субъекта Российской Федерации. Третьего, на всякий случай, по величине. Хабаровский край — третья территория РФ.

— Как вы проводите свободное время здесь? Оно у вас есть?

— Нет никакого свободного времени , ноль. Утром встал — на работе, вечером пришел — до ночи.

— То есть не уходите отсюда?..

— В выходные поездки. Охотск, Николаевск. Где мы еще были? Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Новый Ургал, Советская Гавань, Ванино. Это пока то, что я за три недели успел объехать, пролететь, на поезде, на машине, на самолете.

— Если бы у вас такой день появился, что бы вы сделали, находясь в Хабаровском крае?

— На футбол бы сходил . У нас классный клуб. И в воскресенье он, кстати, играет. В ФНЛ у нас, в лиге. Пойду на стадион. 10% болельщиков допускается. Возьму старшего сына Петра и пойдем болеть.

Источник: Известия