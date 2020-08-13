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Международный день левшей отмечается 13 августа: история праздника и особенности леворуких людей

15:55 13.08.2020 Фото: pxhere.com
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В списке известных левшей есть, например, Мерилин Монро, Юлий Цезарь, Бетховен, Билл Клинтон, Марк Твен и прочие, которые доказали всему миру значимость своей особенности.

Международный день левшей отмечается 13 августа: история праздника и особенности леворуких людей
На Руси когда-то к левшам вообще было предвзятое отношение

В современном мире большая часть всего создана (принадлежности для письма, кухни, двери и замки к ним и прочее) для людей, которым удобнее все делать правой рукой. В Международный день левшей, который празднуют 13 августа, инициаторы торжества и их последователи стараются напомнить миру о тех, кто имеет оригинальную особенность – делать все левой.

Исторические подробности и цель Международного дня левшей

Проводить Международный день левшей в первый раз инициировали в Клубе леворуких людей (в Британии), отметив подобный праздник в узком кругу. Случилось это 13 августа 1992 году. Учредители Дня левшей решили, таким образом, обратить внимание общественности на сложности, с которыми этим людям приходится сталкиваться ежедневно, живя в мире праворуких. Они хотят зазвать дизайнерский мир, производителей и продавцов к тому, чтобы они учитывали момент удобства для левшей, когда те будут пользоваться какими-либо предметами.

Еще праздник стремится развеять суеверные мысли и предрассудки, касающиеся левшей, которые даже сейчас имеют место в некоторых культурах. Также инициаторам Международного дня левшей хотелось бы, чтоб феномен леворукости изучался с еще большей силой.

Но самое главное то, что до сих пор во многих учебных заведениях мира, школьников-левшей переучивают писать правой рукой. Этот факт, конечно же, трудно воспринимать без капли грусти. Ведь уже давно доказано, феноменальную особенность леворуких людей. А подобное переучивание может иметь плохие последствия в плане психологического стресса, к тому же это нехорошо сказывается на успешности учеников. На Руси когда-то к левшам вообще было предвзятое отношение. Они, к примеру, не могли даже дать показания в суде.

Особенности левшей, на которые больше обращают внимание благодаря празднику

С психологической точки зрения характер леворуких людей очень сильный, а еще они обладают мощным творческим потенциалом.
В списке известных левшей есть, например, Мерилин Монро, Юлий Цезарь, Бетховен, Билл Клинтон, Марк Твен и прочие, которые доказали всему миру значимость своей особенности.
В День левшей все, кто только пожелает, имеют возможность понять, как чувствуют себя те, кто делает все левой рукой. Им предлагается, на протяжении целого дня, «использовать» для всего только левую руку.

В различных мероприятиях, акциях и соревнованиях левши показывают то, что ничем не отличаются от остальных людей, то есть, они отлично «функционируют» в обществе праворуких. А с некоторыми творческими заданиями они справляются даже на порядок лучше.
Хорошо, что с каждым годом все больше родителей и воспитателей нормально воспринимают левшей и не заставляют их, во что бы то ни стало, переучиваться.

Источник: rsute.ru

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