Проверить зрение Мишустин предложил Силуанову и Мурашко

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром финансов Антоном Силуановым и главой Минздрава Михаилом Мурашко.

Министры посетили больницу на Чукотке. Во время визита глава правительства в шутку предложил коллегам проверить здоровье.

"В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?" — сказал он.

Михаил Мишустин в четверг прибыл в Анадырь, с которого начнется его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку. С 13 по 18 августа премьер посетит четыре дальневосточных региона — Чукотку, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.

Источник: РИА Новости