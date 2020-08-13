Скончались от коронавируса 124 пациента за последние 24 часа в России

За сутки в РФ полностью выздоровели 6098 пациентов. Всего выписано 716 396 человек. Общая доля вылечившихся составила почти 79% от всех заразившихся. С начала пандемии в России скончались 15 384 заболевших.

В России за сутки выявили 5057 новых случаев COVID-19

Число жертв коронавирусной инфекцией в мире приблизилось к 750 тысячам.

В России за последние сутки выявили 5057 новых случаев COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 907 758 человек. У 26,3% новых заболевших отсутствуют симптомы заболевания, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. За последние 24 часа умерли от болезни 124 пациента. В настоящее время в стране болеют 191 362 человека.

За сутки в РФ полностью выздоровели 6098 пациентов. Всего выписано 716 396 человек. Общая доля вылечившихся составила почти 79% от всех заразившихся. С начала пандемии в России скончались 15 384 заболевших. Доля умерших составляет 1,69% от всех заразившихся коронавирусом в стране.

По количеству новых случаев COVID-19 первое место занимает Москва — 692 больных. За столицей следуют Свердловская область — 162, Московская область — 148, Нижегородская область — 130, Ростовская область — 125 и Красноярский край — 121 пациент. Наименьшее количество заболевших за последние сутки обнаружено в Еврейской автономной области и Севастополе — по два пациента, Чечне — пять, Северной Осетии — восемь, Калининградской области и на Алтае — по 11 больных.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на утро 13 августа в мире зарегистрировано 20 550 481 случай заражения новым типом патогена. Жертвами инфекции оказались 748 348 человек. На первом месте по числу больных находятся США — 5 195 195 заболевших (из них 165 975 скончались). Вторую строчку занимает Бразилия — 3 164 785 (104 201 умерли), на третьей — Индия с 2 329 638 пациентами (46 091 стали жертвами инфекции). Россия в этом списке занимает четвертую позицию, а по числу умерших — 11-ю. По смертности от COVID-19 третье место занимает Мексика (54 666). Следом идут Великобритания (46 791), Италия (35 225) и Франция (30 375).

Ученые из Испании и Бразилии обнаружили связь между резус-фактором и заражением коронавирусом. Результаты исследования опубликованы на портале medRxiv. Из них следует, что люди с отрицательным резус-фактором (Rh–) могут чаще заражаться коронавирусной инфекцией. Ученые также выяснили, что на более быстрое распространение COVID-19 оказывают такие факторы, как высокое соотношение пожилых и людей трудоспособного возраста, поток иностранных туристов, распространенность рака легких и курения, употребление алкоголя, тесные физические контакты при приветствии и ряд других.

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19. Об этом 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что препарат испытала на себе одна из его дочерей, и она чувствует себя хорошо. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в свою очередь заявила, что хочет проверить данные об испытаниях вакцины, которая получит название «Спутник V». ВОЗ планирует убедиться, что исследования проводились в соответствии с установленными процедурами.