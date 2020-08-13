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Готов ли стать мэром Бердска Владимир Захаров?

16:30 13.08.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Срок полномочий Евгения Шестернина истекает в ноябре 2020 года. Сейчас Евгений Анатольевич участвует в выборах депутатов заксобрания Новосибирской области. И если он все-таки останется в кресле главы, то ему предстоит бороться за должность с другими претендентами.

Готов ли стать мэром Бердска Владимир Захаров?
Замглавы Бердска Владимир Захаров

Готов ли стать мэром Бердска заместитель главы по строительству и дорожному хозяйству Владимир Захаров? "Курьер. Среда. Бердск" решил узнать ответ на этот вопрос. Владимир Николаевич дал ответ. Напомним, как сообщил источник "Курьер. Среда. Бердск", уйти досрочно с поста главы Бердска планирует Евгений Шестернин. Сейчас Евгений Анатольевич участвует в выборах депутатов заксобрания Новосибирской области по избирательному округу №16. Глава города возглавляет окружной список партии "Единая Россия". Он заявлял новосибирским СМИ, что если его выберут депутатом, то он пойдет в депутаты.

В любом случае срок полномочий Евгения Шестернина истекает в ноябре 2020 года. И если он все-таки останется в кресле главы, то ему предстоит бороться за должность с другими претендентами.

- У меня нет информации, что Евгений Анатольевич планирует уйти с поста главы города, - отметил Владимир Николаевич 13 августа.

Готов ли подать свою кандидатуру на конкурс на пост главы города Владимир Захаров?

- Евгений Шестернин - глава города Бердска, а мы его заместители. Мы в одной команде работаем на развитие города. Плохо или хорошо - судить бердчанам. Никаких обсуждений тем, о которых вы говорите, у главы с нами (заместителями) не было, - сказал Захаров.

И все-таки - хочет ли стать мэром города Владимир Николаевич?

- У нас в городе есть мэр. И я являюсь частью его команды, другие варианты не рассматриваются, - ответил вице-мэр Бердска.

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