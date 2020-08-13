Грозившему покончить с собой из-за невыносимых болей в позвоночнике пенсионеру из Бердска в НИИТО советуют сходить к кардиологу

В клинике подчеркнули, что когда пациенту предстоит плановое хирургическое лечение, очень важно обеспечить его безопасность. Отклонения в результатах обследований могут таить в себе угрозу для здоровья или даже жизни.

По словам врачей, патология сердца и диабет лидируют среди сопутствующих патологий, требующих пристального внимания

Сотрудники НИИТО советуют максимально успокоиться, пройти консультацию у кардиолога и по результатам решать вопрос по хирургии позвоночника жителю Бердска Юрию Попову, грозившему покончить с собой из-за нестерпимых болей.

-Когда пациенту предстоит плановое хирургическое лечение, очень важно обеспечить его безопасность. Пациенту, который не является специалистом в области медицины, порой сложно понять после длительного пути подготовки к операции, что какие-то (на его взгляд) незначительные отклонения в результатах обследований могут таить в себе угрозу для здоровья или даже жизни.

Патология сердца и диабет лидируют среди сопутствующих патологий, требующих пристального внимания. К сожалению, отсутствие жалоб у пациента далеко не всегда свидетельствует о благополучии в организме. Насколько можно судить по Вашему обращению в СМИ: сейчас нужно максимально успокоиться, пройти консультацию (замечательно, если это будут специалисты клиники Мешалкина) и с результатами решать с врачами Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна вопрос по хирургии позвоночника, - пояснила пресс-секретарь Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Мария Морсина.

Напомним, 69-летний Юрий Попов почти год живет с невыносимой болью в пояснице.

-С октября у меня болит поясница, скоро год будет. Я ветеран труда, инвалид. Перенес три операции: на сердце, горле, позвоночники. Мне три месяца пытаются сделать операцию. Все дело в плате. У нас нет бесплатной медицины. Нету. Я в тупике. Я поехал вчера в НИИТО, мне дали квоту. Ждал, три раза переносили. Заплатил три раза. Делал коронавирус. Ходил по врачам. Две мои пенсии ушло на врачей, обследования, лекарство. В НИИТО: извините, но вылечите сердце, а потом сделаем операцию. Мол, вдруг ты помрешь. Дальше что мне сделать? В НИИТО, что, привозят только здоровых людей, у них нет кардиолога, чтобы улучшить ситуацию? Это дурость просто. В 2008 году мне делали в НИИТО операцию на позвоночнике. В бесплатной операции отказали, а за деньги — пожалуйста. Операцию сделали без всяких проблем. Сделали кардиограмму, взяли кровь и сразу на стол. Я не знаю, что мне делать, покончить с собой или писать на кого-то. Нет, я писать не буду, лучше отравлюсь, это легче. А что мне делать? У меня боли бешеные. Знаете, что такое зубная боль? У меня такая боль на позвоночнике уже почти год. Я добивался, а мне написали, что по одному пункту я не прохожу, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 12 августа Юрий Попов.