Заработал за 2019 год 5 млн рублей экс-мэр Калуги Дмитрий Разумовский. А его маленький сын - 383 тыс. рублей

Согласно обнародованным данным, его супруга за этот период заработала 4 503 877 рублей.

Опубликована декларация о доходах замгубернатора-министра цифрового развития Калужской области Дмитрия Разумовского

Опубликована декларация о доходах замгубернатора-министра цифрового развития Калужской области Дмитрия Разумовского.

Согласно обнародованным данным, Дмитрий Олегович за 2019 год заработал 5 123 921 рублей 61 копейку. Его супруга за этот период заработала 4 503 877 рублей, а один из несовершеннолетних детей - 383 521 рубль.

В собственности замгубернатора земельный участок (500 кв.м), две квартиры (87 и 23,3 кв.м) и автомобиль КИА Ceed. У спруги - третья часть квартиры площадью 65,3 кв.м. и легковой автомобиль КИА Rio.

Помимо собственности у супруги Разумовского и двух его несовершеннолетних детей находится в пользовании квартира площадью 23,3 кв.м, у третьего ребенка - квартира площадью 48,5 кв.м.

Напомним, до декабря прошлого года Дмитрий Разумовский занимал должность городского головы Калуги.

Отметим, что его доход за 2019 год больше дохода Владислава Шапши, который в прошлом году был мэром Обнинска.

Источник: kaluganews.ru