Огнетушители: разновидности и их особенности

Для того чтобы быстро нейтрализовать место возгорания, обязательно в любом помещении должно присутствовать специальное противопожарное оборудование.
Огнетушители и их разновидности
Огнетушители – это популярное средство, предназначенное для тушения пожаров. Благодаря своим компактным размерам и простой форме, его удобно переносить с одного места на другое. Обычно изделие представляет собой красный баллон со специальной трубкой.
Сейчас на рынке представлено огромное количество огнетушителей, которые отличаются по своим характеристикам. В зависимости от предназначения, огнетушители могут иметь внутри следующее наполнение:
- Вода. Этот компонент считается самым дешевым вариантом. К сожалению, из-за неэффективности средства, водяные огнетушители все реже встречаются на рынке.
- Порошок. Это самый универсальный вариант огнетушителя, который позволяет локализовать очаг возгорания и быстро нейтрализовать все процессы горения.