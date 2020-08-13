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Огнетушители: разновидности и их особенности

16:31 13.08.2020
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Возгорание часто возникает внезапно, при этом огонь быстро распространяется по всему помещению.

Для того чтобы быстро нейтрализовать место возгорания, обязательно в любом помещении должно присутствовать специальное противопожарное оборудование.

Огнетушители и их разновидности

Огнетушители – это популярное средство, предназначенное для тушения пожаров. Благодаря своим компактным размерам и простой форме, его удобно переносить с одного места на другое. Обычно изделие представляет собой красный баллон со специальной трубкой.

Сейчас на рынке представлено огромное количество огнетушителей, которые отличаются по своим характеристикам. В зависимости от предназначения, огнетушители могут иметь внутри следующее наполнение:

  1. Вода. Этот компонент считается самым дешевым вариантом. К сожалению, из-за неэффективности средства, водяные огнетушители все реже встречаются на рынке.
  2. Порошок. Это самый универсальный вариант огнетушителя, который позволяет локализовать очаг возгорания и быстро нейтрализовать все процессы горения.
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