Кредитные карты с льготным периодом стали «карантинным» трендом банковских услуг

И самым неприятным фактором стало снижение реальных доходов и рост безработицы, который отмечался во всех развитых странах. В России экономический и финансовый кризис усугубился конфликтом на нефтяном рынке, который даже после завершения продолжает оказывать негативное влияние на национальную валюту. В этих условиях граждане начали испытывать серьёзный дефицит наличных и безналичных средств. Поэтому кредитование на льготных условиях без всякого преувеличения стало своеобразным спасательным кругом для тысяч российских семей.



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Сегодня большинство крупных банков пошло навстречу своим клиентам, улучшив условия открываемых кредитных линий. Представленные в различных рейтингах лучшие кредитные карты превратились для многих держателей в «палочку-выручалочку», позволяющую использовать деньги по своему усмотрению с возможностью вернуть потраченную сумму без процентов. Стандартный льготный период – 100 дней позволяет закрыть прорехи в семейном бюджете до получения зарплаты, задержанной из-за самоизоляции. Зачастую эти три месяца предоставляют возможность найти новую работу со стабильной оплатой труда. И, наконец, такие кредиты могут стать единственным способом для платного лечения различных заболеваний, в том числе и последствий коронавируса.

Практически все кредитные карты оснащены чипами Apple Pay, Google Pay

и Samsung Pay, позволяющими осуществлять бесконтактные платежи со смартфонов и мобильных приложений. Такие микросхемы предоставляют возможность оплаты услуг через терминалы даже без подключения к интернету. Подобные ноу-хау способны со временем заменить пластиковые карты мобильными телефонами. В том смысле, что носить с собой банковский «пластик» будет уже не нужно – достаточно приложить смартфон к терминалу и платёж будет проведён.

Банковское кредитование в этом непростом для всех году понесло существенные потери в области ипотечных и потребительских кредитов. Поэтому льготные программы с процентными «каникулами» стали для многих банков ведущим продуктом. Что касается клиентов, то многие из тех, кто год назад и не помышлял о получении такой карты, сегодня рады возможности попользоваться деньгами, чтобы пережить трудные времена. А некоторые граждане научились самостоятельно рефинансировать собственные кредиты, регулярно меняя банки и кредитные линии с выгодой для себя.