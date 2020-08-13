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Обувь для мальчиков — что нужно знать при покупке

16:32 13.08.2020
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Кажется, вот только вчера были куплены кроссовки, а ребенок пришел с прогулки и показывает отклеившийся носок.

Ситуация стандартная, знакомая многим родителям. И проблема не в том, что дети гиперактивны и не относятся бережно к вещам, а в том, что качество обуви для мальчиков часто хромает. Брендовые товары стоят дорого, и не каждый семейный бюджет потянет такую нагрузку, а реплики из масс-маркета не выдерживают испытание временем. В результате за сезон может изнашиваться по несколько пар, что по суммарной стоимости нередко совпадает с затратами на фирменную продукцию. Что же делать? — напрашивается вопрос. Ответ на поверхности — покупать в интернете.

Уже давно не секрет, что одни и те же товары в офлайн- и онлайн-магазинах стоят по-разному, и разница в цене может достигать 15-20%. Кроме того, на сайтах производителей и крупных мультибендовых площадках регулярно проводятся акции, распродажи, действуют бонусные программы, что делает шопинг еще дешевле. Среди наиболее популярных брендов, пользующихся заслуженной репутацией, можно выделить турецкие марки Tofino, Perlina, а также всеми любимые Crocs и Geox.

Выбирая обувь для мальчиков, первое, на что нужно обратить внимание, это подошва и задник. Подошва должна быть достаточно гибкой и амортизированной, чтобы обеспечить стопе оптимальную нагрузку при ходьбе. По высоте и структуре она может быть средней, толстой, рифленой, протекторной и так далее. Правильную фиксацию ноги обеспечивает жесткий задник. Также желательно, чтобы внутренняя стелька была изготовлена из натурального материала: кожи или текстиля. На лето мальчишкам понадобится хотя бы по одной паре сандалий, кедов и кроссовок, а из демисезонной и зимней обуви потребуется купить ботинки, полусапоги или угги.

Поскольку примерка при заказе онлайн невозможна, то важно разобраться с размерной сеткой, которая обычно размещается на сайтах интернет-магазинов. Что касается расцветок, то для мальчиков обувь обычно делается в нейтральных базовых оттенках: сером, синем, зеленом, черном. Она не маркая, более практична в носке и уходе, сочетается с любой одеждой, в том числе верхней. Из материалов самыми востребованными являются кожа, замша, в более бюджетных модельных линейках — нубук, войолок, текстиль. Эффект водонепроницаемости достигается после обработки спреями и кремами со специальным составом. Какому именно варианту отдать предпочтение, выбор индивидуален, главное, чтобы обновка понравилась ребенку, и он носил ее с удовольствием.

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