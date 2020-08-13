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Похоронят 17-летнюю отличницу из школы №1 в Бердске 14 августа. Ее убил ломовоз

19:13 13.08.2020, Алиса Ершова Фото: Василиса А.
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Анна просто гуляла по городу, когда многотонная машина сбила ее. Девочка в 2020 году она окончила 11-й класс и строила планы на будущее. Нелепая случайность отобрала жизнь.

Похоронят 17 летнюю отличницу из школы №1 в Бердске 14 августа. Ее убил ломовоз
17-летняя Анна мечтала о поступлении в НЭТИ или РанХиГС, но утром 12 июля ее сбил ломовоз
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Похоронят 17 летнюю отличницу из школы №1 в Бердске 14 августа. Ее убил ломовоз

Похоронят 17-летнюю отличницу из школы №1 в Бердске 14 августа. Ее убил ломовозСкончались еще две медсестры от коронавируса в Новосибирской областиЕщё 356 новостей

Не сбудутся детские мечты. 17-летняя бердчанка Анна вышла с утра 12 августа 2020 года из дома на прогулку - она переходила улицу Советскую недалеко от Первомайской в Бердске. Вне "зебры" и уже перешла дорогу наполовину, когда ей навстречу выехал ломовоз. Он сбил девочку

Вес машины пришелся прямо на голову, она оказалась сильно повреждена. Сначала даже казалось, что это не 17-летняя выпускница школы, а пожилая женщина.

Страшная смертельная авария произошла в 10 утра, но родные узнали об этом только около 4 часов дня.

- Мне мама позвонила, сказала, что Аня погибла. Разумеется был шок, ступор. Естественно, мы не верили в это. Мама плакала. Ну какая мать переживет без слез смерть ребенка? Как можно вообще это нормально принять? - рассказывает сестра погибшей Василиса.

Анна была гордостью школы №1 - золотой медалисткой, участницей разных конкурсов и олимпиад, победительницей муниципального этапа олимпиады школьников по литературе. В 2020 году она сдала ЕГЭ по русскому на 100 баллов. Кроме того, девочка любила иностранные языки и художественную литературу. Анна запомнилась своим друзьям и близким скромностью, отзывчивостью и доброжелательностью.

В детстве она мечтала стать учителем начальных классов, но увы, теперь ее мечте не суждено сбыться. Очень хорошо написав ЕГЭ, Анна грезила о поступлении в НГТУ или РАНХиГС - по словам ее сестры, Василисы, девушка долго не могла определиться, куда идти. О своих мечтах она говорила, что хочет поступить в университет и не ошибиться.

В каждом школьном предмете Анна находила для себя что-то интересное. Девушка отличалась терпением и упорством в достижении целей, усердно трудилась и ценила учебу. Весь день семья Анны провела в разъездах: в полиции, на кладбище. Принять утрату любимой дочери, сестры - невероятно тяжело для семьи. В памяти окружающих Анна навсегда останется светлым человеком, который всегда мог поддержать и помочь.

Память о милой выпускнице болью отдается в сердце матери, сестры, всех друзей и близких.

Прощание с Анной состоится завтра, 14 августа, в 12:00 в Сретенском храме на ул. Кутузова, 17.

Ее сестра Василиса просит всех, кто был свидетелями страшной аварии или кто производил съемку на видеорегистратор напротив дома №102 по улице Первомайской, сообщить ей по номеру: 8-913-063-77-64

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От редакции

Выражаем свои соболезнования семье погибшей

венгерка, 13 августа 2020 19:33
Какое горе! Месяц назад прославилась на весь город девушка и такая трагедия. Мои соболезнования.
Иногда кажется мне, что молодыми уходят самые лучшие и светлые.

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