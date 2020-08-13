Одобрил проект санитарно-защитной зоны в 500 метров полигона ТКО и не заметили СНТ "Марьин Лог" и реку Раздельную у Бердска Роспотребнадзор?

По данным специалистов в проект зоны не входит жилая застройка и комплексы водопроводных вооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Также не входят земельные участки для выращивания сельхозпродукции.

Жители Юго-Восточного микрорайона и СНТ «Марьин Лог» в недоумении. Полигон ТКО будет нести вред не только природе, но и здоровью людей



Одобрило проект санитарно-защитной зоны для полигона ТКО рядом с кладбищем Бердска, аэродромом "Бердск-Центральный", СНТ "Марьин Лог" и рекой Раздельная управление Роспотребнадзора по Новосибирской области. Как он получил одобрение при наличии рядом таких объектов, узнавал "Курьер. Среда. Бердск". Напомним, нет запрета на размещение свалок рядом с кладбищем Бердска и СНТ "Марьин Лог" в законах об окружающей среде, заявило министерство природы.

Роспотребнадзор заявил, что санитарно-защитная зона полигона ТКО - 500 метров. В соответствии с проектом зоны, в нее не входит жилая застройка и комплексы водопроводных вооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использование земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, заявили специалисты. А как же СНТ и река Раздельная, которая впадает в Обское водохранилище, откуда берется питьевая вода для Бердска?

Читайте вопросы редакции и ответы

Вопросы

Рядом с кладбищем Бердска и поселком Маяк Искитимского района на участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется полигон по Территориальной схеме обращения с отходами Новосибирской области.

По заявлению министра ЖКХ региона Архипова, согласно санитарно-эпидемиологическому заключению от 31.03.2020 №54.НС.01.000.Т.000.398.03.20 проект санитарно-защитной зоны для полигона соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Уточните, дату, когда было выдано положительное заключение по санитарно-защитной зоне проекта полигона?

Как может проект санитарно-защитной зоны полигона может соответствовать нормам при наличии рядом городского кладбища?

Как может проект санитарно-защитной зоны полигона может соответствовать нормам при наличии реки Раздельная? Обоснуйте, почему попадание отходов и дождевых стоков не угрожает жизни бердчан, если река впадает в Обское водохранилище, откуда берется вода для питья.

При наличии рядом аэродрома "Бердск-Центральный", если проект предполагает захоронение ТКО, а значит открытую яму - то есть свалку, надо которой будут собираться птицы. Как вы дали разрешение на такой объект, если скопление птиц - это риск их попадания в турбины самолет и риск катастроф и смерти людей?

Укажите исполнителя - кто подписал положительное заключение по проекту Санитарно-защитной зоны полигона у с. Маяк?

Министерство

Производственная территория ООО «Полигон» располагается по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, МО Совхозный сельсовет, на одном земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085. Категория земель данного участка - «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения». Разрешенное использование под иными объектами специального назначения. По документу - специальная деятельность.

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно- защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон определен Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Правила установления санитарно- защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно- защитных зон».

В соответствии с Правилами санитарно- защитных зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Согласно п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 полигоны твердых бытовых отходов, участки компостирования твердых бытовых отходов относятся ко 11 классу с санитарно-защитной зоной 500 м.

Исходя из расчетов рассеивания загрязняющих веществ, выбрасываемых в результате эксплуатации оборудования на территории ООО «Полигон», а также расчетов акустического воздействия в границах санитарно-защитной зоны и на территории жилой настройки, степень негативного воздействия не превышает предельно допустимые значения, установленные санитарными правилами и нормами.

В связи с этим, Управлением в установленном порядке, было выдано санитарно-эпидемиологическое заключение N* 54.HC.01.000.T.000398.03.20 от 31.03.2020r. на «Проект санитарно-защитной зоны для проектируемого полигона твердым коммунальных отходов, расположенного по адресу Новосибирская область, Искитимский район, МО Совхозный сельсовет. Кадастровый номер земельного участка-54:07:047401:1085» на основании экспертного заключения (протокола) санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации №1-609 от 26.02.2020r., выданного аккредитованной экспертной организацией ИП Шавлинская Л.П. (аттестат аккредитации RA.RU.710002). Решение об установлении санитарно- защитной зоны Управлением не выдавалось.

Указанныйпроект соответствует государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1. 1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; CH 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и территории силой настройки», СанПиН 2.1.6.1032- 01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

Вопросы

Проводились ли перед подготовкой проекта Постановления Правительства Новосибирской области от 25.07.2019г. №284-п, в соответствии требований 67 нормативных документов, изложенных в Постановлении Правительства Новосибирской области от 25.07.2019г. №284-п, изыскательные работы по выбору местоположения объекта ТБО в пригородной части г.Бердска у с.Маяк Искитимского района с обеспечением санитарно-эпидемиологических эпидемиологических требований и условий для безопасного проживания жителей города Бердска?

Проводились ли исследования территории земельного участка кадастрового номера 54:07:047401:1085, исходя из природных условий размещения полигона, в том числе геологическое строение, гидрогеологические условия, свойства грунтов, развитие опасных геологических процессов и технологических особенностей складирования ТБО?

Пришлите список норм, которые должны быть у проекта Санитарно-защитной зоны полигона

Вышлите список норм, которые соблюдены у проекта полигона ТКО в с. Маяк



Министерство

В соответствии с указанным проектом в санитарно-защитную зону полигона, объекты, указанные D п. 5 Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», а именно: а) жилая настройка, объекты образовательного и медицинского назначения, спортивные сооружения открытого типа, организации отдыха детей и их оздоровления, зоны рекреационного назначения и для ведения садоводства; 6) объекты для производства и хранения лекарственных средств, объекты пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексы водопроводных вооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использование земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно- защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями, не попадают.

Озеленение санитарно-защитной зоны, ее благоустройство и соблюдение нормативов позволит уменьшить вредное воздействие промышленного предприятия на окружающую природную среду.

Согласно л. 7 Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 N-• 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в срок не более одного года со дня ввода в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта, в отношении которого установлена или изменена санитарно-защитная зона, правообладатель такого объекта обязан обеспечить проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контypoм объекта и в случае, если выявится необходимость изменения санитарно-защитной зоны, установленной или измененной исходя из расчетных показателей уровня химического, физического и (или) биологического воздействия объекта на среду обитания человека, представить в уполномоченный орган заявление об изменении санитарно-защитной зоны.

Вопрос

Просим Вас представить соответствующие подтверждающие документы.



Министерство

Информация о выданных санитарно- эпидемиологических заключениях размещена на общедоступном поисковом сервисе fp.crc.ru — Реестр санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию.

В соответствии со ст. 38 Закона РФ от 27. 12. 1991 N.• 2124-1 «О средствах массовой информации» редакция проекта санитарно-защитной зоны будущего полигона, не является документом деятельности Управления.