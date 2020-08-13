«Нас вынуждают на коленях ползать»: Объясняют нищетой выплату 10 000 рублей в августе 2020 на детей от 3 до 16 лет россияне

Петиция в поддержку третьей выплаты для подготовки к школе преодолела численный рубеж в 250 000 подписей. Но президент так и не сделал заявления о продлении помощи семьям с детьми, которые уже получили по 20 000 на каждого ребенка.

Некоторые родители уже потратили 20 тыс. рублей, полученных от Путина

Петиция, в которой родители просят президента и правительство предоставить еще одну выплату в 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет в августе, чтобы подготовится к школе, набирает обороты. На 17.00 четверга, 13 августа, подписи под обращением поставили свыше 252 000 человек. За сутки петицию к федеральной власти поддержали 3000 человек. Активность после затишья снова выросла. Преодолен очередной численный рубеж. Следующая цель — 300 000 голосов.

Но глава государства пока никак не высказывался о продлении выплаты. Хотя идею с августовским пособием поддержали и некоторые депутаты Госдумы. Скорей всего, еще одной выплаты не будет. По крайней мере, нет никаких реальных подвижек в этом направлении. Напомним, что о повторных выплатах в июле глава государства объявил 23 июня.

Петицию в начале июля создала жительница Новосибирска Наталья Бусарова, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».



— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.Многие родители в комментариях благодарят президента. Есть и критические посты о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.

Семьям с детьми с апреля выплатили несколько временных пособий:

- 15 тыс. рублей перечислили на малышей, не достигших 3-летнего возраста. Начисляли их с апреля по июнь.

-10 тыс. рублей в июне получили семьи, воспитывающие детей от 3 до 16 лет. Еще 10 тыс. в июле получили уже все семьи с детьми от рождения до 16 лет.

С апреля и до сентября продолжат платить пособие на детей безработных. Это – 3 тыс. рублей в месяц на всех несовершеннолетних детей.

Российские родители не теряют надежду, что продлят на август выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Некоторые ссылаются на слова главы кабмина Михаила Мишустина о продлении мер социальной поддержки, принятых в связи с коронавирусом до середины сентября. Но премьер не упоминал в своих речах детские выплаты. Он анонсировал продление выплат для соцработников, помогающих в работе с коронавирусными пациентами. Именно им до 15 сентября полагаются денежные выплаты.

Поэтому сказать определенно, будет в августе еще одна детская выплата, пока невозможно. Ссылаться на слова Мишустина в данном случае не корректно. Решение о назначении пособий принимает президент. Правительство же издает постановления о правилах начисления выплат уже на основании президентских указов.

Плюс каждая выплата на детей вводилась после личного заявления Путина. Вероятно, при назначении еще одного пособия он тоже выступит сам с обращением к нации. Пока нормативно-правовых актов по данному вопросу не принималось и не анонсировалось.

Люди активно комментируют тему желаемых августовских выплат и приводят примеры того, на что родители потратили детские выплаты, внезапно свалившиеся на них приличными суммами, особенно, если в семье не один ребенок до 16 лет. Говорят, что выплатить по 20 тыс. рублей на каждого ребенка следовало бы действительно нуждающимся. Со всех уголков России люди делятся мнениями о президентских выплатах. Кое-кто критикует просящих, называя их попрошайками. А родители, подписавшие петицию, рассказывают свои истории безденежья и упадка доходов из-за коронавируса.

В комментариях к публикациям «Курьер. Среда. Бердск» о продлении выплат идет активная полемика. Читатели разделились на два лагеря — поддерживающие петицию и те, кто считает, что воспитание и содержание детей — это обязанность родителей.

Мариша, 12 августа:

- Что значит клянчить?! Как будто дали детям не 20 тыс., а 200 тыс.?! Это пишут те, у кого доход хороший, а когда перебиваешься с копейки на копейку с зарплатой в 15 тыс.!!!

Аноним, 12 августа:

- Как Вам не стыдно обвинять матерей, называть попрошайками! А если действительно нет работы! У меня два школьника. Цены выросли на все. Да, купили детям бассейн и планшеты (на случай дист. образования). А ещё одели и обули на лето. Спасибо огромное президенту за те выплаты. Если больше не будет, что поделать. А тех, кто оскорбляет, пусть рассудит Бог!

Аноним, 13 августа:



- А почему анонимно вы высказываете своё мнение, если вам не нравится, можно не читать, а люди в безвыходной ситуации и им нужна помощь.

Аноним, 13 августа:

- А когда "Презирать и ненавидеть" начнут троллей, воров, убийц, наркоманов, взяточников, лгбтешников, чиновников, матерящих свой народ, депутатов, не защищающих интересы избирателей и т. д. А то в каждом втором комментарии к ним - понять и простить.

Аноним, 04 августа:

- Надеемся, что дадут. А нет, так мы привыкли, что государство кидает и так бедных людей. Делайте оплату труда людям достойную, тогда ваши подачки можете себе в карман запихать. Это наши ведь деньги, наши будущие пенсии. Почему не хотите их отдать родителям?

Аноним, 05 августа:

- Так за достойной зарплатой к руководству предприятия и обращайтесь. Сейчас предприятия почти все частные, причём здесь государство?

Аноним, 04 августа:



- Это просто безобразие, почему людей вынуждаете на коленках перед вами ползать. Помогите людям!!!

Аноним, 06 августа:

- Почему вы считайте, что вас вынуждают на коленях ползать. Вы рожали детей для себя, а не для государства. Родив первого, второго и т.д вы же должны рассчитывать бюджет семьи, сможете ли вы обеспечить своему ребенку хорошее будущее, а не просить деньги у государства, чтоб оно обеспечило вашему ребенку или детям это будущее. Спасибо бы лучше сказали, что хоть как-то поддержало государство в период пандемии.

аноним, 04 августа:

- Я не потеряла работу, но у меня умерла мама, я сейчас вся в долгах, мне бы, конечно, не помешали бы выплаты от Путина.

Аноним, 04 августа:

- Пишут, зачем безработным выплаты дали. А я стала безработный по вине государства. В нашей деревне мы живем за счет подсобного хозяйства, у нас в деревне нету работы - триста человек проживает, из них пятьдесят работают. Я плачу налоги также, как все, я хочу получить от государства деньги.

Аноним, 05 августа:



- Какие налоги Вы платите? НДФЛ с зарплаты больше не платите раз без работы сидите. Остальные налоги за Вас работодатель платил. Минусуйте комментарий, но фактически это так!

Slon, 05 августа:

- Я молчу о комментаторах, которые выступают против выплат.

1. Выплаты хоть как-то стимулируют экономику через спрос, соответственно и занятость.

2. Выплаты уменьшают социальную напряженность, родители не идут на крайние меры ради детей.

3. (Для комментаторов которые против) Как помогать всяким Сириям, Донбасам из бюджета (а это наши налоги) или прощать долги Африке и третьим странам, так ничего, а вот как помочь собственному народу, к тому же детям, сразу против да еще и оскорбления, надо таких привлекать комментаторов по статье 282.

Аноним, 05 августа:

- У меня восемь детей, и те, кто пишет плодить нищету, чтоб у вас язык отсох. Мои сыновья пойдут в армию защищать Родину, извините, которой он не нужен. А если они оттуда не вернуться?

Аноним, 05 августа:

- Может, надумает что президент. Хотелось бы, чтоб в лучшую сторону.

Аноним, 06 августа:

- Мне кажется, выплата будет в середине августа.

Лариса, 06 августа:

У меня 6 детей и, заметьте, я не прошу у государства этой помощи. Будет, значит, хорошо, а не будет, значит, не будет. Я детей сама одеваю и обожаю на несчастные 30 000 и ничего, не умерла ещё.