Отпусти ребенка на свободу: как родителю понять, что дитя выросло и его нужно перестать опекать - отвечает психотерапевт Тарас Иващенко из Риги

Гиперопека душит, не дает развиваться и отбивает желание брать ответственность еще больше, замораживая человека в той стадии развития, где он не может/не хочет отвечать за свои поступки/себя/свою жизнь, подчеркнул врач. Это важно помнить.

Подростки не всегда нуждаются в опеке, родителям нужно уметь отпустить их

Ребенок вырос и его нужно перестать опекать - как понять, что это случилось? Большинство родителей задаются таким вопросом со временем. Мы вынашиваем свое дитя, учим ходить и говорить. Но зачастую, даже если ребенок становится старше, мы не можем перестать волноваться за него, помогать во всем и опекать. А дети растут, меняются и становятся отдельными личностями. Им не всегда полезна опека. Когда родителям нужно "отпустить" ребенка? На этот вопрос отвечает врач-психотерапевт и специалист по психосоматической медицине Тарас Иващенко. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию публикаций «Мне пора к психотерапевту?».

- Взросление очень часто связывают с возможностью ребенка брать на себя ответственность. Если мы говорим о сфере контроля, то его нужно снижать по мере освоения навыков по модели: “научил - проверил знание - передал ответственность”, - отметил Тарас Иващенко.

Основные навыки по возрастам:

В 8 мес. научился слезать с дивана - все, не контролируем.

В 9 мес. научился жевать/глотать самостоятельно - все пусть сам выбирает что и сколько есть.

В 4-6 лет научился читать - пусть дальше сам читает, контролировать навык не нужно.

В 16 социально адаптирован, знает правила безопасности - может строить отношения с окружающими по мере своего разумения.

- Если мы говорим о финансовой поддержке, то тут нужно руководствоваться собственными морально-этическим нормами. Обычно это делается до окончания ВУЗа, когда человек получив специальность уже может зарабатывать самостоятельно (у некоторых это происходит гораздо раньше). После этого по обстоятельствам, желательно без причинения добра и нанесения усиленно счастья, - отметил психотерапевт.

Гиперопека - душит, не дает развиваться и отбивает желание брать ответственность еще больше, замораживая человека в той стадии развития где он не может/не хочет отвечать за свои поступки/себя/свою жизнь, подчеркнул врач. Это важно помнить.

Проблема современного общества в том, что многие хотят свободы, но не хотят брать и тем более нести ответственности. А эти вещи взаимосвязаны.