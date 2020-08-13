Вооруженные люди ворвались в офис "Яндекса" в Минске

Неизвестные в черной одежде заблокировали здания компании, где находятся сотрудники. В столице и других городах Белоруссии продолжаются протесты после выборов президента.

В феврале 2018 года "Яндекс" и Uber объединили бизнес онлайн-заказа поездок в России и соседних странах

В "Яндексе" подтвердили информацию о присутствии неизвестных вооруженных людей в минских офисах "Яндекс.Такси" и сервиса такси Uber.

Ранее об этом сообщило издание The Bell. По данным ресурса, неизвестные в черной одежде заблокировали здания. В них находились несколько сотрудников.

"Подтверждаем. Выясняем детали", — сказали в пресс-службе компании.

В феврале 2018 года "Яндекс" и Uber объединили бизнес онлайн-заказа поездок в России и соседних странах, включая Белоруссию.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в ста городах мира.

Протесты после выборов в Белоруссии

В республике четвертый день продолжаются акции протеста. Вышедшие на улицы разных городов демонстранты недовольны организацией и итогами выборов. Все четыре оппозиционных кандидата оспорили результаты.

Самая сложная обстановка в столице: митингующие отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, около шести тысяч задержаны, многие находятся в больницах.