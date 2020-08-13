13.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Вооруженные люди ворвались в офис "Яндекса" в Минске

18:14 13.08.2020 Фото: Яндекс
1 0

Неизвестные в черной одежде заблокировали здания компании, где находятся сотрудники. В столице и других городах Белоруссии продолжаются протесты после выборов президента.

Вооруженные люди ворвались в офис Яндекса в Минске
В феврале 2018 года "Яндекс" и Uber объединили бизнес онлайн-заказа поездок в России и соседних странах

В "Яндексе" подтвердили информацию о присутствии неизвестных вооруженных людей в минских офисах "Яндекс.Такси" и сервиса такси Uber.

Ранее об этом сообщило издание The Bell. По данным ресурса, неизвестные в черной одежде заблокировали здания. В них находились несколько сотрудников.
"Подтверждаем. Выясняем детали", — сказали в пресс-службе компании.

В феврале 2018 года "Яндекс" и Uber объединили бизнес онлайн-заказа поездок в России и соседних странах, включая Белоруссию.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в ста городах мира.

Протесты после выборов в Белоруссии
В республике четвертый день продолжаются акции протеста. Вышедшие на улицы разных городов демонстранты недовольны организацией и итогами выборов. Все четыре оппозиционных кандидата оспорили результаты.

Самая сложная обстановка в столице: митингующие отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, около шести тысяч задержаны, многие находятся в больницах.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

С чем связано появление вооруженных людей в компании?

Covid-19, 13 августа 2020 18:44
В Белоруссии налицо очередная попытка глобалистских сил устранить Лукашенко от управления страной.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

У Путина лопнуло терпение? Отставки в Центробанке и Минфине предсказал эксперт
19:41 13-08-2020
У Путина лопнуло терпение? Отставки в Центробанке и Минфине предсказал эксперт
Выплатят в августе 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет? Завалили звонками ПФР
19:24 13-08-2020
Выплатят в августе 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет? Завалили звонками ПФР
БердскПохоронят 17-летнюю отличницу из школы №1 в Бердске 14 августа. Ее убил ломовоз 1
19:13 13-08-2020
Похоронят 17-летнюю отличницу из школы №1 в Бердске 14 августа. Ее убил ломовоз
Закрыть Хилокский рынок через суд требуют жители Новосибирска
18:58 13-08-2020
Закрыть Хилокский рынок через суд требуют жители Новосибирска
Мишустина выгнали с криками "Нельзя!" из кабинета МРТ на Чукотке 
18:47 13-08-2020
Мишустина выгнали с криками
Розыск: Сбежала из больницы 16-летняя Александра Роговская. СК возбудил уголовное дело
18:33 13-08-2020
Розыск: Сбежала из больницы 16-летняя Александра Роговская. СК возбудил уголовное дело
Доход в 10 млн рублей показала 14-летняя дочь губернатора Рязанской области 2
18:24 13-08-2020
Доход в 10 млн рублей показала 14-летняя дочь губернатора Рязанской области
Вооруженные люди ворвались в офис "Яндекса" в Минске 1
18:14 13-08-2020
Вооруженные люди ворвались в офис
Бердск«Нас вынуждают на коленях ползать»: Объясняют нищетой выплату 10 000 рублей в августе 2020 на детей от 3 до 16 лет россияне
18:04 13-08-2020
«Нас вынуждают на коленях ползать»: Объясняют нищетой выплату 10 000 рублей в августе 2020 на детей от 3 до 16 лет россияне
БердскГрозившему покончить с собой из-за невыносимых болей в позвоночнике пенсионеру из Бердска в НИИТО советуют сходить к кардиологу
17:55 13-08-2020
Грозившему покончить с собой из-за невыносимых болей в позвоночнике пенсионеру из Бердска в НИИТО советуют сходить к кардиологу