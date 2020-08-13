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Розыск: Сбежала из больницы 16-летняя Александра Роговская. СК возбудил уголовное дело

18:33 13.08.2020 Фото: СКР
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Девочку ищут уже почти 2 месяца. Она самовольно покинула территорию больницы СМП №2 В Октябрьском районе и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы.

Розыск: Сбежала из больницы 16 летняя Александра Роговская. СК возбудил уголовное дело
Устанавливается местонахождение без вести пропавшей Роговской Александры Евгеньевны 08.10.2003 года рождения

Следователи СКР по Новосибирской области в рамках уголовного дела устанавливают местонахождение без вести пропавшей несовершеннолетней. Об этом вечером 13 августа сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск СУ СК России по Новосибирской области в рамках расследуемого уголовного дела устанавливается местонахождение без вести пропавшей Роговской Александры Евгеньевны, 08.10.2003 года рождения.

По имеющейся информации, 19 июня 2020 года девочка самовольно покинула территорию больницы СМП №2 В Октябрьском районе Новосибирска и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы девочки: среднего телосложения; рост 168 см; волосы тёмно-русые, глаза серо-голубые.

По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело.

Следствие СКР обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении пропавшей либо об обстоятельствах её исчезновения, с убедительной просьбой сообщить данные сведения по телефонам дежурного по следственному управлению: 8(383)203-57-39 либо «02» (с мобильного 102).

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