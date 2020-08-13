Мишустина выгнали с криками "Нельзя!" из кабинета МРТ на Чукотке 

Министры поспешили выйти из помещения. "Вот — профессионала сразу видно", — отметил глава правительства.

Мишустин и Мурашко побывали в Чукотской окружной больнице

Сотрудница кабинета МРТ в Чукотской окружной больнице не пустила премьер-министра Михаила Мишустина с сопровождением во время осмотра медицинского учреждения. Видео опубликовал кремлевский пул РИА Новости в Twitter.

На кадрах видно, как глава правительства вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко входят в кабинет, за ними в лабораторию попыталась попасть съемочная группа, после чего сотрудница лаборатории попросила выйти.

Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке: «Нельзя, нельзя, нельзя!».



"Не входите! Нельзя с аппаратурой!" — обратилась женщина.

Министры поспешили выйти из помещения.

"Вот — профессионала сразу видно", — отметил Мишустин.

Ранее Михаил Мишустин прибыл в Анадырь, с которого начнется его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку. С 13 по 18 августа премьер посетит четыре дальневосточных региона — Чукотку, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.