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Мишустина выгнали с криками "Нельзя!" из кабинета МРТ на Чукотке 

18:47 13.08.2020 Фото: government.ru
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Министры поспешили выйти из помещения. "Вот — профессионала сразу видно", — отметил глава правительства.

Мишустина выгнали с криками Нельзя! из кабинета МРТ на Чукотке 
Мишустин и Мурашко побывали в Чукотской окружной больнице

Сотрудница кабинета МРТ в Чукотской окружной больнице не пустила премьер-министра Михаила Мишустина с сопровождением во время осмотра медицинского учреждения. Видео опубликовал кремлевский пул РИА Новости в Twitter.

На кадрах видно, как глава правительства вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко входят в кабинет, за ними в лабораторию попыталась попасть съемочная группа, после чего сотрудница лаборатории попросила выйти.

Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке: «Нельзя, нельзя, нельзя!».

"Не входите! Нельзя с аппаратурой!" — обратилась женщина.

Министры поспешили выйти из помещения.
"Вот — профессионала сразу видно", — отметил Мишустин.

Ранее Михаил Мишустин прибыл в Анадырь, с которого начнется его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку. С 13 по 18 августа премьер посетит четыре дальневосточных региона — Чукотку, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.

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